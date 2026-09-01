scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

"रोजगार, शिक्षा और विज्ञान छोड़ 'तू-तू मैं-मैं' में उलझा देश", कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने युवाओं से की असली मुद्दों पर बात करने की अपील

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा है कि धर्म और मंदिरों को लेकर होने वाली बहस भारत के भविष्य के लिए सही नहीं है. उन्होंने राम भगवान और हनुमान का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी बातों में उलझने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विज्ञान जैसे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं.

Advertisement
X
सैम पित्रोदा बोले- मंदिरों की बहस छोड़ शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर हो चर्चा (Photo: ITG)
सैम पित्रोदा बोले- मंदिरों की बहस छोड़ शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर हो चर्चा (Photo: ITG)

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर अपने बयान से चर्चा छेड़ दी है. उन्होंने कहा है कि देश में धर्म और मंदिरों को लेकर जो लगातार बहस चल रही है, वह भारत के भविष्य के लिए सही रास्ता नहीं है. पित्रोदा के मुताबिक कुछ लोग नफरत और धार्मिक मतभेदों को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी वजह से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विज्ञान जैसे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं. उन्होंने "राम भगवान" और "हनुमान" का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी बातों पर अटकी बहस युवाओं को सही दिशा नहीं दे सकती.

पित्रोदा ने अपने बयान में कहा कि भारत का भविष्य तर्क और वैज्ञानिक सोच में है. उनके अनुसार, देश को आगे बढ़ने के लिए तार्किक और विवेकपूर्ण सोच की जरूरत है, न कि धर्म और मंदिरों को लेकर होने वाली रोजाना की बहस की. उन्होंने यह भी कहा कि भारत का भविष्य दूसरे लोगों के प्रति सम्मान और इंसानी गरिमा में छिपा है. साथ ही उन्होंने बातचीत में शालीनता और महिलाओं के सम्मान पर भी जोर दिया.

पित्रोदा ने कहा कि देश में बच्चों की चिंता, अच्छी और सस्ती शिक्षा, अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, साफ पानी, बेहतर पर्यावरण और पर्याप्त ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए. उनका कहना है कि यही वे असली समस्याएं हैं जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए. लेकिन दुख की बात यह है कि इन मुद्दों पर बातचीत बहुत कम होती है.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi पर विदेश में निगरानी? Sam Pitroda बोले...
Indian Overseas Congress chief Sam Pitroda
'राहुल गांधी पर विदेश में नजर रखी जाती है', सैम पित्रोदा का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप
Rahul Gandhi
राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे
National Herald Case: Sonia और Rahul Gandhi पर नई FIR
Sam Pitroda
'सेना से लेकर संविधान तक पर संदेह...', सैम पित्रोदा के चुनावी हेरफेर के दावे पर पूनावाला का जवाब
Advertisement

यह भी पढ़ें: EXCLUSIVE: 'राहुल गांधी पर विदेश में नजर रखी जाती है', सैम पित्रोदा का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप

अपने बयान में पित्रोदा ने यह भी कहा कि देश की बहस अक्सर "तू-तू मैं-मैं" यानी एक-दूसरे पर आरोप लगाने में ही उलझी रहती है. उन्होंने कहा कि बहस इस बात पर आकर रुक जाती है कि किसने क्या कहा, राम भगवान ने क्या कहा या हनुमान ने क्या कहा. उनके मुताबिक यह तरीका देश की युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाने के लिए ठीक नहीं है.

पित्रोदा ने युवाओं से अपील की कि वे आगे आएं और देश के असली भविष्य के बारे में सोचें. उनका मानना है कि जब तक असली मुद्दों पर बात नहीं होगी, तब तक देश का सही विकास मुश्किल है. यह बयान एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें धार्मिक शख्सियतों का सीधा उल्लेख किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    झारखंड में भीख मांगते बच्चों के पेट पर मिले ऑपरेशन के निशान |
    BPSC ने TRE 4.0 के 32,388 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया स्थगित  |
    पाकिस्तान की ट्रेनों में खाने में मिलती हैं ये चीजें, ऐसा होता है AC कोच! |
    'मेरी हत्या...', तेज प्रताप यादव की जान को खतरा? शॉकिंग दावे से मची हलचल, बोले- धोखा हुआ |
    अजीत अगरकर की छुट्टी तय? BCCI की इस मीटिंग में होगा फैसला, रोहित वाला बखेड़ा बना वजह! |
    मुंबईकरों की जेब पर लगा महंगाई का फटका, एक ही झटके में दूध की कीमत ₹9 प्रति लीटर बढ़ी |
    मुंबई के अस्पताल में बुर्के पर बवाल, महिला वकील को एंट्री नहीं मिली, सिक्योरिटी ने कहा- यहां बच्चा चोरी होता है |
    कौशांबी में 11 मौतों के बाद ताबड़तोड़ एक्शन: पटाखा गोदाम पर चला बुलडोजर, आरोपी का एनकाउंटर, 3 थानेदार समेत कई पर गिरी गाज |
    आरक्षण के मुद्दे पर क्यों भ‍िड़ गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी? |
    आंध्र प्रदेश: सिगरेट जलाने को नहीं दी माचिस, चाकू मारकर सरेआम किया मर्डर, आरोपी फरार
    Advertisement