नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं या फिर लंबे समय से Samsung का प्रीमियम फोन लेने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो इस हफ्ते आपके पास एक मौका है. Tata Group की कंपनी Croma ने भारत में अपनी Black Friday Sale शुरू कर दी है. इस सेल में iPhone, Samsung Galaxy, MacBook, लैपटॉप और बड़े स्मार्ट टीवी पर कई खास ऑफर मिल रहे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा Samsung Galaxy S26 Ultra की है, जिसकी कीमत 1.84 लाख रुपये से घटकर 85,999 रुपये तक पहुंच गई है.

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इतना ही नहीं, Apple का iPhone 16 भी 45,490 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है. वहीं, iPhone 17 Pro Max की कीमत 96,290 रुपये बताई गई है. लैपटॉप खरीदने वालों के लिए भी MacBook Neo 42,714 रुपये और HP OmniBook 5 AI लैपटॉप 69,810 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध है.

Croma की यह सेल 26 नवंबर से शुरू हुई है और 30 नवंबर 2026 तक चलेगी. कंपनी स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, घरेलू उपकरण और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर 50 फीसदी तक की छूट देने का दावा कर रही है.

Samsung Galaxy S26 Ultra 85,999 रुपये में, कैसे मिलेगा इतना सस्ता?

इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण Samsung Galaxy S26 Ultra है. इसके 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की लिस्टेड कीमत 1,84,999 रुपये है. Croma की ऑफर शीट में इसकी प्रभावी कीमत 85,999 रुपये बताई गई है.

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इस कीमत तक पहुंचने के लिए 60,000 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू और 9,000 रुपये के अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस का फायदा शामिल है. यानी ग्राहक को अपने पुराने डिवाइस की अच्छी एक्सचेंज वैल्यू मिलनी जरूरी है.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि 85,999 रुपये को बिना शर्त मिलने वाली सीधी कीमत नहीं समझना चाहिए. पुराने डिवाइस का मॉडल, उसकी हालत और एक्सचेंज के लिए पात्रता तय करेगी कि आपको वास्तव में कितनी बचत होगी. अगर आपके पास एक्सचेंज करने के लिए पुराना प्रीमियम फोन है तो यह ऑफर देखने लायक हो सकता है.

iPhone 16 सिर्फ 45,490 रुपये में, लेकिन है एक शर्त

Apple का iPhone 16 (128GB) भी इस सेल में खास ऑफर के साथ उपलब्ध है. इसकी लिस्टेड कीमत 89,900 रुपये है, जबकि क्रोमा ने इसकी इफेक्टिव कीमत 45,490 रुपये बताई है.

इस ऑफर में बैंक कैशबैक के जरिए 2,000 रुपये तक की बचत मिल सकती है. इसके अलावा पुराने iPhone 14 (128GB) को एक्सचेंज करने पर 24,000 रुपये तक की वैल्यू और 8,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है.

यानी कुल मिलाकर पुराना iPhone एक्सचेंज करने और बैंक ऑफर का फायदा लेने पर इसकी कीमत काफी कम हो सकती है.

इस फोन को खरीदने वालों के लिए EMI का विकल्प भी है. कंपनी के मुताबिक, इसकी EMI 2,638 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है. हालांकि, EMI की वास्तविक राशि और अवधि फाइनेंसिंग की शर्तों पर निर्भर करेगी.

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iPhone 17 Pro Max भी 1 लाख रुपये से नीचे

अगर आप ऐपल का महंगा फ्लैगशिप फोन खरीदना चाहते हैं तो iPhone 17 Pro Max (256GB, Orange) पर भी ऑफर मिल रहा है. इसकी लिस्टेड कीमत 1,49,900 रुपये है, लेकिन क्रोमा की सेल में इसकी प्रभावी कीमत 96,290 रुपये बताई गई है.

इस ऑफर में 4,000 रुपये तक बैंक कैशबैक, iPhone 14 (128GB) पर 24,000 रुपये तक एक्सचेंज वैल्यू और 8,000 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस शामिल है. इस फोन की EMI 11,143 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है.

42,714 रुपये में MacBook Neo, लैपटॉप पर भी मिल रहे हैं ऑफर

इस सेल में सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, Apple के लैपटॉप पर भी ऑफर मिल रहा है. MacBook Neo के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की लिस्टेड कीमत 79,900 रुपये है. Croma की ऑफर शीट के मुताबिक इसकी प्रभावी कीमत 42,714 रुपये है.

यानी अगर आप पुराना MacBook बदलकर नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो यह ऑफर आपके काम आ सकता है. इसकी EMI 2,071 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है.

दूसरी तरफ Lenovo Yoga S7 की प्रभावी कीमत 1,02,392 रुपये बताई गई है. इसकी लिस्टेड कीमत 2,21,290 रुपये है. HP 14 OmniBook 5 AI लैपटॉप (16GB RAM और 512GB स्टोरेज) 69,810 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध है. इसकी लिस्टेड कीमत 1,92,577 रुपये बताई गई है.

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Acer Aspire Lite लैपटॉप भी 43,609 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, जबकि इसकी लिस्टेड कीमत 90,999 रुपये है. इन लैपटॉप की अंतिम कीमत और मिलने वाले लाभ पात्रता और लागू ऑफर पर निर्भर करेंगे.

12 हजार रुपये से कम में 5G फोन, Oppo और Redmi पर ऑफर

अगर आपका बजट 15 हजार रुपये के आसपास है तो Croma की सेल में दो स्मार्टफोन ऑफर खास हैं. OPPO F35 Pro 5G के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की लिस्टेड कीमत 74,999 रुपये बताई गई है. इसकी प्रभावी कीमत 11,761 रुपये है.

इस ऑफर में 20,000 रुपये तक एक्सचेंज वैल्यू, 5,499 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस और 4,139 रुपये तक बैंक कैशबैक शामिल है.

वहीं Redmi 17C 5G के 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की लिस्टेड कीमत 39,999 रुपये है. इसे 11,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है. इसके लिए 8,000 रुपये तक एक्सचेंज वैल्यू का लाभ शामिल है.

टीवी खरीदने का भी अच्छा मौका, Sony और LG पर ऑफर

अगर आप घर के लिए बड़ी स्क्रीन वाला टीवी खरीदना चाहते हैं तो क्रोमा की Black Friday Sale में Sony और LG के टीवी पर भी ऑफर दिए जा रहे हैं. LG के 55 इंच वाले 4K AI Nano TV की कीमत 44,990 रुपये रखी गई है. वहीं, 75 इंच वाला LG 4K AI Nano TV 89,990 रुपये में मिल रहा है.

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Sony का 65 इंच Bravia 3II टीवी 1,16,990 रुपये में उपलब्ध है. इसकी लिस्टेड कीमत 1,89,900 रुपये बताई गई है. चुनिंदा टीवी पर 26,000 रुपये तक कैशबैक और 1,999 रुपये से शुरू होने वाली EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है. इसके अलावा टीवी के साथ चुनिंदा साउंडबार खरीदने पर 12 फीसदी तक छूट मिल सकती है.

7,299 रुपये में Air Fryer, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर भी छूट

Croma की इस सेल में छोटे घरेलू उपकरणों और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर भी ऑफर हैं. Philips Digital Air Fryer (4.2 लीटर) की शुरुआती कीमत 7,299 रुपये रखी गई है. इसके अलावा चुनिंदा फिलिप्स पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर 30 फीसदी तक और Havells के चुनिंदा ग्रूमिंग और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर 50 फीसदी तक छूट दी जा रही है.

इस तरह यह सेल सिर्फ फोन और लैपटॉप खरीदने वालों तक सीमित नहीं है. घर के लिए टीवी, एयर फ्रायर या ग्रूमिंग प्रोडक्ट खरीदने की योजना बना रहे लोग भी इन ऑफर्स को देख सकते हैं.

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