Suzuki Electric Car Battery: इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में बैटरी ही सबसे बड़ी जरूरत और कमजोरी दोनों हैं. किसी भी इलेक्ट्रिक कार में तकरीबन 40 से 45 प्रतिशत कॉस्टिंग अकेले बैटरी की ही होती है. ऐसे में यदि बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो कारों की कीमत को कंट्रोल में रख पाना मुश्किल हो जाता है. लेकिन आने वाले समय में सुजुकी के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जापान की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी (Suzuki) अब ऐसी बैटरियां बनाने की तैयारी कर रही है, जिनके लिए लिथियम के अलावा निकेल, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसे महंगे और दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ मेटल) पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

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कंपनी ने जापान में ही लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरियों का उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है. इसके लिए अक्टूबर 2029 की समयसीमा तय की गई है. इस कदम से न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी सप्लाई बेहतर होगी, बल्कि दूसरे देशों से कच्चे माल के आयात पर निर्भरता भी कम करने में मदद मिलेगी. उम्मीद है कि, इसी तकनीकी का इस्तेमाल मारुति सुजुकी अपने आने वाली भविष्य की इलेक्ट्रिक कारों में भी करे, जिसका सीधा फायदा कारों की कीमत कम रखने में मिलेगा.



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जापान में पहली बार LFP बैटरियों का उत्पादन करेगी सुजुकी

सुजुकी ने गुरुवार को अपनी इस योजना की जानकारी दी. कंपनी का मकसद ऐसी बैटरी सप्लाई चेन तैयार करना है, जिसके लिए किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े. दरअसल, जापान को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कई अहम रेयर अर्थ मेटल के लिए दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है. ऐसे में अगर कोई देश इन मेटल्स के निर्यात पर पाबंदी लगाता है, तो इसका असर बैटरी के प्रोडक्शन के साथ-साथ उसकी कीमतों पर भी पड़ता है.

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सुजुकी के एक अधिकारी के मुताबिक, कंपनी ऐसी सप्लाई चेन तैयार करना चाहती है, जो किसी खास देश पर निर्भर न हो. इससे भविष्य में कच्चे माल की उपलब्धता से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सकेगा.

क्या है LFP बैटरी की खासियत

LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी में मुख्य रूप से आयरन और फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है. इसे निकेल, मैंगनीज और कोबाल्ट जैसे रेयर अर्थ मेटल पर बेस्ड टर्नरी बैटरी के मुकाबले सस्ता और ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. यही वजह है कि दुनियाभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए LFP बैटरी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है.



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सुजुकी इन बैटरियों के निर्माण के साथ जापान में इस तकनीक को आगे बढ़ाना चाहती है. खास बात यह है कि कंपनी इन बैटरियों का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि भविष्य में इन्हें घरों में बिजली स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

Eliiy Power के साथ मिलकर करेगी काम

LFP बैटरी की तकनीक डेवलप करने के लिए सुजुकी टोक्यो की बैटरी निर्माता कंपनी Eliiy Power के साथ साझेदारी करेगी. दोनों कंपनियां मिलकर ऐसी बैटरी तकनीक पर काम करेंगी, जो कम एनर्जी खर्च करने के साथ सुरक्षित भी हो. इसके लिए सुजुकी जापान के शिजुओका प्रोविंस के कोसाई शहर में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का नया प्लांट लगाने की योजना है. इस प्रोजेक्ट के लिए जापान सरकार की तरफ से अधिकतम 18.7 अरब येन यानी करीब 117.3 मिलियन डॉलर की सब्सिडी दी जाएगी.

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टर्नरी बैटरी पर कम होगी डिपेंडेंसी

फिलहाल जापान की ज्यादातर वाहन निर्माता कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक वाहनों में टर्नरी बैटरी का इस्तेमाल करती हैं. इस तरह की बैटरी में निकेल, मैंगनीज और कोबाल्ट जैसे खनिजों का इस्तेमाल होता है. इनकी सबसे बड़ी खासियत हाई एनर्जी डेंसिटी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों को एक बार चार्ज करने पर ज्यादा दूरी तय करने में मदद मिलती है.

हालांकि, इन बैटरियों के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई कुछ चुनिंदा देशों द्वारा ही की जाती है. चीन भी इस सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है. ऐसे में अगर इन देशों की तरफ से निर्यात पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है, तो जापानी कंपनियों के लिए कच्चे माल को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है.



Maruti e Vitara में कंपनी BYD से सोर्स की गई इसी बैटरी का इस्तेमाल करती है. Photo: Ashwin Satyadev/ITG

Maruti e Vitara में कौन सी बैटरी

भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी की इकलौती इलेक्ट्रिक कार Maruti e Vitara में LFP (लिथियम फेरोफॉस्फेट) बैटरी तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसमें 49 kWh और 61 kWh के दो बैटरी पैक विकल्प मिलते हैं. कंपनी इन दोनों ब्लेड-सेल LFP बैटरियों को चीनी कार निर्माता कंपनी बिल्ड योर ड्रीम BYD (FinDreams) से लेती है. मारुति सुजुकी के अनुसार, ये बैटरियां अधिकतम 543 किमी तक की क्लेम्ड रेंज के साथ आती हैं और बैटरी पर 8 साल या 1,60,000 किमी तक की वारंटी मिलती है.

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हाल ही में मारुति सुजुकी ने तोशिबा (Toshiba) और डेंसो (Denso) के साथ मिलकर गुजरात के हंसलपुर प्लांट में लिथियम-आयन बैटरी सेल और इलेक्ट्रोड का उत्पादन शुरू किया है, लेकिन ये सेल मुख्य रूप से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों के लिए हैं, न कि ई-विटारा जैसी प्योर इलेक्ट्रिक कारों के लिए. भारत में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मारुति सुजुकी अभी भी बैटरी इंपोर्ट पर ही निर्भर है.

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