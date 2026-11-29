सोनिया गांधी की ओर से बिना नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में कथित जालसाजी कर नाम शामिल कराए जाने के मामले में दाखिल रिवीजन पिटीशन पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल कर कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी 1980 में भारतीय नागरिक नहीं थीं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज था. उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी.

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पुलिस ने कहा कि इन तथ्यों की पुष्टि जिला मजिस्ट्रेट (DM) और गृह मंत्रालय (MHA) से की गई है. पुलिस ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से कुछ रिकॉर्ड मांगे गए हैं, जिनके जवाब का इंतजार है.

अदालत ने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की.

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सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी, जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था.

याचिका में सवाल उठाया गया है कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे शामिल हुआ था. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था.

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सवाल उठाया गया है कि जब उन्होंने 1983 में नागरिकता हासिल की, तो किस डॉक्यूमेंट के आधार पर 1980 में वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल कराया गया था? क्या इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया था?

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