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शादी और बच्चे नहीं चाहते जेन जी-मिलेनियल्स? रिपोर्ट में सामने आई वजह

आज के युवा शादी, रिश्ते और परिवार को लेकर पहले से ज्यादा सोच-समझकर फैसले ले रहे हैं. करियर, पैसा, नौकरी, घर और निजी जिंदगी के बीच संतुलन इन फैसलों को प्रभावित कर रहा है. शादी और बच्चों की चाहत हो सकती है, लेकिन युवा अपनी जिंदगी में सही समय और स्थिरता को भी उतनी ही अहमियत दे रहे हैं. क्या बदल गया है नजरिया?

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जेन Z और मिलेनियल्स शादी क्यों टाल रहे?
जेन Z और मिलेनियल्स शादी क्यों टाल रहे?

आज के युवाओं के लिए जिंदगी के बड़े फैसले पहले जैसे सीधे नहीं रह गए हैं. करियर, पैसा, घर और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाते हुए शादी और परिवार को लेकर भी युवा काफी सोच-समझकर फैसला ले रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेन जी और मिलेनियल्स सच में शादी और बच्चे नहीं चाहते या परिस्थितियां उनके फैसलों को बदल रही हैं? 

आज की जेन जी और मिलेनियल्स को लेकर अक्सर कहा जाता है कि युवा शादी, रिश्ते और बच्चे जैसी पारंपरिक चीजों से दूर हो रहे हैं. लेकिन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड (UNFPA) की नई डेमोग्राफिक फ्यूचर्स सर्वे: चॉइस, लाइव्स एंड फ्यूचर्स रिपोर्ट इससे अलग तस्वीर दिखाती है. 73 देशों में 18 से 39 साल के 1,08,926 इंटरनेट से जुड़े युवाओं पर किए गए इस सर्वे में रिश्तों, पार्टनरशिप और माता-पिता बनने को लेकर उनकी पसंद और प्राथमिकताओं को समझा गया. रिपोर्ट के ये आंकड़े 18- 39 साल के युवाओं के हैं, इसलिए इन्हें केवल जेन जी या मिलेनियल्स से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. 

शादी की चाहत, लेकिन रास्ते में कई रुकावटें

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रिपोर्ट के मुताबिक, दो-तिहाई से ज्यादा लोगों ने ऐसे रिश्ते और साथ रहने की व्यवस्था को अपना आदर्श बताया, जिसमें शादी शामिल है. 25 से 39 साल के उन लोगों में, जो पार्टनर चाहते हैं, करीब एक-चौथाई फिलहाल सिंगल हैं और डेटिंग नहीं कर रहे. यानी चाहत और मौजूदा स्थिति के बीच अंतर दिखाई देता है. पार्टनर बनाने की राह में आर्थिक और घर से जुड़ी परेशानियां बड़ी रुकावटों में हैं. 57 फीसदी लोगों ने इन्हें पार्टनर बनाने में अहम बाधा माना. वहीं 81 फीसदी ने पार्टनरशिप के लिए आर्थिक सुरक्षा को जरूरी बताया.

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बच्चे नहीं चाहिए या सही समय का इंतजार?

बच्चों को लेकर भी तस्वीर इतनी सीधी नहीं है. सर्वे में पांच में से सात क्षेत्रीय समूहों में दो बच्चे सबसे ज्यादा पसंद किया गया आदर्श परिवार का आकार रहा. वहीं करीब 80 फीसदी लोगों ने कहा कि बच्चों से मिलने वाली खुशी और आनंद बच्चे चाहने की अहम वजह है. 

लेकिन माता-पिता बनने के लिए युवा सिर्फ इच्छा को काफी नहीं मानते. 88 फीसदी ने आर्थिक सुरक्षा, 87 फीसदी ने स्थिर नौकरी और 85 फीसदी ने भावनात्मक रूप से तैयार होने को जरूरी बताया. बच्चों की राह में आर्थिक और घर से जुड़ी परेशानियों को 72 फीसदी ने अहम बाधा माना. 

भविष्य को लेकर पूरी तरह निराश 

नहीं रिपोर्ट के मुताबिक, करीब दो-तिहाई लोगों ने अपने भविष्य को लेकर खुद को कुछ हद तक या बहुत सकारात्मक बताया. यानी जेन जी और मिलेनियल्स के बीच शादी, रिश्ते और परिवार की चाहत खत्म होने की बजाय, इन फैसलों पर पैसा, नौकरी, घर और सही पार्टनर जैसी चीजों का असर बढ़ता दिख रहा है.

यानी जेन जी और मिलेनियल्स समेत आज के युवाओं के लिए शादी और परिवार की चाहत खत्म नहीं हुई है. लेकिन आर्थिक सुरक्षा, स्थिर नौकरी, घर और भावनात्मक तैयारी जैसी चीजें इन बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभा रही हैं.

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