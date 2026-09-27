मुंबई: सार्वजनिक शौचालय में अचानक फैली केमिकल की गंध, 2 की मौत... मचा हड़कंप

मुंबई के गोरेगांव ईस्ट इलाके में एक सार्वजनिक शौचालय में संदिग्ध केमिकल की गंध से दो युवकों की मौत का मामला सामने आया है. दोनों युवक शौचालय के अंदर बेहोशी की हालत में मिले थे. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

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यह घटना 27 सितंबर की सुबह करीब 8:30 बजे पारसी पंचायत गेट के सामने, मृणालताई ब्रिज के पास हुई. मृतकों की पहचान 24 वर्षीय प्रभाकर धनिवार और 18 वर्षीय भाविन देसाई के तौर पर हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक शौचालय में अचानक तेज केमिकल जैसी गंध फैल गई थी. इसके बाद दोनों युवकों के दम घुटने की सूचना मिली.

बताया गया कि दोनों को बेहोशी की हालत में ट्रॉमा केयर अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक उन्हें रात करीब 12 बजे अस्पताल लाया गया था. हालांकि, इलाज के दौरान सुबह 3:49 बजे दोनों की मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, 108 एंबुलेंस, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) और बीएमसी के वार्ड कर्मचारियों की टीमें मौके पर पहुंचीं. टीमों ने शौचालय का निरीक्षण किया और वहां मौजूद संदिग्ध केमिकल की जांच शुरू की.

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कहां से आई केमिकल की गंध?

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सार्वजनिक शौचालय में केमिकल की गंध कहां से आई और दोनों युवक उसके संपर्क में कैसे आए. क्या किसी सफाई या अन्य काम के दौरान कोई जहरीला रसायन इस्तेमाल किया गया था या घटना की कोई और वजह थी, इसकी जांच की जा रही है.

पुलिस और संबंधित विभाग मामले की पड़ताल में जुटे हैं. दोनों युवकों की मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सामने आने की उम्मीद है. फिलहाल अधिकारियों की ओर से घटना को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

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