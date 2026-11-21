क्रिकेट के मैदान पर अपनी मुस्कान, मूंछों पर ताव और बेखौफ बल्लेबाजी से करोड़ों लोगों के चेहरे पर खुशी लाने वाले शिखर धवन की पर्सनल लाइफ फैन्स के बीच सुर्खियां बटोरती रही है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर धवन ने अपने बेटे जोरावर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है,

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धवन ने बताया कि पिछले चार सालों से उनकी अपने बेटे से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद एक पिता के दिल की उम्मीद आज भी जिंदा है. एक हालिया इंटरव्यू में शिखर धवन ने अपने दिल का यह दर्द खुलकर बयां किया.

उन्होंने बताया कि संपर्क टूट जाने के बावजूद वह आज भी अपने बेटे को एक ब्लॉक नंबर से मैसेज भेजते रहते हैं. उन्हें शायद यह भी नहीं पता कि वे संदेश जोरावर तक पहुंच रहे हैं या नहीं, लेकिन एक बाप का प्यार इन दूरियों की दीवार को लांघने की हर मुमकिन कोशिश करता है.

बेटे को लेकर छलका धवन का दर्द

धवन ने भावुक होते हुए कहा कि चार साल हो गए हैं, मैंने जोरावर से बात नहीं की है. मैं उसके संपर्क में नहीं हूं, लेकिन ब्लॉक नंबर से मैसेज भेजता रहता हूं. मैं मेनिफेस्ट करता हूं. अगर मैं जोरावर को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूं इसलिए, मैं ऐसा करता रहता हूं. मुझे एहसास है कि बिना शर्त प्यार क्या होता है. मैं एक अच्छा पिता हूं.

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आयशा मुखर्जी से हुई थी शादी

शिखर धवन ने साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली आयशा मुखर्जी से शादी की थी और दिसंबर 2013 में उनके घर बेटे जोरावर का जन्म हुआ था. वक्त के साथ दोनों के रिश्तों में खटास आई, खासकर रहने के ठिकाने को लेकर मतभेद सामने आए. 2021 में दोनों अलग हुए और 2023 में तलाक हो गया.

तलाक की कानूनी प्रक्रिया के दौरान भी धवन ने बेटे से दूर रखे जाने और उससे बात करने में आ रही मुश्किलों का दर्द शेयर किया था. जोरावर अपनी मां के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है और इन वर्षों में बाप-बेटे के बीच की दूरी ने धवन को भीतर तक झकझोर दिया है.

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जिंदगी में आगे बढ़े, पर बेटे की कमी आज भी बाकी

अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ते हुए शिखर धवन ने फरवरी 2026 में आयरिश प्रोफेशनल सोफी शाइन से शादी की. हालांकि, जिंदगी में नए अध्याय की शुरुआत होने के बावजूद जोरावर के लिए धवन की भावनाएं और उम्मीदें जरा भी कम नहीं हुई हैं.

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