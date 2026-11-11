ब्रेक लगाए, फिर भी नहीं रुकी कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस! वायरल वीडियो से ब्रेकिंग सिस्टम पर उठे सवाल

असम के गुवाहाटी के पास डिगारू रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के मामले में नया सवाल खड़ा हो गया है. हादसे से ठीक पहले इंजन के अंदर रिकॉर्ड हुआ एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ट्रेन रोकने के लिए इमरजेंसी समेत सभी तरह के ब्रेक लगाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ट्रेन की रफ्तार कम नहीं होती.

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वीडियो में एक रेलकर्मी को यह कहते सुना जा सकता है कि इमरजेंसी ब्रेक समेत सभी ब्रेक लगा दिए गए हैं, लेकिन ट्रेन रुक नहीं रही. लोको पायलट भी कहता सुनाई देता है, "देखिए, बीपी कम नहीं हो रहा है." यहां बीपी यानी ब्रेक पाइप प्रेशर की बात हो रही है, जिसका कम होना ब्रेक लगने की प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है.

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लोको पायलट आगे कहता है कि उसने इंजन में उपलब्ध सभी तरह के ब्रेक इस्तेमाल कर लिए हैं. इनमें इमरजेंसी ब्रेक, लोको ब्रेक और ए-9 ब्रेक शामिल हैं. इसके बावजूद ट्रेन नहीं रुक रही थी. वह कहता सुनाई देता है, "कुछ भी काम नहीं कर रहा है." वीडियो के अंत में ट्रेन का इंजन डेड एंड से टकराता है और तेज झटके के साथ रुकता दिखाई देता है.

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वायरल वीडियो ने खड़े किए ब्रेकिंग सिस्टम पर सवाल

हालांकि, इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. हादसे के तुरंत बाद रेलवे ने अपने शुरुआती बयान में कहा था कि लोको पायलट ट्रेन को नियंत्रित नहीं कर सका, जिसके चलते डिरेलमेंट हुआ.

वीडियो देखने वाले वरिष्ठ लोको पायलटों ने ब्रेक पाइप प्रेशर को लेकर चालक के बयान पर सवाल उठाए हैं. उनके मुताबिक, वीडियो में दिखाई दे रहे डिस्प्ले मीटर यानी बीपी गेज में दबाव लगभग शून्य तक गिरा हुआ नजर आता है. ऐसे में लोको पायलट का यह कहना कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी बीपी कम नहीं हो रहा था, तकनीकी रूप से सही नहीं लगता.

देखें वीडियो...

एक वरिष्ठ लोको पायलट ने कहा कि संभव है कि घबराहट में चालक दल के सदस्य ने गलत बयान दिया हो. हालांकि, असली सवाल यह है कि बीपी प्रेशर शून्य होने के बावजूद ट्रेन क्यों नहीं रुकी.

45 सेकंड के वीडियो में 40 की रफ्तार से दौड़ती रही ट्रेन

वरिष्ठ लोको पायलट के मुताबिक, वीडियो में दिखाई देने वाले स्पीडोमीटर पर ट्रेन की रफ्तार करीब 40 के आसपास बनी रहती है. यहां तक कि 45 सेकंड की रिकॉर्डिंग के दौरान गति इससे ऊपर भी जाती दिखाई देती है. उनका कहना है कि ट्रेन रेड सिग्नल पार करने के बाद डेड एंड से टकराई और आखिरकार पटरी से उतरने के बाद ही रुकी.

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उन्होंने आशंका जताई कि ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ तकनीकी या कामकाज से जुड़ी गड़बड़ी रही होगी, जिसकी वजह से तमाम ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन नहीं रुक सकी. इससे सिग्नल ओवरशूट होने और दुर्घटना की आशंका बढ़ गई.

वरिष्ठ लोको पायलट ने यह भी बताया कि पहले भी ट्रेनों में ब्रेक फेल होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनकी वजह से सिग्नल ओवरशूट और हादसे हुए हैं. हालांकि, इस मामले में ब्रेकिंग सिस्टम में वास्तविक खराबी थी या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच से ही पता चल पाएगा कि ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम में कोई तकनीकी समस्या थी या नहीं. फिलहाल वायरल वीडियो में दिख रहे घटनाक्रम और रेलवे के शुरुआती बयान के बीच अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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