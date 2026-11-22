Miss Universe India: 75वें मिस यूनिवर्स 2026 के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही काजिया लिज मेजो ने अपने शानदार लुक और भारतीय संस्कृति के बेजोड़ प्रदर्शन से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस यूनिवर्स के नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में काजिया ने जब रैंप पर कदम रखा तो हर कोई देखता ही रह गया.

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उन्होंने भारत के 'गॉड्स ओन कंट्री' कहे जाने वाले राज्य केरल की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध कला और पारंपरिक हस्तशिल्प को अपनी पोशाक के माध्यम से वैश्विक मंच पर जीवंत कर दिया. 19 साल की काजिया मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली केरल की पहली प्रतियोगी हैं और उनके इस भव्य अवतार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जमकर सराहना हो रही है.

काजिया ने अपने इस लुक की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीं. उन्होंने लिखा, 'उस धरती को समर्पित, जो मेरे दिल में बसती है.'

मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं हैं केरल की काजिया लिज

दिल के बेहद करीब है ये पोशाक

'यह नेशनल कॉस्ट्यूम सिर्फ कपड़ों का एक सेट नहीं है. ये मेरी जड़ों, मेरी विरासत और केरल व लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के बीच के खूबसूरत सांस्कृतिक संबंधों का एक जश्न है. इसके जीवंत रंगों, बारीक काम और आधुनिक कलाकारी के जरिए मैं एक ऐसी धरती को जीवंत करना चाहती थी जिसका इतिहास भले ही सदियों पुराना हो, लेकिन जिसकी आत्मा हर पीढ़ी के साथ लगातार विकसित होती रहती है. एक ऐसा केरल, जो अपनी जड़ों का सम्मान भी करता है और निडर होकर अपने भविष्य की ओर भी बढ़ता है.'

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अपनी मातृभूमि से जुड़ी इस रचना को दुनिया भर से इतना प्यार मिलना और मिस यूनिवर्स के मंच पर इसकी कहानी को लाइव देखा जाना, यह एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. मेरी संस्कृति, मेरे लोगों और मेरे भारत का मेरे साथ जश्न मनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद.

क्योंकि हमारी परंपराएं सिर्फ बीते कल की कहानियां नहीं हैं. ये वो विरासत हैं जिन्हें हम अपने साथ भविष्य में ले जाते हैं और आज रात केरल ने ब्रह्मांड (यूनिवर्स) तक का सफर तय किया.'

केरल की सुंदरता का जश्न मनाती है काजिया की पोशाक

काजिया लिज मेजो की नेशनल कॉस्ट्यूम उनके गृह राज्य केरल की जीवंत संस्कृति से प्रेरित है और इसमें प्यूर्टो रिको के गहरे और जोशीले रंगों का समावेश है.

इस पोशाक में भारत के विभिन्न हिस्सों से लिए गए बेहतरीन कपड़ों का संग्रह दिखता है जो देश की विविधता, कारीगरी और सदियों पुरानी वस्त्र परंपराओं को दर्शाता है. हर कपड़े की अपनी एक अलग पहचान, बनावट और कहानी है, जो मिलकर भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को एक सामंजस्यपूर्ण रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इसके जीवंत रंग प्यूर्टो रिको से प्रेरित हैं जो पारंपरिक भारतीय शैली में एक जीवंत 'लैटिन' उत्साह जोड़ते हैं. यह मेल दो संस्कृतियों का एक शानदार संगम है, जो रंगों, रचनात्मकता और विरासत के जश्न के माध्यम से एक साथ जुड़ती हैं.

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ड्रेस का बैकड्रॉप केरल को समर्पित है, जिसमें राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, स्थापत्य विरासत और सांस्कृतिक पहचान से प्रेरित खास तत्व शामिल हैं. यह उस भूमि का प्रतीक है जिसे काजिया अपना घर मानती हैं और यह वहां की परंपराओं और अद्भुत दृश्यों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पेश करता है.

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