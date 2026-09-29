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Best Places to Visit in October: अक्टूबर में बेहद खूबसूरत हो जाती हैं साउथ इंडिया की ये 10 जगहें, परिवार के साथ बनाएं घूमने का प्लान

Best Places to Visit in October in South India: अगर आप अक्तूबर में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो साउथ इंडिया आपके लिए बेस्ट हो सकता है. यहां की हरियाली, पहाड़ और समुद्र किनारे की खूबसूरती आपका सफर यादगार बना सकती है. आज हम आपको यहां की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप परिवार या दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं.

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अक्टूबर में घूमने की बेस्ट जगहें (Photo- ITG)
अक्टूबर में घूमने की बेस्ट जगहें (Photo- ITG)

Best Places to Visit in October in South India: अक्टूबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. मानसून के बाद मौसम सुहाना होने लगता है और कई जगहों पर हरियाली भी देखने को मिलती है. ऐसे में अगर आप इस अक्टूबर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो साउथ इंडिया की कुछ खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहां आपको पहाड़ों से लेकर समुद्र, हरियाली, ऐतिहासिक जगहों और स्थानीय संस्कृति तक का अनुभव मिलेगा. तो आइए जानते हैं साउथ इंडिया की उन जगहों के बारे में, जहां अक्टूबर में घूमने का प्लान बनाया जा सकता है.

हम्पी (कर्नाटक)
अक्टूबर में हम्पी घूमने के लिए मौसम काफी अच्छा रहता है. मानसून के बाद यहां का आसपास का इलाका हराभरा नजर आता है. यह जगह अपने पुराने मंदिरों, महलों और ऐतिहासिक खंडहरों के लिए मशहूर है. यहां घूमते हुए आपको विजयनगर साम्राज्य के इतिहास और खूबसूरत वास्तुकला की झलक देखने को मिलेगी.

ऊटी (तमिलनाडु)
अक्टूबर में ऊटी की सुबह धुंध से ढकी और मौसम सुहाना रहता है. यहां हरे-भरे चाय के बागान, पहाड़ और खूबसूरत वादियां आपका मन मोह सकती हैं. आप ऊटी झील में बोटिंग करने के साथ बॉटनिकल गार्डन और नीलगिरी माउंटेन रेलवे का अनुभव भी ले सकते हैं.

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वर्कला (Varkala), केरल
अगर आप अक्टूबर में समुद्र किनारे किसी शांत जगह पर घूमना चाहते हैं तो वर्कला जा सकते हैं. यहां समुद्र के किनारे लाल चट्टानों से घिरी खूबसूरत बीच दिखाई देती है. आप यहां बीच पर घूमने के साथ प्राकृतिक झरनों और प्राचीन जनार्दनस्वामी मंदिर की सैर भी कर सकते हैं.

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मदुरै (तमिलनाडु)
अक्टूबर में मदुरै का मौसम सुहाना रहता है और शहर में त्योहारों की रौनक भी देखने को मिलती है. यहां का मीनाक्षी अम्मन मंदिर सबसे खास जगहों में शामिल है. मंदिर की ऊंची गोपुरम और बारीक नक्काशी देखने लायक है. इसके अलावा आप यहां के लोकल बाजारों में घूमकर दक्षिण भारतीय खान-पान का स्वाद भी ले सकते हैं.

कूर्ग (कर्नाटक)
अक्टूबर में कूर्ग हरियाली से भरा नजर आता है. यहां आपको पहाड़, कॉफी के बागान, मसालों के बगीचे और धुंध से ढकी वादियां देखने को मिलेंगी. आप यहां एबे फॉल्स, राजा सीट और दुबारे एलीफेंट कैंप जैसी जगहों पर घूम सकते हैं.

चिकमगलूर (कर्नाटक)
प्रकृति और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए चिकमगलूर अच्छा ऑप्शन हो सकता है. अक्टूबर में यहां कॉफी के बागान और पहाड़ हरियाली से घिरे नजर आते हैं. यहां आप ट्रैकिंग, झरनों और वाइल्डलाइफ का मजा ले सकते हैं. कॉफी एस्टेट घूमना और ताजी बनी कॉफी का स्वाद लेना भी यहां का खास अनुभव है.

रामेश्वरम (तमिलनाडु)
रामेश्वरम धार्मिक और प्राकृतिक खूबसूरती, दोनों के लिए जाना जाता है. यहां रामनाथस्वामी मंदिर के दर्शन के साथ समुद्र किनारे के खूबसूरत नजारे भी देखे जा सकते हैं. आप धनुषकोडी के खंडहरों की सैर कर सकते हैं और यहां के धार्मिक महत्व को करीब से समझ सकते हैं.

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थेक्कडी (केरल)
मानसून के बाद अक्टूबर में थेक्कडी के जंगल और भी खूबसूरत नजर आते हैं. यहां पेरियार वाइल्डलाइफ सेंचुरी घूम सकते हैं, जहां अलग-अलग तरह के वन्यजीव और पक्षी देखने का मौका मिल सकता है. पेरियार झील में बोटिंग और आसपास के मसालों के बागान घूमना भी अच्छा अनुभव हो सकता है.

मैसूर (कर्नाटक)
अक्टूबर में मैसूर घूमने की खास वजह यहां होने वाला मशहूर मैसूर दशहरा है. इस दौरान मैसूर पैलेस रोशनी से जगमगा उठता है और शहर में उत्सव का माहौल देखने को मिलता है. इसके अलावा यहां के ऐतिहासिक स्मारक, बाजार और शाही विरासत भी एक्सप्लोर कर सकते हैं.

तंजावुर (तमिलनाडु)
अक्टूबर में मानसून के बाद तंजावुर का मौसम घूमने के लिए अच्छा रहता है. यह शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत और चोल साम्राज्य की वास्तुकला के लिए जाना जाता है. यहां का बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. इसके अलावा आप तंजावुर पेंटिंग और यहां की पारंपरिक कला-संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं.

अगर आप अक्टूबर में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो साउथ इंडिया की इन खूबसूरत जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां आपको पहाड़, समुद्र, हरियाली, ऐतिहासिक इमारतों और स्थानीय संस्कृति का अलग-अलग अनुभव मिलेगा. यात्रा से पहले मौसम और स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी जरूर ले लें.

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