Offbeat Winter Destinations: सर्दियों का मौसम आते ही ज्यादातर लोग शिमला, मनाली, मसूरी और नैनीताल जैसी जगहों पर घूमने का प्लान बनाते हैं. लेकिन अगर आप इस बार भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. कहीं बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो कहीं छोटे-छोटे गांवों और हरे-भरे जंगलों के बीच सुकून के पल बिताने का मौका मिलेगा. आइए जानते हैं भारत की ऐसी ही 10 ऑफबीट जगहों के बारे में, जहां आप सर्दियों में घूमने का प्लान बना सकते हैं.

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चटपाल, कश्मीर (Chatpal)

कश्मीर की खूबसूरत जगहों में शामिल चटपाल उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो भीड़ से दूर रहना चाहते हैं. श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में सर्दियों के दौरान चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है. यहां देवदार के जंगल, सेब के बगीचे और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. पर्यटक यहां बर्फीली ढलानों पर पैदल घूम सकते हैं या घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा, यहां का पारंपरिक जमलू देवता मंदिर भी देखने लायक है.

जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश (Ziro Valley)

अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली सर्दियों में बेहद शांत और खूबसूरत नजर आती है. फसल कटने के बाद यहां के धान के खेतों का रंग बदल जाता है और आसमान साफ दिखाई देता है. यह जगह अपातानी जनजाति का घर है. यहां घूमने के दौरान आपको उनकी संस्कृति, रहन-सहन और परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिलता है. अगर आप शोर-शराबे से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो जीरो वैली जा सकते हैं.

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गुरेज वैली, कश्मीर (Gurez Valley)

कश्मीर की गुरेज वैली सर्दियों में किसी खूबसूरत तस्वीर जैसी दिखाई देती है. किशनगंगा नदी के किनारे बसी इस घाटी में बर्फ से ढके पहाड़, लकड़ी के घर और जमी हुई जलधाराएं देखने को मिलती हैं. यहां से हब्बा खातून पहाड़ का नजारा भी बेहद खूबसूरत लगता है. यह इलाका नियंत्रण रेखा (LoC) के पास स्थित है और सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यहां पहुंचना मुश्किल हो सकता है. इसलिए यात्रा से पहले सड़क और सुरक्षा से जुड़ी ताजा जानकारी जरूर लें.

सार पास, हिमाचल प्रदेश (Sar Pass)

हिमाचल प्रदेश का सार पास अपनी खूबसूरत वादियों और ट्रेकिंग के लिए जाना जाता है. यहां हरे-भरे मैदान, छोटे गांव और पहाड़ों के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं. सर्दियों में यह इलाका बर्फ से ढक जाता है. हालांकि, यहां ट्रेकिंग का प्लान बनाने से पहले मौसम और रास्तों की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है. बर्फबारी के दौरान बिना अनुभवी गाइड और जरूरी तैयारी के ट्रेकिंग न करें.

कटाओ, सिक्किम (Katao)

सिक्किम में गंगटोक के पास स्थित कटाओ सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है. यहां ऊंचे पहाड़ों और सफेद बर्फ का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. यह जगह आम टूरिस्ट स्पॉट्स के मुकाबले कम भीड़भाड़ वाली मानी जाती है. अगर आपको बर्फबारी और पहाड़ पसंद हैं, तो कटाओ घूमने की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां जाने से पहले परमिट और सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर लें.

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लावा, पश्चिम बंगाल (Lava)

पश्चिम बंगाल का लावा सर्दियों में घूमने के लिए एक खूबसूरत जगह है. यहां चारों तरफ हरियाली, घने जंगल और पहाड़ों का शानदार नजारा देखने को मिलता है. मौसम साफ रहने पर यहां से कंचनजंगा की चोटियां भी दिखाई देती हैं. प्रकृति के बीच समय बिताने के साथ-साथ आप यहां ट्रेकिंग भी कर सकते हैं. शांत माहौल और ठंडी हवाएं इस जगह को सर्दियों की छुट्टियों के लिए खास बनाती हैं.

मुनस्यारी, उत्तराखंड (Munsiyari)

उत्तराखंड की मुनस्यारी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पहाड़ों के शानदार नजारों के लिए जानी जाती है. यहां से बर्फ से ढकी चोटियां और ग्लेशियर देखने का मौका मिलता है. सर्दियों में इस जगह का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है. एडवेंचर पसंद करने वाले पर्यटक यहां ट्रेकिंग भी कर सकते हैं. अगर आप पहाड़ों के बीच शांत माहौल में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो मुनस्यारी अच्छा विकल्प हो सकता है.

सिस्सू, हिमाचल प्रदेश (Sissu)

हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में अटल टनल के आगे स्थित सिस्सू सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है. जनवरी और फरवरी के दौरान यहां बर्फ से ढके पहाड़, जमी हुई चंद्रा नदी के किनारे और बर्फीले झरने देखने को मिल सकते हैं. मनाली की तुलना में यहां पर्यटकों की भीड़ कम रहती है. अगर आप बर्फबारी के बीच शांत माहौल में समय बिताना चाहते हैं, तो सिस्सू घूमने का प्लान बना सकते हैं. हालांकि, बर्फबारी के दौरान सड़कें बंद हो सकती हैं, इसलिए निकलने से पहले रास्तों की जानकारी जरूर लें.

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चोपता, उत्तराखंड (Chopta)

उत्तराखंड का चोपता सर्दियों में घूमने के लिए एक शानदार जगह है. इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है. सर्दियों में यहां बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल और खूबसूरत घास के मैदान देखने को मिलते हैं. यहां से तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला तक ट्रेकिंग का रास्ता भी जाता है. अगर आप प्रकृति के बीच समय बिताना और पहाड़ों की खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो चोपता जा सकते हैं. बर्फबारी के दौरान ट्रेक की स्थिति और मौसम की जानकारी जरूर लें.

पेलिंग, सिक्किम (Pelling)

सिक्किम का पेलिंग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और कंचनजंगा के शानदार नजारों के लिए जाना जाता है. सर्दियों में यहां का मौसम ठंडा और आसमान साफ रहने पर पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. यहां घूमने के लिए पेमायंग्त्से मठ, रबडेंट्से के खंडहर और स्काई वॉक जैसी जगहें हैं. अगर आप सर्दियों में पहाड़ों के बीच शांत माहौल में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो पेलिंग को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

घूमने जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सर्दियों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो सकती हैं और मौसम अचानक बदल सकता है. खासकर गुरेज वैली, कटाओ और सिस्सू जैसी जगहों पर जाने से पहले मौसम, सड़क और परमिट से जुड़ी जानकारी जरूर लें. वहीं, सार पास और चोपता जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रेकिंग के लिए सही तैयारी और अनुभवी गाइड की मदद लें. सुरक्षित यात्रा के लिए गर्म कपड़े, जरूरी दवाइयां और दूसरे जरूरी सामान साथ रखें.

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नोट: इन जगहों पर बर्फबारी का समय और मात्रा हर साल मौसम के हिसाब से बदल सकती है. ऐसे में ट्रैवल करने से पहले स्थानीय अपडेट जरूर चेक कर लें.

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