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₹14 हजार सस्ता हुआ 43 इंच का LG 4K TV, Amazon सेल में मिल रहा शानदार मौका!

Amazon सेल में LG के 43 इंच वाले 4K TV पर करीब ₹14,000 की छूट मिल रही है. आखिर इस TV में ऐसा क्या खास है, जो इसे दिवाली की शॉपिंग के लिए खास डील बना सकता है? जानिए इसकी कीमत, फीचर्स और क्या इसे खरीदना फायदे का सौदा होगा.

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4K डिस्प्ले, Dolby Atmos और AI फीचर्स वाले LG TV की कीमत और फीचर्स (Photo: AI)
4K डिस्प्ले, Dolby Atmos और AI फीचर्स वाले LG TV की कीमत और फीचर्स (Photo: AI)

दिवाली पर लोग घर के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं. अगर आप भी अपने घर के लिए एक नया TV खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपके लिए एक अच्छी डील मिल रही है. इस सेल में 43 इंच वाला 4K टीवी पर करीब ₹14,000 की छूट मिल रही है. ऐसे में अगर आप कम कीमत में बड़ा और अच्छी क्वालिटी वाला टीवी खरीदना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इस डील और टीवी के खास फीचर्स के बारे में.

किस TV पर मिल रहा है डिस्काउंट?

LG के इस 43 इंच वाले Nano 4K Ultra HD TV पर डिस्काउंट मिल रहा है. इसकी MRP ₹45,990 है, लेकिन ऐमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इसे ₹31,990 में खरीदा जा सकता है. यानी इस TV पर करीब 30% की छूट मिल रही है. इस कीमत में आपको 4K क्वालिटी वाला टीवी मिल रहा है, जिस पर मूवी और वेब सीरीज देखने का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है.

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डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी कैसी है?

इस LG TV में 43 इंच यानी करीब 108 cm की स्क्रीन मिलती है. इसमें 4K Ultra HD रिजॉल्यूशन दिया गया है, जिससे स्क्रीन पर तस्वीरें ज्यादा साफ और डिटेल में दिखाई देती हैं. इसके साथ 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. ऐसे में आप इस टीवी पर मूवी, वेब सीरीज और दूसरे वीडियो आराम से देख सकते हैं.

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यह भी पढ़ें: ₹3 हजार की रेंज में ये एयर प्यूरिफायर! Amazon सेल में कीमत धड़ाम, ₹7,499 वाला मॉडल अब ₹3,549 में!

TV की साउंड क्वालिटी कैसी है?

साउंड की बात करें तो इस टीवी में AI Sound Pro और Dolby Atmos जैसे फीचर्स का सपोर्ट मिलता है. इनकी मदद से आवाज को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. इसमें 20W का साउंड आउटपुट और 10W का वूफर भी दिया गया है. इससे मूवी और वेब सीरीज देखते समय साउंड का एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है.

परफॉर्मेंस कैसी है?

इस LG TV में webOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो इस्तेमाल करने में आसान इंटरफेस देता है. इसके अलावा इसमें Intelligent Voice Recognition और AI Chatbot जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. टीवी में 1.5GB RAM और 8GB की स्टोरेज दी गई है, जो इसके स्मार्ट फीचर्स और ऐप्स को चलाने में मदद करती है.

यह भी पढ़ें: Amazon सेल में रूम हीटर की कीमत धड़ाम, ₹799 से शुरू हुई डील, सर्दियों से पहले खरीदने का मौका!

क्या आपको यह TV खरीदना चाहिए?

अगर आप दिवाली पर अपने घर के लिए 43 इंच का 4K TV खरीदना चाहते हैं, तो LG का यह मॉडल एक विकल्प हो सकता है. इसमें बड़ी स्क्रीन के साथ स्मार्ट फीचर्स और बेहतर साउंड के लिए कई सुविधाएं मिलती हैं. हालांकि, खरीदने से पहले ऐमेजॉन पर इसकी मौजूदा कीमत, उपलब्धता और सभी फीचर्स जरूर चेक कर लें.

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