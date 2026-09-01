September Rajyog 2026 Rashifal: एक साथ एक्टिवेट हुए नवपंचम और लाभ दृष्टि राजयोग! 5 राशियां जिएंगी राजा जैसी जिंदगी

September Rajyog 2026 Rashifal: आज से सितंबर का महीना शुरू हो चुका है. सितंबर महीने की शुरुआत गृह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत खास और फलदायी होने जा रही है. इस माह के शुरुआत में यानी आज 2 बेहद शुभ और दुर्लभ योग 'नवपंचम योग' और 'लाभ दृष्टि योग' बनने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब भी ऐसे बड़े ग्रहों का दुर्लभ संयोग बनता है, तो इसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन, करियर और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा.

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जहां देवगुरु बृहस्पति और शनि देव एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव में विराजमान होकर नवपंचम योग का निर्माण करेंगे, वहीं आज बुध और मंगल देव एक-दूसरे से 60 डिग्री की दूरी पर रहकर लाभ दृष्टि योग का निर्माण करेंगे. इन दोनों महायोगों के प्रभाव से कुछ विशेष राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और धन-वैभव की प्राप्ति होगी. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए ये दोनों योग वरदान समान साबित होंगे. मंगल और बुध की अनुकूल स्थिति से आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी. लंबे समय से अटके काम गति पकड़ेंगे. आर्थिक रूप से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के स्वामी बुध की मंगल पर लाभ दृष्टि होने से व्यापारिक वर्ग को भारी मुनाफा होने की संभावना है. यदि आप नए निवेश या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो यह समय सबसे उत्तम है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है.

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सिंह राशि (Leo)

नवपंचम योग सिंह राशि वालों के लिए भाग्य के द्वार खोलेगा. गुरु और शनि की कृपा से आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाहा अवसर प्राप्त हो सकता है.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों को इस अवधि में संपत्ति या वाहन सुख मिल सकता है. लाभ दृष्टि योग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनेंगे. पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे. पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के आसार हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी गुरु का नवपंचम योग में शामिल होना इस राशि के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है. विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी. आकस्मिक धन लाभ और पैतृक संपत्ति से फायदा होने के प्रबल योग हैं.

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