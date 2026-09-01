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आज से Apple में बड़ा बदलाव, टिम कुक की जगह संभालेंगे जॉन टेर्नस

1 सितंबर से Apple कंपनी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब Tim Cook अपना CEO का पद छोड़ने जा रहे हैं और उनकी जगह ये पोस्ट जॉन टेर्नेस पोस्ट संभालेंगे. साथ ही ऐपल इस महीने iPhone 18 Pro और iPhone Fold Ultra को लॉन्च करने जा रहे हैं.

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टिम कुक के बाद जॉन टेर्नेस Apple CEO की पोस्ट संभालेंगे. (File Photo)
टिम कुक के बाद जॉन टेर्नेस Apple CEO की पोस्ट संभालेंगे. (File Photo)

सिंतबर की शुरुआत के साथ ही टेक्नोलॉजी जगत की दिग्गज कंपनी Apple में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने के बाद अब टिम अब अपने पद को छोड़ने जा रहे हैं, उनकी जगह जॉन टेर्नेस संभालेंगे. साल 2011 में कुक ने स्टीव जॉब्स के उत्तराधिकारी के तौर पर कंपनी की जिम्मेदारी संभाली थी. 

टिम ने एक दिन पहले X प्लेटफॉर्म (Twitter) पर पोस्ट किया है. पोस्ट में टिम कुक ने लिखा कि कल से उनका टाइटल चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐपल कम्युनिटी को लेकर उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा. 

कुक के बाद जिम्मेदारी संभालने वाले जॉन टेर्नेस पहले भी कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं. टेर्नेस ऐपल के हार्डवेयर इंजीनियर चीफ रह चुके हैं. साथ ही Apple Air में उन्होंने अहम भूमिका अदा की थी. 

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Apple में बने रहेंगे टिम कुक 

टिम कुक भले ही Apple के CEO नहीं रहेंगे, लेकिन वह कंपनी में बने रहेंगे. अब वह एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका अदा करेंगे. वे बिजनेस के जरूरी पहलुओं पर मदद करते रहेंगे. साथ ही वह दुनियाभर के लीडर्स के साथ बातचीत करना भी जारी रखेंगे. 

यह भी पढ़ें: Apple का इस महीने बड़ा इवेंट, लॉन्च होगा पावरफुल iPhone 18 Pro और Fold Ultra

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ऐपल में 15 साल बाद हो रहा बड़ा बदलाव

Apple में 15 साल के अंदर होने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है. इससे पहले कई बदलाव हुए मगर उन सभी के ऊपर टिम कुक ने कमान संभाली और अब कंपनी मौजूदा समय में अपने अब तक के सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति में है. 

टिम कुक ने अपने कार्यकाल में ऐपल के प्रोडक्ट पोर्टफोलियों में विस्तार किया है. इस दौरान कंपनी ने Apple Watch, AirPods, HomePod और Vision Pro जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुकी है. 

यह भी पढ़ें: iPhone 18 Pro Launch Date: Apple का बड़ा इवेंट 9 सितंबर को, Fold भी आएगा!

कौन हैं जॉन टेर्नेस? 

जॉन टेर्नेस की ऐपल में शुरुआत साल 2001 में हुई थी. सीईओ पद संभालने से पहले वे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग की भूमिका निभा चुके हैं. वे ऐपल के कई प्रमुख प्रोडक्ट के डवलपमेंट में अहम भूमिका निभा चुके हैं. जिनमें Mac, iPad, Airpods आदि का नाम शामिल है. कई प्रोडक्ट तो ऐसे हैं, जिन्होंने 80 परसेंट तक रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. 

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