करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, कुरान के अपमान का आरोप! पेंडेंट पर लिखवाई आयत

बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार मामला उनकी किसी फिल्म या फैशन स्टेटमेंट का नहीं, बल्कि दिवाली पर पहने गए एक बेहद खास शाही हार का है. करीना ने दिवाली के मौके पर 30 कैरेट का पन्ने वाला पेंडेंट पहना था, जिस पर कुरान की पवित्र आयत आयत-अल-कुर्सी खुदी हुई है. अब इसी गहने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

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कांग्रेस नेता और पार्टी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्बास हफीज ने करीना और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को कानूनी नोटिस भेज दिया है.

दरअसल, करीना ने दिवाली पर अपने खूबसूरत लुक की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं. इन तस्वीरों में वह डिजाइनर पुनीत बलाना का बेज रंग का काफ्तान और उससे मैच करती पगड़ी पहने नजर आईं. उनके इस रॉयल अंदाज में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा 30 कैरेट के पन्ने से बने उस खास पेंडेंट ने, जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई है. तस्वीरें सामने आने के बाद उनके लुक की खूब चर्चा हुई, लेकिन अब यही पेंडेंट विवाद की वजह बन गया है.

200 साल पुराना है करीना का ये शाही पेंडेंट

करीना के इस पूरे लुक को उनकी करीबी दोस्त और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने तैयार किया था. रिया ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए बताया था कि करीना ने करीब 200 साल पुरानी शाही जूलरी पहनी है. इसमें भोपाल के नवाब की कलगी और भोपाल की बेगम का 30 कैरेट का पन्ना शामिल है, जिस पर आयत-अल-कुर्सी उकेरी गई है.

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रिया ने यह भी बताया था कि ये गहने भोपाल के शाही परिवार की विरासत हैं और सैफ अली खान के परिवार के जरिए करीना तक पहुंचे हैं. यानी इस खास पेंडेंट का कनेक्शन सीधे पटौदी और भोपाल के शाही खानदान से जुड़ा हुआ है.

कांग्रेस नेता ने करीना और रिया कपूर को भेजा नोटिस

अब्बास हफीज ने 11 नवंबर को करीना कपूर और रिया कपूर को कानूनी नोटिस भेजा है. इसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की गई उन तस्वीरों, वीडियो और पोस्ट पर आपत्ति जताई है, जिनमें करीना इस पेंडेंट को पहने नजर आ रही हैं.

नोटिस में मांग की गई है कि दोनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट से संबंधित तस्वीरें और वीडियो हटाएं. साथ ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और भरोसा दें कि भविष्य में कुरान की पवित्र आयत वाले इस गहने को ऐसे अंदाज में पेश नहीं किया जाएगा, जिससे उसकी धार्मिक गरिमा को ठेस पहुंचे.

कपड़ों से नहीं, कुरान की आयत दिखाने के तरीके से है ऐतराज

अब्बास हफीज ने अपने नोटिस में यह भी साफ किया है कि उन्हें करीना के कपड़ों, उनकी निजी पसंद या गहने पहनने की आजादी से कोई आपत्ति नहीं है. उनका विरोध खासतौर पर उस तरीके को लेकर है, जिस तरह कुरान की पवित्र आयत वाले पेंडेंट को तस्वीरों में दिखाया गया.

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नोटिस के मुताबिक, आयत-अल-कुर्सी जैसी पवित्र आयत को पहनते या सार्वजनिक रूप से दिखाते समय उसके धार्मिक सम्मान और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए. अब्बास का कहना है कि करीना की तस्वीरों में पेंडेंट को जिस पहनावे और अंदाज में पेश किया गया, वह उनके मुताबिक इस धार्मिक सम्मान के अनुरूप नहीं था.

कुरान की आयतों को गहने में पहनने पर भी उठाए सवाल

इस कानूनी नोटिस में इस्लामी विद्वानों की राय का भी जिक्र किया गया है. इसमें कहा गया है कि कुछ इस्लामी विद्वान कुरान की आयतों को गहनों के रूप में पहनने पर भी सवाल उठाते हैं. उनकी सलाह है कि ऐसी पवित्र लिखावट की गरिमा बनी रहनी चाहिए और उसे ऐसी जगह या परिस्थिति में नहीं रखना चाहिए, जहां अनजाने में उसका अपमान हो सकता है.

हालांकि, नोटिस में यह भी माना गया है कि इस मुद्दे पर अलग-अलग विद्वानों की राय अलग हो सकती है. कुछ लोग कुरान की आयतों को गहने के रूप में पहनने से पूरी तरह बचने की सलाह देते हैं.

सैफ अली खान की दादी से जुड़ा है इस गहने का इतिहास

करीना के इस पेंडेंट का इतिहास भी काफी दिलचस्प है. दरअसल, भोपाल के आखिरी शासक नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी साजिदा सुल्तान, सैफ अली खान की दादी थीं. साजिदा सुल्तान की शादी इफ्तिखार अली खान पटौदी से हुई थी. दोनों के बेटे मंसूर अली खान पटौदी थे, जिन्हें टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है. वह सैफ अली खान के पिता थे.

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इसी शाही परिवार की विरासत के जरिए ये गहने सैफ तक पहुंचे और फिर करीना कपूर के पास आए. रिया कपूर ने भी अपनी पोस्ट में इस पारिवारिक इतिहास का जिक्र किया था. नोटिस में भोपाल की बेगमों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने की बात भी कही गई है.

मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत होने का दावा

अब्बास हफीज ने अपने नोटिस में दावा किया है कि पेंडेंट को जिस तरह सोशल मीडिया पर दिखाया गया, उससे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों और भोपाल के पुराने शाही राज्य से जुड़े परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. उन्होंने भोपाल की बेगमों की ऐतिहासिक परंपराओं और पर्दा प्रथा का भी हवाला दिया है.

हालांकि, अब्बास ने साफ किया है कि यह नोटिस उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भेजा है. फिलहाल इस पूरे मामले पर करीना कपूर और रिया कपूर की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि बेबो इस विवाद पर क्या रुख अपनाती हैं और क्या वह अपनी दिवाली वाली तस्वीरें सोशल मीडिया से हटाती हैं या नहीं.

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