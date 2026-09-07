Beetroot Brinjal Chips Recipe: बैंगन-चुकंदर से घर पर बनाएं क्रिस्पी चिप्स, स्वाद के साथ मिलेगा सेहत का भी फायदा
Brinjal and Beetroot Chips Recipe: आजकल लोग तली-भुनी चीजों की जगह हेल्दी स्नैक्स को अपनी डाइट में शामिल करना पसंद कर रहे हैं. अगर आप भी कुछ क्रिस्पी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो बैंगन और चुकंदर के चिप्स एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. आज हम आपको इन्हें बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.
Brinjal and Beetroot Chips Recipe: हल्की-फुल्की भूख में स्नैक के तौर पर ज्यादातर लोग चिप्स खाना पसंद करते हैं. लेकिन मार्केट में मिलने वाले चिप्स में नमक, तेल और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज्यादा हो सकती है जो सेहत के लिए सही नहीं है. ऐसे में अगर आप हेल्दी और टेस्टी स्नैक चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत से घर पर भी चिप्स तैयार कर सकते हैं. आज हम आपको घर पर चुकंदर और बैंगन से हेल्दी चिप्स बनाना बताएंगे.
ये चिप्स खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होते हैं इन्हें आप बेहद कम तेल में आसानी से बना सकते हैं. बैंगन और चुकंदर से बने इन कुरकुरे चिप्स का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आप इन्हें बार-बार बनाना पसंद करेंगे. आइए जानते हैं कि चुकंदर और बैंगन के चिप्स घर पर कैसे बनाए जा सकते हैं.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
250 ग्राम बैंगन
250 ग्राम चुकंदर
स्वादानुसार नमक
1/2 छोटा चम्मच अपनी पसंद के मसाले
जरूरत अनुसार ऑलिव ऑयल