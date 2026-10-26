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₹12 हजार सस्ता हुआ 32 इंच का TV, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मिल रही बंपर छूट!

Amazon Sale में 32 इंच के इस TV पर शानदार छूट मिल रही है. इसकी कीमत में करीब 12 हजार रुपये की कटौती का दावा किया जा रहा है. अगर आप दिवाली से पहले घर के लिए नया टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह डील आपके काम आ सकती है. खरीदने से पहले कीमत और फीचर्स जरूर चेक करें.

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Amazon सेल में Xiaomi Smart TV पर मिल रही बंपर छूट! (Photo: AI)
Amazon सेल में Xiaomi Smart TV पर मिल रही बंपर छूट! (Photo: AI)

दिवाली से पहले लोग अपने घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं. अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन अपने घर के लिए कम कीमत में TV (टेलीविजन) खरीदना चाहते हैं, तो ऐमेजॉन पर चल रही Great Indian Festival Sale में आपके लिए शानदार डील है. यहां Xiaomi का 32 इंच वाला स्मार्ट टीवी आधी कीमत के करीब मिल रहा है. इस टीवी में कई अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं. आइए जानते हैं इस डील में कितनी बचत हो रही है और टीवी में क्या-क्या खास मिलता है.

कौन सा TV मिल रहा है सस्ते में?

Xiaomi के 32 इंच F सीरीज स्मार्ट TV पर ऐमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 50% की छूट मिल रही है. इस स्मार्ट टीवी की MRP ₹24,999 है, लेकिन सेल में इसे ₹12,499 में खरीदा जा सकता है. यानी इसकी कीमत में ₹12,500 की कटौती हो रही है. इसके अलावा, चुनिंदा कार्ड पर ₹1,000 तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है. हालांकि, कार्ड ऑफर की शर्तें लागू होंगी.

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कैसी है डिस्प्ले क्वालिटी?

यह 32 इंच का स्मार्ट TV HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले के साथ आता है. इसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे आप रोजाना टीवी देखने और सामान्य वीडियो कंटेंट का अच्छा अनुभव ले सकते हैं. इसका 32 इंच का साइज छोटे कमरे या बेडरूम के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. इसे घर में आसानी से रखा जा सकता है.

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यह भी पढ़ें: Amazon Sale में ₹3 हजार से कम में मिल रहा वैक्यूम क्लीनर, दिवाली की सफाई होगी आसान!

कैसी है साउंड क्वालिटी?

अच्छे डिस्प्ले के साथ टीवी में साउंड क्वालिटी भी मायने रखती है. Xiaomi के इस TV में 20W का साउंड आउटपुट मिलता है. इसके साथ Dolby Audio का सपोर्ट भी दिया गया है. इसकी मदद से मूवी और दूसरे वीडियो कंटेंट देखते समय बेहतर ऑडियो अनुभव मिल सकता है.
मिलते हैं ये स्मार्ट फीचर्स

कम कीमत के बावजूद इस टीवी में कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. इसमें Fire टीवी बिल्ट-इन दिया गया है. यानी आप Prime Video, Netflix, Disney+ Hotstar और YouTube जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, इसमें ऐप स्टोर से 12,000 से ज्यादा ऐप्स का सपोर्ट मिलता है.

इसके साथ Alexa सपोर्ट वाला वॉयस रिमोट भी दिया गया है. इसकी मदद से आप अपनी आवाज से कंटेंट खोज सकते हैं. टीवी में DTH सेट-टॉप बॉक्स इंटीग्रेशन भी मिलता है, जिससे होम स्क्रीन से DTH चैनल और OTT ऐप्स के बीच स्विच करना आसान हो सकता है.

यह भी पढ़ें: ₹3 हजार की रेंज में ये एयर प्यूरिफायर! Amazon सेल में कीमत धड़ाम, ₹7,499 वाला मॉडल अब ₹3,549 में!

कनेक्टिविटी के लिए मिलते हैं ये पोर्ट

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कनेक्टिविटी के लिए टीवी में 2 HDMI पोर्ट दिए गए हैं. इनकी मदद से आप सेट-टॉप बॉक्स और दूसरे HDMI डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा, इसमें 2 USB पोर्ट भी मिलते हैं, जिनकी मदद से सपोर्टेड USB डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं. अगर आपका बजट कम है और आप घर के लिए 32 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऐमेजॉन की यह डील आपके काम आ सकती है. 

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