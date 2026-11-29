साहित्य आजतक का आखिरी दिन भी सितारों की महफिल से सजा रहा. आखिरी दिन मिर्जापुर के बिरजू लोहार (मोहित मलिक) और गोलू गुप्ता (श्वेता त्रिपाठी) साहित्य आजतक के मंच पर पहुंचे. मंच से दोनों कलाकारों ने दिल खोलकर बातें कीं. मोहित मलिक ने बताया कि उन्होंने लाइफ में मुश्किल दिन देखे हैं. ऐसे हालातों में उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला और उनका सहारा बनीं.

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मोहित ने झेली तंगी

साहित्य आजतक के मंच पर मोहित मलिक से कहा गया कि आपने जो आसमान छुआ है, वो कई मिसालें पेश करता है. एक समय था जब आप किश्त नहीं दे पा रहे थे. आपके पास काम नहीं था. ऐसे में आपकी पत्नी ने जिम्मेदारी ली और आप दोनों ने बिजनेस शुरू किया. इस पर उन्होंने कहा कि जिंदगी में ऐसे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. कभी काम होता है और कभी नहीं होता है.

हमारी लाइफ भी आपके जैसी ही है. हम भी काम करते हैं. हम भी किश्त देते हैं. बचत करने की कोशिश रहती है, लेकिन मैं बचत नहीं कर पाता. लेकिन मेरी वाइफ कर लेती हैं. मेरे साथ उतार-चढ़ाव वाली स्थिति कई बार आई हैं. ऐसा भी हुआ कि मुझे कोई रोल मिला और अंत मौके पर वो रोल किसी और को दे दिया.

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आज की पीढ़ी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप जैसी संगत में रहेंगे, वैसा बनेंगे. इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा-पी रहे हैं और किन लोगों के साथ रहते हैं. आज मैं जो भी हूं, मेरा वो पिछला किया हुआ है. उन्होंने AI के बारे में बात करते हुए कहा कि AI कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन कभी इंसानी भावनाओं की जगह नहीं ले पाएगा.

मिर्जापुर के कलाकारों ने ये भी कंफर्म किया कि इसका सीजन 4 जल्द ही अनाउंस होगा. क्योंकि इसकी कहानी लिखी जा रही है. सभी मिर्जापुर 4 को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं.

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