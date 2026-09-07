scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PUBG से शुरू किया सफर, 28 की उम्र में ₹30 लाख महीना! कौन है ये गेमर?

PUBG से शुरू हुआ गेमिंग का सफर आज लाखों की कमाई तक पहुंच चुका है. सिर्फ 28 साल की उम्र में हर महीने करीब ₹30 लाख कमाने वाले इस गेमर की कहानी जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर गेमिंग में इतना पैसा आता कहां से है?

Advertisement
X

एक समय था जब घर में बच्चे घंटों गेम खेलते थे तो उन्हें डांट पड़ती थी. लेकिन अब यही गेमिंग कई लोगों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन चुकी है. इसका एक बड़ा उदाहरण Tanmay Singh हैं, जिन्हें गेमिंग की दुनिया में ScoutOP के नाम से जाना जाता है. PUBG Mobile से पहचान बनाने वाले स्काउटओपी आज देश के पॉपुलर गेमिंग क्रिएटर्स में गिने जाते हैं.

सबसे ज्यादा चर्चा उनकी कमाई को लेकर होती है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्काउटओपी ने बताया है कि वह गेमिंग से करीब 30 लाख रुपये महीने तक कमा लेते हैं. यानी सालभर में करीब 3.6 करोड़ रुपये की कमाई बनती है. हालांकि, यह उनकी बताई गई कमाई के आधार पर किया गया हिसाब है. उनकी फिक्स सालाना इनकम इससे अलग हो सकती है.

जानिए कैसे PUBG ने बदली जिंदगी!

सम्बंधित ख़बरें

Apple Mac Mini
iPhone 18 Pro से पहले Apple ले आया न्यू Mac Mini, ये है कीमत
POCO X8 Power 5G
सिंगल चार्ज में 3 दिन चलेगा फोन, भारत में लॉन्च डेट हुई कंफर्म
Samsung Galaxy Z Fold 8 First Sale
सैमसंग के लेटेस्ट फोल्ड फोन की पहली सेल, होगी 1 लाख तक की सेविंग
google pixel 11 pro review
हमने यूज किया Pixel 11 Pro, कैमरा और AI मिला कर ये क्या बना दिया?
realme P4s 5G
8000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Realme का फोन, 3000 की छूट

ScoutOP का गेमिंग सफर करीब 2018 में शुरू हुआ था. उस समय पबजी मोबाइल का जबरदस्त क्रेज था. स्काउटओपी ने इसी गेम में अपना नाम बनाया और देखते ही देखते उनकी गेमिंग स्किल्स की चर्चा होने लगी.

उनका गेम खेलने का तरीका और अग्रेसिव गेमप्ले लोगों को काफी पसंद आया. धीरे-धीरे उनकी पहचान सिर्फ एक गमर की नहीं रही, बल्कि एक क्रिएटर्स के तौर पर भी बनने लगी.

Advertisement

इसके बाद उन्होंने कई बड़े ई स्पोर्ट्स टीम के साथ भी काम किया. TeamIND, Team SouL, Fnatic और Orange Rock जैसी टीमों के साथ उनका नाम जुड़ा. इससे उन्हें ई स्पोर्ट्स की दुनिया में भी अपनी पहचान मजबूत करने का मौका मिला.

यह भी पढ़ें: BGMI Lite की धमाकेदार वापसी! प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू, सस्ते फोन में भी चलेगा सुपर स्मूथ

आखिर गमर की कमाई आती कहां से है?

अब सवाल है कि कोई गमर आखिर महीने के 30 लाख रुपये तक कैसे कमा सकता है? दरअसल, कमाई सिर्फ गेम जीतने से नहीं होती. बड़े गमरs के पास कमाई के कई रास्ते होते हैं. इसमें YouTube से होने वाली कमाई, लाइव स्ट्रीमिंग, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील और ई स्पोर्ट्स शामिल हैं.

ScoutOP ने भी गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग और कॉन्टेंट क्रिएटर्स पर काफी काम किया. उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग उनके लिए कमाई का एक बड़ा जरिया बनती है. जब किसी क्रिएटर्स के पास लाखों की ऑडियंस होती है तो ब्रांड भी उसके साथ जुड़ने में दिलचस्पी दिखाते हैं. यानी यहां असली खेल सिर्फ गेम खेलने का नहीं, बल्कि ऑडियंस बनाने का है.

यह भी पढ़ें: ₹550 करोड़ का पैकेज, Apple की कमान... फिर भी CEO का LinkedIn प्रोफाइल इतना खाली क्यों?

आज गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है. बहुत से युवा इसे करियर के तौर पर देख रहे हैं. लेकिन इसके पीछे सिर्फ गेम खेलना नहीं, बल्कि लगातार कॉन्टेंट बनाना, ऑडियंस को जोड़कर रखना और अपनी अलग पहचान बनाना भी उतना ही जरूरी है.

Advertisement

स्काउटओपी की कहानी भी यही बताती है कि अगर गेमिंग को सही तरीके से करियर बनाया जाए, तो इससे सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि लाखों रुपये की कमाई भी की जा सकती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Exclusive: 16 सालों में 32 IAS अफसरों के इस्तीफे, जानिए शाह फैसल से दिव्या मित्तल तक का सच |
    गुरुग्राम में हार्डवेयर बिजनेस, पालम विहार में कई बंगले... 'मौत की इमारत' के मालिक हरिराम बंसल की कुंडली |
    Beetroot Brinjal Chips Recipe: बैंगन-चुकंदर से घर पर बनाएं क्रिस्पी चिप्स, स्वाद के साथ मिलेगा सेहत का भी फायदा |
    भारत की रक्षा तैयारियों पर DRDO के पूर्व महानिदेशक डॉ. बाबूश्रीवास्तव ने दी अपनी राय |
    T-Shirt पर ऐसा क्या छपा था? घबरा गए दिलजीत दोसांझ, बीच में रोका LIVE कॉन्सर्ट, बोले- ये पवित्र है |
    हार्दिक पंड्या और अमीषा पटेल के वीडियो पर मचा बवाल, एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को दिया जवाब |
    Vipreet Rajyog 2026: 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में एक्टिव रहेगा विपरीत राजयोग, 6 राशियों को धन लाभ! |
    रोहतास में डबल मर्डर से सनसनी, घर में घुसकर लिव-इन कपल की गोली मारकर हत्या |
    अजनार नदी वाले बिट्टू तबाही की विदेशों में धूम, विदेशी मीडिया ने क्या लिखा? |
    दिल्ली में जहां बिल्डिंग गिरी, वहां मिनटों में पहुंची ब्लिंकिट एंबुलेंस! इस फ्री सर्विस के बारे में जानते हैं?
    Advertisement