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फैक्ट चेक: NVIDIA CEO संग अफेयर और जासूसी के आरोप में फंसी चीनी महिला की नहीं हैं ये तस्वीरें

NVIDIA CEO जेनसन हुआंग से जुड़े विवाद के बीच सोशल मीडिया पर दो महिलाओं की तस्वीरें चीन के लिए जासूसी के आरोपों में घिरी एलिस हुआंग की बताकर शेयर की जा रही हैं. आजतक फैक्ट चेक की पड़ताल में दोनों तस्वीरों की पहचान गलत निकली.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
तस्वीर में दिख रही महिला वही चीनी जासूस एलिस हुआंग हैं जो NVIDIA के सीईओ जेनसन हुआंग के साथ रिलेशन में थीं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये फोटो दक्षिण कोरियाई गायिका एली गोल्ड की है, न कि जासूसी विवाद में फंसी चीनी कारोबारी एलिस हुआंग की.

अमेरिकी टेक कंपनी NVIDIA ने अपने सीईओ जेनसन हुआंग के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. जेनसन का एलिस हुआंग नाम की एक कारोबारी महिला के साथ अफेयर था, जिस पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है. इसी संदर्भ में अब सोशल मीडिया पर एलिस की बताकर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

ऐसी ही एक तस्वीर में एक महिला किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई दिख रही है. उसके सामने टेबल पर कोल्ड ड्रिंक रखी है. दैनिक जागरण जैसी कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने भी NVIDIA विवाद से संबंधित खबरों में इस महिला को एलिस हुआंग बताया.

Fact Check

एक अन्य फोटो में स्लेटी रंग का टॉप पहने हुए एक महिला पियानो के पास बैठी दिख रही है. बांग्ला न्यूज वेबसाइट 'Ei Samay' ने इस महिला को एलिस हुआंग बताते हुए '#Nvidia' और '#JensenHuang' जैसे हैशटैग्स के साथ फोटो पोस्ट की.

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आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इन दोनों में से कोई भी महिला जासूसी के आरोप में फंसी एलिस हुआंग नहीं हैं. पहली फोटो एली गोल्ड नाम की दक्षिण कोरियाई गायिका की है. वहीं, दूसरी फोटो अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहने वाली पियानोवादक एलिस हुआंग की है.

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पहली फोटो की कहानी

वायरल फोटो को रिवर्स सर्च करने से ये हमें दक्षिण कोरियाई वेबसाइट नेवर पर मिली. यहां इस तस्वीर का क्रेडिट '@Juasicko' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट को दिया गया है. एक चीनी भाषा की वेबसाइट के मुताबिक, ये महिला दक्षिण कोरियाई है. इस जानकारी के आधार पर हमने '@Juasicko' इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा. इस अकाउंट पर  वायरल तस्वीर 18 नवंबर, 2017 को पोस्ट की गई थी. यहां फोटो के साथ कोरियाई भाषा के कैप्शन में लिखा है, "मैं एवोकाडो बर्गर के बारे में सोचती रहती हूं."

ये अकाउंट एली गोल्ड नाम की गायिका और एक्टर का है जो न्यूजीलैंड में रहती हैं.

दूसरी फोटो की सच्चाई

ये हमें 'maestramusic.org' नाम की एक वेबसाइट पर मिली. यहां दी गई जानकारी के मुताबिक, ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहने वाली एलिस हुआंग नाम की पियानोवादक हैं. एलिस की अपनी वेबसाइट पर भी वायरल फोटो से मिलती-जुलती तस्वीर मौजूद है. इसमें भी वो पियानो के साथ बैठी हुई हैं. वेबसाइट के मुताबिक, एलिस पिछले 35 साल से संगीत से जुड़ी हैं.

NVIDIA विवाद वाली एलिस हुआंग कौन हैं?

खबरों के अनुसार, 42 वर्षीया एलिस हुआंग मार्च से नवंबर 2023 के बीच सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड में काम करती थीं. अपने करियर की शुरुआत में वो पत्रकार और बैंककर्मी भी रह चुकी हैं.

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हमें किसी खबर में उनके पियानोवादक होने का जिक्र नहीं मिला. जाहिर है, वायरल फोटो जिस एलिस हुआंग नामक महिला की है, वो NVIDIA विवाद वाली एलिस से अलग हैं.

इस तरह हमारी पड़ताल से ये बात साबित हो जाती है कि दो अलग-अलग महिलाओं की तस्वीरें NVIDIA मामले वाली एलिस हुआंग की तस्वीर बताकर शेयर की जा रही हैं.

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