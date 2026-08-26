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BGMI Lite की धमाकेदार वापसी! प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू, सस्ते फोन में भी चलेगा सुपर स्मूथ

BGMI Lite की वापसी से कम कीमत वाले फोन यूजर्स को बड़ी राहत मिल सकती है. गेम का साइज कम होगा और लो-एंड डिवाइस में भी इसे आसानी से खेलने का दावा किया जा रहा है.

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मोबाइल में गेम खेलने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि BGMI जैसे गेम खेलने के लिए ज्यादा स्टोरेज और अच्छे हार्डवेयर की जरूरत होती है. आजकल गेम इतना बड़ा हो गया है कि इसके अंदर की फाइलें डाउनलोड करने के बाद गेम का साइज और भी बढ़ जाता है. इसकी वजह से महंगे स्मार्टफोन में भी गेम चलाने में दिक्कत आ सकती है.

वहीं, जिन प्लेयर्स के पास अच्छा फोन नहीं है, उनके लिए गेम खेलना और भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि KRAFTON ने लो-एंड डिवाइस यूजर्स के लिए कम स्पेसिफिकेशन वाले फोन पर चलने वाला BGMI Lite वापस लाने का ऐलान किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानिए क्यों लाया जा रहा है नया गेम

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BGMI Lite से पहले, जब PUBG Mobile हुआ करता था, तब प्लेयर्स ग्लोबल प्लेयर्स के साथ खेलते थे. उस समय लो-एंड डिवाइस पर गेम खेलने के लिए क्राफ्टन ने PUBG Lite नाम का गेम लॉन्च किया था. यह एक अलग गेम था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में अनाउंस किए गए BGMI Lite में क्रॉस-प्ले का सपोर्ट देखने को मिल सकता है. इसकी मदद से BGMI और BGMI Lite वाले प्लेयर्स एक साथ खेल सकते हैं और दोनों के लिए एक ही सर्वर हो सकता है. हालांकि, अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और गेम के बाकी डिटेल्स भी सामने नहीं आए हैं.

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जानिए गेम कितना बड़ा होगा

सस्ते और कम कीमत वाले स्मार्टफोन में गेम आसानी से चल सके, इसके लिए इसका फाइल साइज काफी कम रखा जा सकता है. प्ले स्टोर पर भी इमेज में करीब 1GB का फाइल साइज देखने को मिला है. यानी गेम का साइज काफी कम हो सकता है, जिससे फोन की स्टोरेज पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा.

प्री-रजिस्ट्रेशन कैसे करें

कुछ समय पहले गेम के अनाउंसमेंट के बाद अब इसका प्री-रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है. हालांकि, अभी यह सिर्फ Android यूजर्स के लिए देखने को मिल रहा है. फिलहाल iOS के App Store पर यह उपलब्ध नहीं है. आइए जानते हैं कि प्री-रजिस्ट्रेशन कैसे करना है.

प्री-रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन के Play Store में जाना है और वहां BGMI Lite सर्च करना है. इसके बाद आपको गेम दिखाई देगा. वहां हरे रंग के बॉक्स में Pre-Registration लिखा होगा. इस पर क्लिक करते ही आप गेम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं.
 

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