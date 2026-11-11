Best Places to Visit in November: नवंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 5 जगहें, सुहाने मौसम में यादगार बनेगा सफर

Best Places to Visit in November: नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान मानसून की विदाई हो चुकी होती है और धीरे-धीरे सर्दियों की शुरुआत होने लगती है. ऐसे में देश के कई हिस्सों में मौसम सुहाना रहता है. न ज्यादा गर्मी होती है और न ही कड़ाके की ठंड, जिससे घूमने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने का मजा दोगुना हो जाता है.

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अगर आप भी नवंबर में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की कुछ खूबसूरत जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां आपको रेगिस्तान, पहाड़, ऐतिहासिक इमारतों से लेकर खूबसूरत बैकवाटर तक देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं नवंबर में घूमने के लिए भारत की 5 बेहतरीन जगहों के बारे में.

जैसलमेर, राजस्थान

राजस्थान का जैसलमेर अपनी सुनहरी रेत और खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है. नवंबर में यहां घूमना काफी अच्छा रहता है, क्योंकि इस दौरान रेगिस्तान की गर्मी कम होने लगती है. यहां आप जैसलमेर किला, पटवों की हवेली और गड़ीसर झील जैसी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसके अलावा सम के रेत के टीलों पर ऊंट की सवारी, जीप सफारी और राजस्थानी लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं. रात के समय खुले आसमान के नीचे तारों को देखना यहां के सफर को यादगार बना सकता है.

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शिलांग, मेघालय

अगर आपको पहाड़, हरियाली और खूबसूरत नजारे पसंद हैं तो मेघालय का शिलांग घूमने जा सकते हैं. यहां का सुहाना मौसम, खूबसूरत कैफे और शानदार व्यू पॉइंट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. शिलांग में आप वार्ड्स लेक, स्थानीय बाजार और उमियम झील घूम सकते हैं. इसके अलावा यहां से चेरापूंजी की सैर भी कर सकते हैं. चेरापूंजी में खूबसूरत झरने, गुफाएं और प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं.

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

नवंबर में वाराणसी घूमने का भी अच्छा मौका है. इस दौरान मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रहता है, जिससे आप शहर की गलियों और घाटों को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहां गंगा घाट पर सुबह की सैर, नाव की सवारी और शाम की गंगा आरती का अनुभव जरूर लें. इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. वाराणसी की पुरानी गलियां, बनारसी खानपान और स्थानीय बाजार यहां की संस्कृति को करीब से जानने का मौका देते हैं.

हम्पी, कर्नाटक

अगर आपको इतिहास और पुरानी इमारतें देखने का शौक है तो कर्नाटक का हम्पी घूमने जा सकते हैं. यह जगह कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी. यहां कई प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें और बड़े-बड़े पत्थरों से बने अनोखे नजारे देखने को मिलते हैं. हम्पी में आप विरुपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर परिसर और प्रसिद्ध पत्थर के रथ को देख सकते हैं. नवंबर का सुहाना मौसम यहां घूमने और ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा रहता है.

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अलेप्पी, केरल

अगर आप भीड़भाड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो केरल का अलेप्पी आपके लिए बेस्ट हो सकता है. यह जगह अपने खूबसूरत बैकवाटर, नहरों और हरे-भरे नारियल के पेड़ों के लिए जानी जाती है. नवंबर में यहां हाउसबोट की सवारी करना काफी अच्छा अनुभव हो सकता है. आप हाउसबोट में बैठकर पानी के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं और आसपास के गांवों की जिंदगी को करीब से जान सकते हैं. यहां के स्थानीय खाने का स्वाद लेना भी न भूलें.

नवंबर में घूमने जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

नवंबर में घूमने जाने से पहले अपनी पसंदीदा जगह के मौसम की जानकारी जरूर लें. पहाड़ी इलाकों में ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े साथ रखें. होटल और यात्रा की टिकट पहले से बुक कर लें, ताकि आखिरी समय में परेशानी न हो. इसके अलावा जरूरी दवाइयां, पहचान पत्र और अन्य जरूरी सामान साथ रखना न भूलें.

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