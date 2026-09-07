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रोहतास में डबल मर्डर से सनसनी, घर में घुसकर लिव-इन कपल की गोली मारकर हत्या

बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा गांव में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे मणि भूषण कुमार और ननकी देवी की देर रात घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई.

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हत्याकांड के जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Screengrabs)
हत्याकांड के जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Screengrabs)

बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा गांव में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक पुरुष और महिला की रविवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

मृतकों की पहचान मणि भूषण कुमार और ननकी देवी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मणि भूषण कुमार अविवाहित थे और पिछले कई वर्षों से ननकी देवी के साथ रह रहे थे. ननकी देवी के बच्चे भी उनके साथ रहते थे. जानकारी के मुताबिक देर रात हथियारबंद बदमाश घर में घुसे और दोनों पर गोली चला दी. फायरिंग की आवाज के बाद परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. हालांकि, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने घटनास्थल से गोली के खोखे भी बरामद किए हैं.

हत्या के बाद बताई जा रही है पुरानी रंजिश
ननकी देवी के बेटे अभिषेक कुमार ने पुलिस को बताया कि उसने वारदात के बाद एक अपराधी को मौके से भागते हुए देखा था. हालांकि, अंधेरा होने के कारण वह आरोपी की पहचान नहीं कर सका. घटना की सूचना मिलने के बाद रोहतास के एसपी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है.

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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, हत्या की सही वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है.

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