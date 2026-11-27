South India Winter Destinations: दिसंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, जबकि दक्षिण भारत में मौसम काफी सुहावना रहता है. यही वजह है कि सर्दियों की छुट्टियों में कई लोग साउथ इंडिया घूमना पसंद करते हैं. यहां आपको प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ऐतिहासिक इमारतें, प्राचीन मंदिर, शांत बीच और हरे-भरे चाय-कॉफी के बागान देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं ऐसी 10 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आप दिसंबर में अपने परिवार या दोस्तों के साथ छुट्टियां बिता सकते हैं.

और पढ़ें

ऊटी, तमिलनाडु

तमिलनाडु में स्थित ऊटी को 'हिल स्टेशनों की रानी' कहा जाता है. यह जगह अपनी हरियाली, पहाड़ियों, चाय के बागानों और ठंडे मौसम के लिए मशहूर है. दिसंबर में यहां सुबह और शाम के समय अच्छी ठंड रहती है. इस दौरान आप ऊटी झील में बोटिंग कर सकते हैं और बॉटनिकल गार्डन में घूम सकते हैं. इसके अलावा नीलगिरि माउंटेन रेलवे की टॉय ट्रेन में सफर करना भी यादगार अनुभव हो सकता है.

कुर्ग, कर्नाटक

कर्नाटक का कुर्ग अपनी कॉफी की खेती, हरे-भरे पहाड़ों और झरनों के लिए जाना जाता है. इसे 'भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है. दिसंबर में यहां का मौसम सुहावना रहता है और पहाड़ियों पर हल्की धुंध देखने को मिलती है. आप यहां एबी फॉल्स, राजा सीट और दुबारे एलीफेंट कैंप घूम सकते हैं. इसके अलावा कॉफी के बागानों में घूमना और ताजी कॉफी का स्वाद लेना भी अच्छा अनुभव रहेगा.

Advertisement

मुन्नार, केरल

केरल का मुन्नार अपनी खूबसूरत वादियों, चाय के बागानों और ठंडे मौसम के लिए मशहूर है. दिसंबर में यहां का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. चारों तरफ फैले चाय के बागान और पहाड़ियों पर छाई धुंध इस जगह की खूबसूरती बढ़ा देते हैं. यहां आप एराविकुलम नेशनल पार्क, मट्टुपेट्टी डैम और टी म्यूजियम घूम सकते हैं. अगर आपको प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है तो मुन्नार आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

हम्पी, कर्नाटक

अगर आपको इतिहास और पुरानी इमारतें देखने का शौक है, तो कर्नाटक का हम्पी जरूर जाएं. यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यहां विजयनगर साम्राज्य के समय के कई ऐतिहासिक मंदिर और स्मारक मौजूद हैं. दिसंबर में यहां का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है, इसलिए घूमने में ज्यादा परेशानी नहीं होती. आप यहां विरुपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, पत्थर का रथ और मातंग हिल देख सकते हैं. इतिहास और फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए यह जगह खास है.

पुदुचेरी

पुदुचेरी उन लोगों के लिए बेस्ट जगह है, जिन्हें समुद्र, खूबसूरत गलियां और शांत माहौल पसंद है. यहां फ्रेंच शैली की रंगीन इमारतें, साफ-सुथरी सड़कें और खूबसूरत बीच देखने को मिलते हैं. दिसंबर में मौसम घूमने के लिहाज से काफी अच्छा रहता है. आप यहां प्रोमेनेड बीच पर टहल सकते हैं, फ्रेंच क्वार्टर की गलियों में घूम सकते हैं और ऑरोविल भी जा सकते हैं. यहां के बीच किनारे बने कैफे में बैठकर खाने-पीने का आनंद भी ले सकते हैं.

Advertisement

कन्याकुमारी, तमिलनाडु

तमिलनाडु का कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है. यह जगह समुद्र के खूबसूरत नजारों और सूर्योदय के लिए काफी मशहूर है. दिसंबर में यहां का मौसम घूमने के लिहाज से अच्छा रहता है. आप यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा और कन्याकुमारी बीच घूम सकते हैं. यहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम देखने का अनुभव भी खास होता है.

अलप्पुझा, केरल

केरल का अलप्पुझा अपनी खूबसूरत झीलों, नहरों और हाउसबोट के लिए जाना जाता है. इसे 'पूर्व का वेनिस' भी कहा जाता है. दिसंबर में यहां का मौसम काफी सुहावना रहता है. आप यहां हाउसबोट में बैठकर बैकवाटर की सैर कर सकते हैं. चारों तरफ नारियल के पेड़, हरियाली और पानी के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. अगर आप शोर-शराबे से दूर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो यह जगह अच्छी रहेगी.

वायनाड, केरल

केरल का वायनाड प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. यहां हरे-भरे पहाड़, घने जंगल, झरने और खूबसूरत घाटियां देखने को मिलती हैं. दिसंबर में यहां का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है. आप यहां एडक्कल गुफाएं, बाणासुर सागर बांध, पूकोडे झील और सोचीपारा झरना घूम सकते हैं. इसके अलावा यहां ट्रेकिंग और जंगल सफारी का आनंद भी लिया जा सकता है.

Advertisement

गोकर्ण, कर्नाटक

अगर आपको समुद्र किनारे घूमना और शांत माहौल पसंद है, तो कर्नाटक का गोकर्ण आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. गोवा की तुलना में यहां कई बीच ज्यादा शांत और कम भीड़भाड़ वाले मिलते हैं. दिसंबर में यहां का मौसम समुद्र किनारे घूमने के लिए अच्छा रहता है. आप यहां ओम बीच, कुडले बीच और हाफ मून बीच घूम सकते हैं. इसके अलावा यहां के खूबसूरत समुद्री नजारे और बीच ट्रेकिंग भी आपको पसंद आएगी.

रामेश्वरम, तमिलनाडु

तमिलनाडु का रामेश्वरम धार्मिक और प्राकृतिक खूबसूरती का अनोखा संगम है. यहां भगवान शिव का प्रसिद्ध रामनाथस्वामी मंदिर स्थित है, जिसे देश के प्रमुख तीर्थस्थलों में गिना जाता है. दिसंबर में यहां का मौसम आमतौर पर घूमने के लिए अनुकूल रहता है. आप यहां रामनाथस्वामी मंदिर, धनुषकोडी, पंबन ब्रिज और अग्नि तीर्थम घूम सकते हैं. समुद्र के बीच बने पंबन ब्रिज से दिखाई देने वाला नजारा भी काफी खूबसूरत होता है.

इन बातों का रखें ध्यान

दिसंबर में दक्षिण भारत की ज्यादातर जगहों पर मौसम घूमने के लिए अच्छा रहता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात को ठंड बढ़ सकती है. इसलिए गर्म कपड़े साथ रखें. वहीं समुद्र किनारे वाले इलाकों में धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन और हल्के सूती कपड़े रखें. क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास ऊटी, मुन्नार, कूर्ग और पुदुचेरी जैसी जगहों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ सकती है. ऐसे में होटल और टिकट पहले से बुक करना बेहतर रहेगा.

---- समाप्त ----