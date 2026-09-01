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एक तरफ मौत का सैलाब, दूसरी तरफ दुपट्टा… नवविवाहिता ने यूं बचाई बाइक सवार की जिंदगी

हरियाणा के चंबा में तेज बारिश के बाद सड़क पर अचानक फ्लैश फ्लड आ गया. तेज बहाव में एक बाइक सवार फंस गया. तभी वहां कार से जा रही नवविवाहिता ने अपना दुपट्टा उसकी ओर बढ़ाकर मदद की. कुछ देर बाद पहुंची कार सवारों ने भी बचाव में मदद की. समय रहते मिले सहारे से बाइक सवार सुरक्षित बच गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

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नवविवाहिता ने दुपट्टा देकर फंसे युवक की जान बचाई (Photo ITG)
नवविवाहिता ने दुपट्टा देकर फंसे युवक की जान बचाई (Photo ITG)

एक तरफ सड़क पर मौत बनकर दौड़ता पानी था, दूसरी तरफ तेज बहाव में फंसी एक बाइक और उस पर सवार युवक. हालात ऐसे थे कि कुछ पल की चूक भारी पड़ सकती थी. तभी सड़क पर कार से जा रही एक नवविवाहिता ने बिना देर किए अपना दुपट्टा उतारा और बाइक सवार की ओर बढ़ा दिया. देखते ही देखते यही दुपट्टा युवक के लिए जिंदगी की डोर बन गया. 

यह पूरा घटनाक्रम चंबा के भटियात क्षेत्र के कमलाड़ी (ककीरा) में सामने आया. तेज बारिश के बाद सड़क पर अचानक फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन गई. पानी का बहाव इतनी तेजी से बढ़ा कि सड़क देखते ही देखते खतरनाक हो गई. इसी दौरान वहां से गुजर रहा बाइक सवार पानी के तेज बहाव में फंस गया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में सड़क पर तेज रफ्तार से बहता पानी और उसके बीच फंसा बाइक सवार नजर आ रहा है. इसी बीच एक महिला उसकी मदद के लिए आगे आती दिखाई देती है. महिला का दुपट्टा उस वक्त किसी रस्सी से कम नहीं था.

बारिश तेज हुई तो सड़क पर दौड़ पड़ा पानी

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बताया जा रहा है कि कमलाड़ी क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान अचानक सड़क पर पानी का बहाव बढ़ गया. पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान ऐसा कई बार होता है, जब ऊपर से आने वाला पानी कुछ ही देर में सड़क को अपनी चपेट में ले लेता है. शुरुआत में सड़क पर पानी सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन देखते ही देखते बहाव तेज हो गया. पानी सड़क पर इस कदर दौड़ने लगा कि वहां से गुजरना जोखिम भरा हो गया. इसी दौरान एक बाइक सवार वहां पहुंच गया. उसे शायद अंदाजा नहीं था कि आगे सड़क पर पानी का बहाव कितना तेज है. जैसे ही बाइक पानी के बीच पहुंची, हालात बिगड़ गए. तेज बहाव के बीच बाइक सवार ने वाहन को संभालने की कोशिश की. लेकिन पानी का दबाव लगातार बढ़ता गया. बाइक का संतुलन बिगड़ने लगा और युवक खुद भी मुश्किल में फंस गया. मौके पर मौजूद लोग उसे देखकर चिंतित हो गए. पानी का बहाव इतना तेज था कि सीधे उसमें उतरकर मदद करना भी खतरे से खाली नहीं था. यही वह वक्त था जब एक महिला ने आगे बढ़कर मदद का फैसला किया.

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नवविवाहिता ने उतारा दुपट्टा और बढ़ा दिया हाथ

वीडियो में महिला को बाइक सवार की तरफ अपना दुपट्टा बढ़ाते हुए देखा जा सकता है. उसने बिना ज्यादा सोचे समझे अपने दुपट्टे को युवक तक पहुंचाया, ताकि वह उसे पकड़ सके और सुरक्षित तरफ आने की कोशिश कर सके. उस समय दुपट्टा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था. वह तेज बहाव में फंसे युवक के लिए सहारा बन चुका था. युवक ने दुपट्टे को पकड़ने की कोशिश की. तेज बहाव अगर युवक को बाइक से अलग कर देता तो उसे संभालना बेहद मुश्किल हो सकता था. बताया जा रहा है कि इसी दौरान वहां से गुजर रही एक कार भी मौके पर पहुंची. कार सवारों ने स्थिति को देखा और बाइक सवार को सुरक्षित निकालने में मदद की. महिला की तत्परता और कार सवारों की मदद से युवक को आखिरकार तेज बहाव से बाहर निकाल लिया गया. इस तरह एक संभावित बड़ा हादसा टल गया. अगर मदद में थोड़ी भी देर होती तो पानी का बहाव बाइक सवार को अपने साथ बहा सकता था. पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आने वाला पानी कई बार इतना तेज होता है कि कुछ सेकंड में ही स्थिति पूरी तरह बदल जाती है.

वीडियो सामने आया तो लोग बोले- यह दुपट्टा नहीं, जिंदगी की डोर थी

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग महिला की हिम्मत और सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में जिस तरह महिला तेज बहाव के बीच बाइक सवार की मदद के लिए दुपट्टा आगे बढ़ाती नजर आती है, वह इस पूरी घटना का सबसे भावुक दृश्य है. महिला की पहचान फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है. वीडियो में वह नवविवाहिता नजर आ रही है. घटना के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है. लेकिन पहचान से ज्यादा चर्चा उसके साहस की हो रही है. जिस समय ज्यादातर लोग सुरक्षित दूरी पर खड़े थे, उस समय महिला ने संकट में फंसे युवक की मदद के लिए अपना दुपट्टा आगे बढ़ा दिया.

चंबा और हिमाचल के दूसरे पहाड़ी इलाकों में बरसात के दौरान अचानक पानी का बहाव बढ़ना गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने के बाद पानी तेजी से नीचे आता है और कई बार सड़कें कुछ ही मिनटों में जलधारा में बदल जाती हैं. सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब वाहन चालक सड़क पर बह रहे पानी की गहराई और बहाव का अंदाजा लगाए बिना आगे बढ़ जाते हैं. कमलाड़ी की यह घटना इसी खतरे की तस्वीर दिखाती है. बाइक सवार के लिए कुछ पल बेहद मुश्किल भरे रहे. अगर मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते मदद नहीं की होती तो परिणाम गंभीर हो सकता था.

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तेज बहाव दिखे तो रुक जाना ही समझदारी

बरसात के मौसम में सड़क पर पानी का बहाव नजर आए तो उसे पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में पानी का बहाव अचानक बढ़ सकता है. कुछ मिनट रुककर पानी कम होने का इंतजार करना किसी बड़े हादसे से बचा सकता है. क्योंकि पहाड़ों में बारिश के दौरान सड़क पर दिखाई देने वाला पानी हमेशा उतना सामान्य नहीं होता, जितना पहली नजर में लगता है. कमलाड़ी में भी यही पानी एक बाइक सवार के लिए मुसीबत बन गया था. लेकिन इस बार कहानी का अंत राहत देने वाला रहा.

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