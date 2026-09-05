₹550 करोड़ का पैकेज, Apple की कमान... फिर भी CEO का LinkedIn प्रोफाइल इतना खाली क्यों?

Apple कंपनी में बड़ा बदलाव हुआ है. 1 सितंबर को ही जॉन टर्नस ने Apple के नए CEO की कमान संभाली है. इससे पहले टिम कुक 15 साल से कंपनी की कमान संभाल कर रहे थे. जॉन टर्नस के CEO बनते ही कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

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चर्चा का विषय जॉन टर्नस का LinkedIn प्रोफाइल है. प्रोफाइल में कई जानकारी नहीं लिखी हैं. टर्नस ने 1 सितंबर को Apple के CEO का पद संभाला है, लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल से जानकारी मिसिंग है. उनकी प्रोफाइल में अभी भी उनके नाम के आगे वाइस प्रेसिडेंट (VP) है.

दरअसल, Apple दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में से एक है और उस कंपनी का सीईओ बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. ऐसे में जॉन टर्नस ने पद संभालने के बाद अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है.

जॉन टर्नस का लिंक्डइन प्रोफाइल. (Photo: Screengrab,linkedin)

वे 25 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं. उनके LinkedIn प्रोफाइल में अभी भी उन्हें Apple के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया गया है जबकि वे CEO बन चुके हैं.

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LinkedIn प्रोफाइल में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं

जॉन टर्नस के प्रोफाइल में Apple में बिताए लंबे करियर के बावजूद बहुत ज्यादा जानकारी मेंशन नहीं है. साथ ही उन्होंने ऐपल वॉच और Air Pods जैसे प्रोडक्ट पर अहम योगदान दिया है, उसके बाद भी उन्होंने प्रोफाइल में मेंशन नहीं किया है.

जॉन टर्नस के LinkedIn पर उनके वर्क प्रोफेशनल के बारे में बहुत ही कम जानकारी शेयर की है. Apple में उनके काम का जिक्र है और Virtual Research Inc. में इंजीनियर के तौर पर बिताए चार साल का एक्सपीरियंस भी मेंशन है.

एजुकेशन डिटेल्स अपडेट

टर्नस के प्रोफाइल में University of Pennsylvania से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री को मेंशन किया है. उनकी प्रोफाइल फोटो और Apple को फॉलो किए जाने वाले इंटरेस्ट के तौर पर दिखाने के अलावा बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है.

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सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने Apple CEO जॉन टर्नस के पक्ष में भी पोस्ट किए हैं. कई यूजर्स ने पोस्ट करके लिखा है कि काम करके दिखाने वाले ब्रांडिंग से दूर रहते हैं. लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट ना होने के बावजूद आज उनको पूरी दुनिया उनको जानती है.

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