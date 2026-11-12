मुंबई में स्टेशन पर भोजपुरी गीत बजाने पर विवाद, रेलवे को देनी पड़ी सफाई

मुंबई में छठ पूजा से पहले कुछ रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गीत बजाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. रेलवे के इस कदम की आलोचना हुई और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए घोषणा प्रणाली के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए.

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मामला तब सामने आया, जब रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गीत बजने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए. इसके बाद मराठी भाषी लोगों के कुछ वर्गों और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई.

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि अलग अलग मौकों पर स्टेशनों में खास विषयों से जुड़ी धुनें और जागरूकता संदेश बजाए जाते हैं. उन्होंने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यात्रियों के लिए जरूरी सूचनाओं के प्रसारण में कोई बाधा नहीं डाली गई.

'स्पेशल ट्रेन के स्टेशनों पर बजाए गए गीत'

प्रवक्ता के मुताबिक, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस समेत कुछ स्टेशनों से त्योहार की भीड़ कम करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. इन्हीं स्टेशनों पर छठ पूजा से पहले गीत बजाए जा रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि जरूरी यात्री घोषणाओं के लिए लगने वाले समय के अलावा जो अतिरिक्त समय उपलब्ध रहता है, उसी दौरान ये गीत बजाए जाते हैं. प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि ऐसे गीत और संदेश केवल जरूरी घोषणाओं के बाद उपलब्ध समय में ही प्रसारित किए गए.

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इस घटनाक्रम के बाद रेलवे स्टेशनों पर अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराओं को जगह देने के सवाल पर भी चर्चा शुरू हो गई. बहस इस बात पर भी छिड़ी कि क्या महाराष्ट्र के त्योहारों और राज्य की क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराओं को रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह मान्यता मिलनी चाहिए.

छठ पूजा चार दिवसीय त्योहार है, जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है. यह त्योहार बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से मनाया जाता है. मामले के तूल पकड़ने के बाद विवाद छिड़ा हुआ है.

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