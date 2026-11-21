चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान एक भोज में ‘Y.M.C.A.’ गाने पर डांस किया. यह गाना ट्रंप के चुनावी अभियानों का चर्चित गाना रहा है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप ने साथ बैठकर इसको देखा.

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एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) की बैठक गुरुवार 19 नवंबर को खत्म होने के बाद व्हाइट हाउस की स्पेशल असिस्टेंट और कम्युनिकेशन एडवाइजर मार्गो मार्टिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 18 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया. इसमें ट्रंप और शी जिनपिंग एक ही टेबल पर साथ बैठे नजर आए और दोनों ने मंच पर हो रही ‘Y.M.C.A.’ की प्रस्तुति देखी.

अमेरिका की ओर से पहले जारी कार्यक्रम के मुताबिक, यह प्रस्तुति गुरुवार दोपहर दोनों नेताओं के लिए आयोजित लंच के दौरान हुई मानी जा रही है. वीडियो में 20 से ज्यादा चीनी कलाकार रंग-बिरंगे कपड़ों में मंच पर गाना गाते और डांस करते नजर आ रहे हैं. उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर इसी साल सितंबर में वॉशिंगटन में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो चल रहे थे.

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ट्रंप के चुनाव अभियान का हिस्सा

‘Y.M.C.A.’ ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियानों में बजने वाला प्रमुख गाना है. ट्रंप अक्सर इस गाने पर मुट्ठियां बंद करके डांस करते नजर आते हैं. इस साल मई में ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान शी जिनपिंग की ओर से आयोजित राजकीय भोज में भी कार्यक्रम के आखिर में ‘Y.M.C.A.’ गाना बजाया गया था.



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