Famous Forts in Rajasthan: कहीं विशाल दीवारें तो कहीं शाही महल, राजस्थान के ये 10 किले हैं बेमिसाल

Famous Forts in Rajasthan: राजस्थान अपनी शाही विरासत, ऐतिहासिक महलों और शानदार किलों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां के किले सिर्फ अपनी खूबसूरत बनावट के लिए ही नहीं, बल्कि राजाओं, युद्धों और पुराने समय की कहानियों के लिए भी जाने जाते हैं. कहीं विशाल दीवारें और ऊंचे बुर्ज देखने को मिलते हैं, तो कहीं महलों में की गई बारीक नक्काशी और शानदार सजावट पर्यटकों का ध्यान खींचती है. अगर आपको इतिहास जानना और नई जगहें एक्सप्लोर करना पसंद है तो राजस्थान के इन 10 किलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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कुंभलगढ़ किला, राजसमंद

राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ किला अरावली की पहाड़ियों के बीच बना है. यह अपनी विशाल किलेबंदी के लिए मशहूर है. इसकी दीवार लगभग 36 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बताई जाती है. पहाड़ियों के बीच बना यह किला दूर से बेहद शानदार दिखाई देता है. यहां घूमते हुए आप राजपूत शासकों की विरासत, पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों को करीब से देख सकते हैं. प्रकृति और इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह खास जगह है.

चित्तौड़गढ़ किला (चित्तौड़गढ़)

चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में गिना जाता है. यह राजपूत वीरता, संघर्ष और बलिदान की कहानियों के लिए जाना जाता है. किले के विशाल परिसर में पुराने महल, मंदिर और विजय स्तंभ जैसे ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं. यहां घूमते हुए राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की झलक मिलती है. अगर आप ऐतिहासिक जगहों को करीब से जानना चाहते हैं तो चित्तौड़गढ़ किला जरूर एक्सप्लोर करें.

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जूनागढ़ किला (बीकानेर)

बीकानेर का जूनागढ़ किला राजस्थान के कई दूसरे किलों से अलग है, क्योंकि यह पहाड़ी पर नहीं, बल्कि समतल जमीन पर बना है. इसकी खूबसूरत इमारतें, सजावटी दरवाजे और महलों के अंदर की बारीक नक्काशी पर्यटकों को आकर्षित करती है. किले के अंदर बने कमरों और महलों की बनावट से उस दौर की शाही जीवनशैली का अंदाजा लगाया जा सकता है. इतिहास और वास्तुकला में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह किला देखने लायक है.

मेहरानगढ़ किला (जोधपुर)

जोधपुर की नीली नगरी के ऊपर ऊंचाई पर बना मेहरानगढ़ किला शहर की पहचान माना जाता है. इसकी विशाल दीवारें, शाही महल और संग्रहालय इसे खास बनाते हैं. किले के अंदर पुराने हथियारों, शाही सामान और ऐतिहासिक वस्तुओं को देखा जा सकता है. यहां से जोधपुर शहर का शानदार नजारा भी दिखाई देता है. अगर आप शहर की खूबसूरती के साथ उसका इतिहास भी जानना चाहते हैं, तो मेहरानगढ़ किला जरूर देखें.

आमेर किला (जयपुर)

जयपुर के पास स्थित आमेर किला अपनी खूबसूरत वास्तुकला और शाही अंदाज के लिए मशहूर है. मावठा झील के पास पहाड़ी पर बने इस किले में बड़े आंगन, शानदार महल और शीशे की खूबसूरत सजावट देखने को मिलती है. इसकी दीवारों और कमरों की बनावट राजपूत वास्तुकला की खासियत दिखाती है. किले के आसपास का नजारा भी बेहद आकर्षक है. जयपुर घूमने जा रहे हैं, तो आमेर किले को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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जैसलमेर किला (जैसलमेर)

राजस्थान के जैसलमेर में स्थित जैसलमेर किले को सोनार किला भी कहा जाता है. पीले बलुआ पत्थरों से बना यह किला सूरज की रोशनी में सुनहरे रंग का दिखाई देता है. इसकी खास बात यह है कि यहां आज भी लोग रहते हैं. किले के अंदर पुरानी हवेलियां, जैन मंदिर, दुकानें और संकरी गलियां देखने को मिलती हैं. अगर आप राजस्थान की शाही विरासत के साथ वहां की पुरानी जीवनशैली को करीब से देखना चाहते हैं तो इस किले को जरूर एक्सप्लोर करें.

जयगढ़ किला (जयपुर)

जयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित जयगढ़ किला अपनी मजबूत दीवारों और ऐतिहासिक बनावट के लिए जाना जाता है. इस किले का निर्माण आमेर की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था. यहां विशाल बुर्ज, पुराने रास्ते और प्रसिद्ध जयवाण तोप देखने को मिलती है. किले से आसपास की पहाड़ियों और आमेर क्षेत्र का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है. इतिहास और पुराने किलों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह अच्छी जगह है.

तारागढ़ किला (बूंदी)

राजस्थान के बूंदी शहर में स्थित तारागढ़ किला पहाड़ी पर बना हुआ है. यह अपनी पुरानी वास्तुकला, विशाल दीवारों और ऐतिहासिक संरचनाओं के लिए जाना जाता है. किले के आसपास से बूंदी शहर का नजारा दिखाई देता है. यहां की पुरानी इमारतें और पहाड़ी लोकेशन इसे दूसरे किलों से अलग बनाती हैं. अगर आप राजस्थान की कम चर्चित ऐतिहासिक जगहों को देखना चाहते हैं तो तारागढ़ किला अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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रणथंभौर किला (सवाई माधोपुर)

सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर किला पहाड़ियों के बीच बना है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए मशहूर इलाके में आता है. यह किला अपनी ऐतिहासिक दीवारों, पुराने मंदिरों और विशाल प्रवेश द्वारों के लिए जाना जाता है. यहां घूमते हुए इतिहास के साथ आसपास के प्राकृतिक नजारों का आनंद भी लिया जा सकता है. अगर आप राजस्थान की यात्रा के दौरान वन्यजीव और ऐतिहासिक जगहें दोनों देखना चाहते हैं, तो रणथंभौर का प्लान बना सकते हैं.

गागरोन किला (झालावाड़)

झालावाड़ जिले में स्थित गागरोन किला अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है. यह कालीसिंध और आहू नदियों के संगम के पास बना है, जिससे इसका नजारा बेहद खास दिखाई देता है. यह राजस्थान के उन ऐतिहासिक पहाड़ी किलों में शामिल है जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जगह मिली है. किले की पुरानी दीवारें, प्रवेश द्वार और आसपास का प्राकृतिक वातावरण इसे इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए खास बनाते हैं.

राजस्थान के ये 10 किले राज्य की शाही विरासत, वास्तुकला और ऐतिहासिक घटनाओं की झलक दिखाते हैं. हर किले की अपनी अलग पहचान है. कहीं विशाल दीवारें देखने को मिलती हैं तो कहीं खूबसूरत महल और पहाड़ियों के शानदार नजारे मिलते हैं. अगर आप राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन ऐतिहासिक जगहों को अपनी यात्रा में शामिल करके ट्रिप को और यादगार बना सकते हैं.

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