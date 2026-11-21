बच्चन परिवार की बहू और बॉलीवुड की डीवा ऐश्वर्या राय भले ही अब फिल्मों में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों पर वो अभी भी राज करती हैं. ऐश्वर्या के पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आते ही छा जाते हैं. अब एक्ट्रेस ने अपनी लाडली बेटी आराध्या बच्चन और पेरेंट्स संग एक अनसीन थ्रोबैक फोटो शेयर की है.

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इंटरनेट पर छाई ऐश्वर्या की पोस्ट

बीती देर रात ऐश्वर्या राय ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी एक हैप्पी फैमिली पिक्चर शेयर की. फोटो भले ही ब्लर है, लेकिन फोटो में दिखने वाला फैमिली का प्यार काफी गहरा और मजबूत है.

तस्वीर में ऐश्वर्या राय अपनी लिटिल प्रिंसेस आराध्या बच्चन को गोद में लिए हुए नजर आ रही हैं. ऐश्वर्या के चेहरे की मुस्कान उनकी खुशी को जगजाहिर कर रही है. आराध्या भी कैमरे को देखते हुए पोज देती नजर आईं. नन्ही आराध्या चहकती हुई दिखीं. ऐश्वर्या और आराध्या के साथ तस्वीर में एक्ट्रेस के पेरेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं. सभी काफी खुश नजर आए. हालांकि, परफेक्ट फैमिली पिक्चर में फैंस को सिर्फ अभिषेक बच्चन की कमी खल रही है.

ऐश्वर्या ने बेटी पर लुटाया प्यार

इस खूबसूरत फैमिली फोटो के साथ ऐश्वर्या ने अपनी लाडली बेटी आराध्या को बर्थडे विश किया है. आराध्या का बर्थडे 16 नवंबर को था, लेकिन उस वक्त ऐश्वर्या ने बेटी के लिए कोई पोस्ट शेयर नहीं थी. अब 5 दिन बाद उन्होंने बेटी को सोशल मीडिया पर बर्थडे विश किया है. साथ ही अपने दिवंगत पिता को भी उनकी डेथ एनिवर्सरी पर याद किया है.

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ऐश्वर्या ने कैप्शन में लिखा-जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और प्यार मेरे सबसे प्यारे डैडी-अज्जा और मेरी एंजेल आराध्या को. मैं आप दोनों से हमेशा बिना किसी शर्त के दिल से और हद से ज्यादा प्यार करती रहूंगी.

आराध्या की क्यूटनेस पर फिदा फैंस

बेटी आराध्या और पेरेंट्स के लिए ऐश्वर्या राय की लविंग पोस्ट सोशल मीडिया पर छाई हुई है. फैंस उनपर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आराध्या को अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं.

आराध्या बच्चन की क्यूटनेस भी फैंस का दिल जीत रही है. बचपन से लेकर अब तक आराध्या का लुक काफी ज्यादा बदल गया है. आराध्या का ट्रांसफॉर्मेशन देखते ही बनता है.

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