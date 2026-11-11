यहां बेड पर खून के धब्बों से परेशान होटल मालिक... किराए में जोड़ रहे सफाई का चार्ज

अच्छा होटल, साफ-सुथरा कमरा और आरामदायक बिस्तर... किसी भी शहर में घूमने जाने वाले शख्स की पहली पसंद यही होती है. लेकिन अमेरिका के मियामी में कुछ होटल मालिकों के लिए अब कमरे साफ रखना बड़ी चुनौती बन गया है. वजह है यहां आने वाले वे टूरिस्ट, जो खूबसूरत दिखने और शरीर का आकार बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं.

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खासकर ब्राजीलियन बट लिफ्ट (BBL) कराने वाले मरीजों के कमरे में खून और सर्जरी के बाद निकलने वाले लिक्विड के दाग मिल रहे हैं. इससे परेशान होटल मालिकों ने अब सफाई और नुकसान की भरपाई के लिए मोटी रकम जमा करानी शुरू कर दी है.

क्या है BBL, जिसके मरीजों से परेशान हैं होटल?

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका का मियामी शहर प्लास्टिक सर्जरी कराने वालों के बीच काफी पॉपुलर है. यहां बड़ी संख्या में लोग शरीर का आकार बदलवाने और कॉस्मेटिक सर्जरी कराने पहुंचते हैं. इन्हीं प्रक्रियाओं में एक है ब्राजीलियन बट लिफ्ट यानी BBL.

इस सर्जरी में शरीर के दूसरे हिस्सों, जैसे पेट या जांघों से फैट निकालकर हिप्स में इंजेक्ट किया जाता है. लेकिन सर्जरी के बाद मरीज को तुरंत सामान्य जिंदगी में लौटना आसान नहीं होता. शरीर से कुछ दिनों तक खून निकल सकते हैं. ऐसे में मरीजों को आराम करने और खास देखभाल की जरूरत होती है.

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मुसीबत तब शुरू होती है, जब ऐसे मरीज सामान्य होटलों में ठहरते हैं. सर्जरी के बाद बिस्तर पर लेटने से चादर, तकिए, कंबल और गद्दे तक पर खून के दाग लग सकते हैं. होटल मालिकों के लिए इन कमरों की सफाई और दोबारा इस्तेमाल लायक बनाना महंगा पड़ रहा है.

600 डॉलर तक जमा करा रहे होटल

मियामी के एक होटल में ठहरने पहुंचे यात्री को उस समय हैरानी हुई, जब उससे 600 डॉलर का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा गया. उसने जब इसकी वजह पूछी तो रिसेप्शन पर कथित तौर पर बताया गया कि आसपास प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले लोग ठहरते हैं और उनके कमरों में खून के दाग लग जाते हैं. इसलिए होटल को अपने नुकसान से बचाने के लिए इतनी रकम जमा करानी पड़ती है.

एक अन्य मामले में जनवरी में मियामी लेक के एक सुइट में ठहरी एक महिला ने ऑनलाइन शिकायत की. उसका कहना था कि होटल ने सर्जरी के बाद ठहरने की जानकारी मिलने पर उससे सामान्य 100 डॉलर के डिपॉजिट के अलावा 500 डॉलर और मांगे.

महिला के मुताबिक, उसने पहले ही 100 डॉलर जमा कर दिए थे. इसके बावजूद होटल कर्मचारियों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद आराम करने वाले मेहमानों के लिए मैनेजर ने अतिरिक्त 500 डॉलर जमा कराने का नियम बनाया है. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि चादरों पर खून के दाग नहीं होने की पुष्टि के बावजूद उसे हाउसकीपिंग की सुविधा नहीं दी गई.

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होटलों ने बनाए सख्त नियम

कुछ होटल अब सिर्फ डिपॉजिट लेकर ही नहीं, बल्कि अपने यहां सर्जरी के बाद मरीजों के ठहरने पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं.इसके लिए बाकायदा मेडिकल रिकवरी पॉलिसी बनाई है. इसके तहत होटल के कमरों में सर्जरी के बाद रिकवरी से जुड़ी गतिविधियों और मेडिकल कचरे को फेंकने की अनुमति नहीं है.

होटल के सार्वजनिक हिस्सों में दिखाई देने वाली पट्टियां, ड्रेनेज ट्यूब और सर्जरी के बाद पहने जाने वाले खास कपड़ों को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर होटल अतिरिक्त सफाई शुल्क या बायोहैजर्ड यानी जैविक रूप से खतरनाक कचरे की सफाई का खर्च वसूल सकता है.

बेवरली हिल्स में भी है यही परेशानी

यह समस्या सिर्फ मियामी की नहीं है. अमेरिका के बेवरली हिल्स में भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वालों की बड़ी संख्या पहुंचती है. यहां कुछ खास कंपनियां मरीजों के लिए होटल में ठहरने से लेकर निजी नर्स, रिकवरी के जरूरी उपकरण और 24 घंटे देखभाल तक का इंतजाम करती हैं.

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इसी परेशानी को देखते हुए अमेरिका में पोस्ट-सर्जरी रिकवरी हाउस यानी ऑपरेशन के बाद मरीजों के आराम करने के लिए खास जगहें बनाई गई हैं.सामान्य होटल के मुकाबले इन जगहों पर मरीजों की जरूरतों को ध्यान में रखकर इंतजाम किए जाते हैं. यहां प्रशिक्षित देखभाल करने वाले लोग, खास बिस्तर, ड्रेनेज ट्यूब संभालने की सुविधा और मेडिकल कचरे के निपटारे की व्यवस्था हो सकती है.

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