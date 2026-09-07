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T-Shirt पर ऐसा क्या छपा था? घबरा गए दिलजीत दोसांझ, बीच में रोका LIVE कॉन्सर्ट, बोले- ये पवित्र है

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैन की टी-शर्ट पर अपने नाम के साथ धार्मिक सिख शब्द 'इक ओंकार' लिखा देखकर दिलजीत ने शो के बीच में रोक दिया. उन्होंने फैन को समझाया और ऐसा ना करने की अपील की.

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दिलजीत दोसांझ ने फैन को प्यार से समझाया (Credit: Instagram/meradiljit)
दिलजीत दोसांझ ने फैन को प्यार से समझाया (Credit: Instagram/meradiljit)

पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. दिलजीत के कॉन्सर्ट में हमेशा फैंस की भारी भीड़ देखने को मिलती है. उनके गाने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देते हैं. हर एक कॉन्सर्ट में दिलजीत अपने खास जेस्चर से फैंस का दिल जीत ही लेते हैं. अब उनके नए कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर खास वजह से वायरल हो रहा है. 

दिलजीत की फैन से अपील

इटली के मिलान में शनिवार को हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने स्टेज पर एक फैन को बुलाया था, जिसने एक कस्टम-प्रिंटेड सफेद टी-शर्ट पहनी हुई थी. विदेशी फैन की टी-शर्ट पर दिलजीत के नाम के साथ धार्मिक सिख शब्द 'इक ओंकार' लिखे हुए थे. बता दें कि इक ओंकार सिख धर्म का एक पवित्र और मूल मंत्र का पहला शब्द है, जिसका अर्थ 'ईश्वर एक है' होता है. 

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दिलजीत ने जैसे ही फैन की टी-शर्ट पर 'इक ओंकार' के साथ अपना नाम लिखा हुआ देखा तो उन्होंने बहुत प्यार से फैंस से गुजारिश की कि वो उनके नाम को 'इक ओंकार' के साथ न जोड़ें. इसके साथ दिलजीत ने फैन को इसका मतलब भी समझाया. सिंगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग दिलजीत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

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वीडियो में दिलजीत फैन से कहते दिखे- इस (इक ओंकार) के साथ मेरा नाम, नहीं लिखो. यह बहुत पवित्र और अनमोल है. मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं. इसके बाद दिलजीत फैन को स्टेज के बीच में ले गए और दर्शकों से उसे माफ करने को कहा. दिलजीत ने कहा कि हो सकता है उन्हें इसके बारे में जानकारी न हो. 

फैन ने मांगी माफी

फैन ने स्टेज पर ही हाथ जोड़कर वहां मौजूद सभी लोगों से माफी मांगी. वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी फैन ने माफी मांगी है. दिलजीत के फैन ने लिखा- यह एक अनएक्सपेक्टेड और अद्भुत मोमेंट था. शर्ट बनाते समय मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिलजीत का नाम 'इक ओंकार' के इतने करीब आ जाएगा. मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था. असल में यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं रेगुलरली गुरुद्वारे जाता रहा हूं. मेरे कारण हुई किसी भी असुविधा के लिए मैं माफी चाहता हूं. 

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