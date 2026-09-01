Kala Chana Kadhi Recipe: कढ़ी पकोड़ा खाकर हो गए हैं बोर? बनाएं राजस्थानी काला चना कढ़ी, संजीव कपूर ने बताई आसान रेसिपी

Kala Chana Kadhi Recipe: जब भी रोज की दाल-सब्जी के हटकर कुछ खाने का मन करता है, तो अक्सर घरों में कढ़ी बना दी जाती है. लेकिन कई बार होता है कि हर बार वही पकोड़ा कढ़ी या सादी कढ़ी खाकर भी मन भर जाता है. अगर आप भी कढ़ी पकौड़ा खाकर बोर हो चुके हैं और उसे एक नया ट्विस्ट देकर आप और स्वादिष्ट बना सकते हैं. दही और बेसन से बनने वाली कढ़ी में काले चने मिलाकर आप एक ऐसी डिश तैयार कर सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ पेट भी अच्छी तरह भरती है. काले चने की वजह से कढ़ी में भी प्रोटीन का तड़का लग जाता है. खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या अलग-अलग चीजों की जरूरत नहीं पड़ती.

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मशहूर शेफ संजीव कपूर ने काला चना कढ़ी की आसान रेसिपी शेयर की है. मसालेदार कढ़ी और चने का कॉम्बिनेशन चावल के साथ भी बेहद स्वादिष्ट लगता है. अगर लंच या डिनर में कुछ देसी, टेस्टी और थोड़ा हटकर बनाने का मन है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं राजस्थान की मशहूर काला चना कढ़ी.



पहले से उबाल लें काले चने

इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले काले चने उबालकर तैयार रखें. आप चाहें तो चनों को रातभर पानी में भिगोकर सुबह कुकर में उबाल सकते हैं. इससे चने अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे और कढ़ी में आसानी से मिक्स हो जाएंगे.



काला चना कढ़ी के लिए इंग्रेडिएंट्स

1 कप उबला हुआ काला चना

1½ कप दही

2 बड़े चम्मच बेसन

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच गरम मसाला

2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

नमक स्वादानुसार

2 बड़े चम्मच घी

1 छोटा चम्मच जीरा

¼ छोटा चम्मच हींग

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

थोड़ा रेड चिली ऑयल

परोसने के लिए गरमा-गरम चावल

काला चना कढ़ी बनाने का तरीका:

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1. एक बड़े बाउल में दही लें और उसमें बेसन, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और बारीक कटी हरी मिर्च डालें. अब इसे अच्छी तरह फेंटें, ताकि बेसन की कोई गुठली न रह जाए. कढ़ी चाहे कोई सी भी हो. एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि बेसन की कोई गुठली न रहे.

2. इसके बाद इसमें करीब 3 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही उसमें बेसन की गांठें रहें.

3. अब एक मोटी तली वाली गहरी कढ़ाई लें और उसमें 2 बड़े चम्मच घी गर्म करें. घी गर्म होने पर इसमें जीरा डालें. जब जीरा चटकने लगे, तो हींग डालें और कुछ सेकेंड के लिए भूनें.

4. अब इसमें उबले हुए काले चने डालकर अच्छी तरह मिला लें. चने को घी और मसालों के साथ कुछ देर चलाने से उनका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है.

5. चने में तड़का लगने के बाद तैयार दही-बेसन का घोल कढ़ाई में डालें. इसे डालते समय लगातार चलाते रहें, ताकि दही फटे नहीं और घोल अच्छी तरह मिक्स हो जाए.

6. अब आंच को थोड़ा धीमा कर दें और कढ़ी को करीब 10 से 15 मिनट तक पकने दें. बीच-बीच में इसे चलाते रहें. जब कढ़ी अच्छी तरह उबल जाए और थोड़ी गाढ़ी हो जाए, तो समझिए ये लगभग तैयार है.



7. कढ़ी पकने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और अच्छी तरह मिला दें. इसे करीब 1 मिनट और पकाएं और फिर गैस बंद कर दें.

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चावल के साथ करें गरमा-गरम सर्व

अब तैयार काला चना कढ़ी को बाउल में निकालें. ऊपर से थोड़ा रेड चिली ऑयल और हरा धनिया डालकर गार्निश करें. इसे गरमा-गरम चावल के साथ सर्व करें. अगर आप चावल नहीं खाना चाहते हैं तो आप काला चना कढ़ी को रोटी के साथ भी खा सकते हैं.

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