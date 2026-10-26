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₹1 हजार में रूम हीटर! Amazon Sale में 50% छूट, सर्दियों में ठंड भगाने का मौका हाथ से न जाने दें!

सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे में रूम हीटर की जरूरत बढ़ने वाली है. अगर आप भी कम कीमत में रूम हीटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Amazon Sale में Sujata Room Heater पर मिल रहे डिस्काउंट को चेक कर सकते हैं. इसमें 400W और 800W के पावर मोड मिलते हैं.

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Amazon Sale में 50% छूट! (Photo: AI)
Amazon Sale में 50% छूट! (Photo: AI)

सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है. अगर आप भी कम कीमत में ऐसा रूम हीटर ढूंढ रहे हैं, जो घर को गर्म रखने के साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखे, तो आपके लिए एक अच्छी डील है. रूम हीटर खरीदते समय उसकी कीमत के साथ सेफ्टी का ध्यान रखना भी जरूरी है.

आज हम आपको एक ऐसे रूम हीटर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कम कीमत में मिल रहा है और सर्दियों में ठंड से राहत देने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं इस डील के बारे में.

किस रूम हीटर पर मिल रहा है डिस्काउंट?

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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale में कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिल रहा है. इनमें सर्दियों के लिए जरूरी Sujata Room Heater भी शामिल है.

इस रूम हीटर की MRP ₹2,385 है, लेकिन 50% डिस्काउंट के बाद इसे ₹1,196 में खरीदा जा सकता है. कम कीमत में रूम हीटर खरीदने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में.

यह भी पढ़ें: ₹12 हजार सस्ता हुआ 32 इंच का TV, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मिल रही बंपर छूट!

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2 इन 1 मोड का फीचर

सर्दियों की शुरुआत में कई बार ज्यादा ठंड नहीं होती. ऐसे में इस रूम हीटर में कम पावर पर इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलता है. वहीं, जब ठंड ज्यादा हो, तो इसे फुल पावर पर भी चला सकते हैं.

इसमें दो हीटिंग रॉड दी गई हैं. आप जरूरत के हिसाब से एक या दोनों रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें 400W और 800W के पावर मोड मिलते हैं. इससे आप मौसम और अपनी जरूरत के हिसाब से हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ₹14 हजार सस्ता हुआ 43 इंच का LG 4K TV, Amazon सेल में मिल रहा शानदार मौका!

सेफ्टी के लिए क्या फीचर मिलता है?

रूम हीटर इस्तेमाल करते समय सेफ्टी का ध्यान रखना भी जरूरी है. कई बार हीटर गलती से गिर जाता है, जिससे दुर्घटना होने का खतरा हो सकता है.
इससे बचाव के लिए इस हीटर में ऑटोमैटिक शट-ऑफ फीचर दिया गया है.

अगर हीटर गिर जाता है, तो यह फीचर उसे अपने आप बंद करने में मदद कर सकता है. इससे इस्तेमाल के दौरान सेफ्टी बेहतर हो सकती है. हालांकि, हीटर को हमेशा सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए और इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए.

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अगर आप भी कम कीमत में ऐसा रूम हीटर खरीदना चाहते हैं, जिसमें हीटिंग के लिए अलग-अलग पावर मोड मिलें, तो Sujata Room Heater आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है. ऐमेजॉन सेलमें यह ₹1,196 में मिल रहा है. खरीदने से पहले इसकी कीमत और डिस्काउंट जरूर चेक कर लें, क्योंकि सेल के दौरान इनमें बदलाव हो सकता है.

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