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Beetroot Brinjal Chips Recipe: बैंगन-चुकंदर से घर पर बनाएं क्रिस्पी चिप्स, स्वाद के साथ मिलेगा सेहत का भी फायदा

Brinjal and Beetroot Chips Recipe: आजकल लोग तली-भुनी चीजों की जगह हेल्दी स्नैक्स को अपनी डाइट में शामिल करना पसंद कर रहे हैं. अगर आप भी कुछ क्रिस्पी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो बैंगन और चुकंदर के चिप्स एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. आज हम आपको इन्हें बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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घर पर बनाएं बिना तले हेल्दी स्नैक (Photo-ITG)
घर पर बनाएं बिना तले हेल्दी स्नैक (Photo-ITG)

Brinjal and Beetroot Chips Recipe: हल्की-फुल्की भूख में स्नैक के तौर पर ज्यादातर लोग चिप्स खाना पसंद करते हैं. लेकिन मार्केट में मिलने वाले चिप्स में नमक, तेल और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज्यादा हो सकती है जो सेहत के लिए सही नहीं है. ऐसे में अगर आप हेल्दी और टेस्टी स्नैक चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत से घर पर भी चिप्स तैयार कर सकते हैं. आज हम आपको घर पर चुकंदर और बैंगन से हेल्दी चिप्स बनाना बताएंगे.

ये चिप्स खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होते हैं इन्हें आप बेहद कम तेल में आसानी से बना सकते हैं. बैंगन और चुकंदर से बने इन कुरकुरे चिप्स का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आप इन्हें बार-बार बनाना पसंद करेंगे. आइए जानते हैं कि चुकंदर और बैंगन के चिप्स घर पर कैसे बनाए जा सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
250 ग्राम बैंगन
250 ग्राम चुकंदर
स्वादानुसार नमक
1/2 छोटा चम्मच अपनी पसंद के मसाले
जरूरत अनुसार ऑलिव ऑयल

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बैंगन और चुकंदर का चिप्स कैसे बनाएं?

  1. बैंगन और चुकंदर का चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन और चुकंदर को अच्छी तरह धोकर किचन टॉवल से पूरी तरह सुखा लें. अब दोनों को चिप्स की तरह पतले-पतले स्लाइस में काट लें.
  2. इसके बाद सभी स्लाइस को एक बाउल में डालें और ऊपर से थोड़ा ऑलिव ऑयल डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब बेकिंग ट्रे पर बेकिंग पेपर बिछाएं और सभी स्लाइस को एक-एक करके फैला दें.
  3. अब ऊपर से स्वादानुसार नमक और अपनी पसंद के मसाले छिड़क दें. इसके बाद पहले से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए गए ओवन में 60 से 70 मिनट तक बेक करें. समय आपके ओवन के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है.
  4. चिप्स पूरी तरह ठंडे होने के बाद इन्हें एयरटाइट कंटेनर स्टोर कर लें. 
  5. इन हेल्दी चिप्स को आप स्नैक के तौर पर चाय या अपनी पसंद के चटनी के साथ ले सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

  • बैंगन और चुकंदर को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाएं, ताकि उनमें पानी न रहे.
  • सब्जियों के स्लाइस बहुत मोटे न काटें, वरना चिप्स अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं होंगे.
  • सभी स्लाइस लगभग एक जैसे पतले काटें, ताकि वे एक साथ पक सकें.
  • ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा न डालें, सिर्फ हल्की कोटिंग के लिए ही इस्तेमाल करें.
  • बेकिंग ट्रे पर स्लाइस को एक-दूसरे के ऊपर न रखें.
  • बेक करते समय ओवन पर नजर रखें, क्योंकि हर ओवन में चिप्स पकने का समय थोड़ा अलग हो सकता है.
  • चिप्स को स्टोर करने से पहले पूरी तरह ठंडा होने दें.
  • चिप्स को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें, ताकि वे जल्दी नरम न हों.
  • चिप्स को 3-4 दिन से ज्यादा स्टोर न करें.
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