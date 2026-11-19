पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है. पार्टी ने जिन हरदयाल सिंह कंबोज को चुनावी मैनिफेस्टो तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी, अब वही BJP में शामिल हो गए हैं. कंबोज पंजाब कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के सह-अध्यक्ष थे. वह राजपुरा विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं. ऐसे में चुनाव की तैयारियों के बीच उनका कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है.

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हरदयाल सिंह कंबोज ने चंडीगढ़ स्थित BJP कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली. इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब BJP के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों मौजूद रहे. नायब सैनी ने कंबोज को BJP में शामिल कराया. कांग्रेस की जिस कमेटी पर चुनावी वादों और मैनिफेस्टो से जुड़ी जिम्मेदारी है, उसके सह-अध्यक्ष का पार्टी छोड़ना चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए नई चुनौती बन सकता है.

राजपुरा से विधायक रह चुके हैं कंबोज

हरदयाल सिंह कंबोज पंजाब की राजपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं. पार्टी ने उन्हें अपनी मैनिफेस्टो कमेटी में सह-अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी थी. लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर BJP का दामन थाम लिया है. वहीं, BJP के लिए यह एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम है. हालांकि, कंबोज के पार्टी बदलने का राजपुरा या पंजाब की चुनावी राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, यह आने वाले समय में ही साफ होगा.



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