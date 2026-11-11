WhatsApp हेड कुणाल शाह का ऐलान, मैसेज नहीं, सबकुछ एक ऐप से होगा

WhatsApp के ग्लोबल हेड कुणाल शाह ने 10 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर WhatsApp के फ्यूचर को लेकर अपनी सोच साझा की. उन्होंने बताया कि कंपनी तीन चीजों पर काम करना चाहती है.

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पहला, वॉयस नोट्स, ग्रुप, स्टिकर और वीडियो को बेहतर बनाना. दूसरा, बिल पेमेंट और दूसरी रोजमर्रा की सेवाओं को ऐप के भीतर आसान करना. तीसरा, AI की मदद से यूजर्स के काम को कम करना. हालांकि, शाह ने अभी किसी नए फीचर की लॉन्च तारीख या पूरी जानकारी नहीं दी है. फिलहाल यह WhatsApp की आगे की योजना का संकेत है.

WhatsApp में क्या-क्या बदलने वाला है?

कुणाल शाह ने अपने पोस्ट में कहा कि WhatsApp का इस्तेमाल दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोग करते हैं. उनके मुताबिक, लोग सिर्फ शब्दों से बातचीत नहीं करते. कभी किसी को वॉइस नोट भेजा जाता है, कभी स्टिकर से बात समझाई जाती है और कभी वीडियो कॉल के जरिए अपनों से जुड़ा जाता है. इसी वजह से कंपनी वॉइस नोट्स, ग्रुप, स्टिकर और वीडियो को ज्यादा आसान और बेहतर बनाना चाहती है.

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शाह ने बताया कि WhatsApp पर हर दिन 10 अरब से ज्यादा वॉइस मैसेज और 4 अरब से ज्यादा स्टिकर भेजे जाते हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि लोग अब सिर्फ टेक्स्ट मैसेज तक सीमित नहीं हैं. कंपनी चाहती है कि इन सभी तरीकों से बातचीत करना पहले से आसान हो. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि वॉइस नोट्स या ग्रुप में कौन से नए टूल आएंगे और उनका इस्तेमाल कैसे होगा.

WhatsApp से ही भर सकेंगे बिल, दूसरे ऐप पर जाने की जरूरत कम होगी?

WhatsApp की योजना का दूसरा हिस्सा रोजमर्रा के कामों को ऐप के भीतर आसान बनाना है. कुणाल शाह ने कहा कि कई बार बातचीत के दौरान ही किसी काम की शुरुआत होती है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दूसरे ऐप या वेबसाइट पर जाना पड़ता है. उदाहरण के लिए, कोई दोस्त चैट में बिजली का बिल भरने की बात करता है या यात्रा के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है. ऐसे काम पूरे करने के लिए यूजर को अलग-अलग सेवाओं पर जाना पड़ता है.

WhatsApp इस प्रोसेस को आसान बनाना चाहता है. शाह के मुताबिक, कंपनी वित्तीय सेवा देने वाली कंपनियों और टेलीकॉम पार्टनर्स के साथ काम कर रही है. इसका मकसद बिल पेमेंट, पैसे उधार लेने और यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं को कम फेज में पूरा करना है.

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भारत में यह बदलाव खास मायने रख सकता है. देश में WhatsApp का इस्तेमाल पर्सनल बातचीत के साथ-साथ दुकानों, कारोबार और ग्राहकों से संपर्क के लिए भी बड़े स्तर पर होता है. कंपनी पहले ही भारत में UPI पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज जैसी सुविधाएं दे चुकी है.

अब आगे इन सेवाओं को चैट के साथ और बेहतर तरीके से जोड़ने की कोशिश हो सकती है. हालांकि, कुणाल शाह ने अभी यह नहीं बताया है कि कौन-कौन सी नई वित्तीय सेवाएं कब शुरू होंगी.

AI सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देगा, आपके काम भी आसान करेगा

WhatsApp की तीसरी प्रायॉरिटी AI है. कुणाल शाह चाहते हैं कि AI यूजर्स को जरूरी जानकारी खोजने, रोजमर्रा के काम पूरे करने और बुकिंग या अपॉइंटमेंट याद रखने में मदद करे. इसका मतलब है कि AI का इस्तेमाल सिर्फ सवाल पूछने या जवाब पाने तक सीमित नहीं रहेगा.

उदाहरण के लिए, अगर किसी चैट में होटल बुकिंग या डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की बात हुई है, तो फ्यूचर में AI ऐसी जरूरी जानकारी सामने लाने या समय पर याद दिलाने में मदद कर सकता है. इसी तरह किसी काम को पूरा करने के लिए जरूरी जानकारी खोजने में भी AI की भूमिका हो सकती है.

हालांकि, शाह ने अभी यह नहीं बताया है कि WhatsApp का AI किस तरह काम करेगा, उसे चैट में मौजूद जानकारी तक कितनी पहुंच होगी या यूजर की मंजूरी किस स्तर पर जरूरी होगी. इसलिए फिलहाल इसे आने वाली AI सुविधाओं की दिशा के तौर पर देखना चाहिए, न कि ऐसा फीचर जो सभी यूजर्स के फोन में आ चुका है.

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क्या WhatsApp अब सुपर ऐप बनने की तैयारी में है?

WhatsApp की इस योजना से साफ है कि कंपनी ऐप को सिर्फ मैसेजिंग तक सीमित नहीं रखना चाहती. वह चाहती है कि यूजर बातचीत शुरू करने के बाद कई जरूरी काम भी वहीं पूरे कर सके. बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, ट्रैवल कनेक्टिविटी, AI की मदद और बिजनेस से जुड़ी सेवाएं इस दिशा के अहम हिस्से बन सकते हैं.

भारत में इसका बड़ा बाजार है. यहां करोड़ों लोग WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं और कई छोटे कारोबार भी ग्राहकों से जुड़ने के लिए इसी ऐप पर निर्भर हैं. अगर कंपनी पेमेंट और दूसरी सेवाओं को बातचीत के साथ जोड़ने में सफल रहती है, तो यूजर्स को सुविधा मिल सकती है. वहीं कारोबारों को भी ग्राहकों तक पहुंचने का एक और तरीका मिलेगा.

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