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गोवा से दिल्ली आ रही IndiGo की फ्लाइट का एक इंजन फेल, मोपा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

गोवा से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 2102 के इंजन में उड़ान भरने के तुरंत बाद खराबी आई, जिसके कारण विमान को मोपा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

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गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट का एक इंजन फेल हो गया
गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट का एक इंजन फेल हो गया

गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को इंजन में खराबी की सूचना के बाद वापस गोवा लौटना पड़ा. सूत्रों के मुताबिक, IndiGo की फ्लाइट 6E 2102 ने मंगलवार सुबह गोवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद विमान के एक इंजन में खराबी की सूचना मिली. इसके बाद विमान की गोवा के मोपा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

जानकारी के मुताबिक, फ्लाइट 6E 2102 ने सुबह करीब 9:16 बजे गोवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी. उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान के एक इंजन में खराबी की जानकारी सामने आई. इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने करीब 9:30 बजे फुल इमरजेंसी घोषित कर दी.

सामने आया है कि IndiGo की फ्लाइट 6E 2102 (GOX-DEL) ने मंगलवार सुबह 9:16 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी. इंजन में खराबी की सूचना मिलने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने करीब 9:30 बजे फुल इमरजेंसी घोषित कर दी.

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इसके बाद विमान को वापस गोवा के मोपा एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया. फ्लाइट ने सुबह 9:51 बजे रनवे 28 पर सुरक्षित लैंडिंग की. विमान को बाद में स्टैंड नंबर 6 पर पूरी तरह पार्क कर दिया गया.

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विमान के सुरक्षित तरीके से पार्क होने के बाद ATC ने सुबह 10:03 बजे फुल इमरजेंसी समाप्त कर दी. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं. लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतार लिया गया और उन्हें एयरपोर्ट के बोर्डिंग एरिया में ठहराया गया है.

दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अब फ्लाइट के प्रस्थान का संशोधित समय दोपहर 3:30 बजे निर्धारित किया गया है. हालांकि, यह समय विमान को जरूरी क्लीयरेंस मिलने और ऑपरेशनल जरूरतों पर निर्भर करेगा.

सूत्रों के मुताबिक, इंजन में खराबी की सूचना मिलने के बाद विमान को वापस गोवा की ओर मोड़ने का फैसला लिया गया था. विमान को सुरक्षित लैंडिंग के लिए मोपा एयरपोर्ट वापस लाया गया. फिलहाल विमान में कितने यात्री सवार थे और इंजन में किस तरह की तकनीकी खराबी आई, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. इंडिगो की ओर से भी घटना को लेकर विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है.
 

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