हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली इलाके में एक बाइक सवार के साथ खौफनाक वारदात हुई. एक अनजान शख्स ने बाइक सवार से लिफ्ट मांगी और मदद करने के लिए रुके युवक का मोबाइल फोन छीन लिया. जब बाइक सवार ने अपना फोन वापस लेने के लिए आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने चाकू निकालकर हमला कर दिया.

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आरोपी ने बाइक सवार के गले पर धारदार हथियार से वार किया और उसे दो बार चाकू भी मारा. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक अपनी बाइक से जा रहा था, तभी रास्ते में एक अजनबी उसके पास पहुंचा और लिफ्ट देने की गुजारिश की.

बाइक सवार ने उसकी मदद करने के इरादे से बाइक रोकी और उसे बैठाने के लिए तैयार हो गया. बताया जा रहा है कि बाइक सवार मेहफिल होटल के पास रुका था, जहां उसने उस शख्स को लिफ्ट देने की पेशकश की. लेकिन मदद की यह कोशिश कुछ ही देर में उसके लिए जानलेवा हमले में बदल गई.

आरोप है कि लिफ्ट मांगने वाले शख्स ने मौका मिलते ही बाइक सवार का मोबाइल फोन छीन लिया और वहां से भागने लगा. पीड़ित ने जब उसे पकड़कर अपना मोबाइल वापस लेने की कोशिश की, तो आरोपी ने चाकू निकाल लिया. इसके बाद उसने बाइक सवार पर हमला कर दिया. हमले के दौरान आरोपी ने पीड़ित के गले पर वार कर उसे काट दिया और दो बार चाकू से गोद दिया. वारदात के बाद पीड़ित लहूलुहान हालत में गंभीर रूप से घायल हो गया.

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इस हमले में बाइक सवार को दो चाकू के घाव लगे, जबकि उसके गले पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया. घटना मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई. वारदात की जानकारी मिलने के बाद घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी है.

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