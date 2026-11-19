दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ की गुरुवार को लिस्टिंग हो रही है, जिसके लिस्‍ट होते ही 2800 कर्मचारी करोड़पति बन सकते हैं. इसमें कुछ जूनियर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को उन सीनियर एग्जीक्यूटिव से ज्‍यादा पैसे मिल सकते हैं, जो बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में शामिल हुए थे.

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IPO से एंथ्रोपिक की वैल्यू करीब $1.5 ट्रिलियन होने की उम्मीद है, जिससे यह दुनिया की 12 सबसे कीमती कंपनियों में शामिल हो सकती है. प्राइवेट-मार्केट रिसर्च फर्म सैक्रा के अनुसार, अगर एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन $1.35 ट्रिलियन हो जाती है, तो लगभग 2,800 मौजूदा और पुराने कर्मचारी कम से कम $1 मिलियन की प्री-टैक्स वेस्टेड इक्विटी होल्‍ड करेंगे.

वहीं, प्राइवेट-शेयर मार्केटप्लेस हिल का अनुमान है कि 598 नॉन-फाउंडर कर्मचारी हर एक के पास कम से कम $100 मिलियन की इक्विटी हो सकती है. हालांकि, यह सिर्फ अनुमानों के आधार पर है.

जूनियर कर्मचारी कैसे अमीर बन सकते हैं?

इसका जवाब एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस में है, जो वर्कर्स को कंपनी के शेयर पहले से तय कीमत पर खरीदने की सुविधा देता है, जिसे एक्सरसाइज प्राइस कहा जाता है. शुरुआती स्टेज के स्टार्ट-अप में शामिल होने वाले कर्मचारियों को आम तौर पर कम एक्सरसाइज कीमतों पर ऑप्शन मिलते हैं क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन काफी कम होता है.

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एंथ्रोपिक में, 2023 तक दिए गए और साल के आखिर में बकाया ऑप्शन का एवरेज एक्सरसाइज प्राइस सिर्फ़ $0.52 प्रति शेयर था. इसलिए, $70–78 की प्रस्तावित IPO प्राइस रेंज उनकी संभावित वैल्यू में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाएगी. उदाहरण के लिए, $0.52 पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले 10,000 ऑप्शन रखने वाले एक कर्मचारी को टैक्स और इस्तेमाल की लागत से पहले, $78 के IPO प्राइस पर लगभग $774,800 की ग्रॉस इंट्रिन्सिक वैल्यू मिल सकती है.

हिल के CEO एंड्रयू बेन्सन ने कहा कि शुरुआती कर्मचारी जिन्होंने बहुत जूनियर रोल से शुरुआत की थी, उन्हें असल में उन लोगों की तुलना में बेहतर फाइनेंशियल आउटकम मिलना चाहिए जो IPO से ठीक पहले बहुत सीनियर रोल में आए थे.

कर्मचारी कितनी दौलत बना सकते हैं?

एंथ्रोपिक ने बताया कि 30 सितंबर तक एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस ने $2.91 के वेटेड एवरेज एक्सरसाइज प्राइस के आधार पर लगभग $119 बिलियन का पेपर गेन जमा किया था. इसमें से लगभग $73 बिलियन वेस्टेड गेन थे, जिनका इस्तेमाल कर्मचारी तुरंत कर सकते थे.

खबर है कि नॉन-फाउंडर कर्मचारियों को पहले ट्रेडिंग दिन अपनी होल्डिंग्स का सिर्फ़ 10% बेचने की इजाज़त होगी, और कंपनी की फिस्कल ईयर 2026 की कमाई के बाद और 35% बेचने की इजाज़त होगी.

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स्टॉक ऑप्शन इंजीनियरों से आगे भी हैं

2021 में शुरू हुई एंथ्रोपिक ने 2024 के आखिर में अपने कर्मचारियों की संख्या लगभग 940 से बढ़ाकर सितंबर 2026 तक 5,300 कर दी है. इक्विटी कंपनसेशन सिर्फ AI रिसर्चर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों तक ही सीमित नहीं था. मई 2024 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस पार्टनर के लिए एक विज्ञापन में इक्विटी कंपनसेशन के साथ $140,000–190,000 की सालाना सैलरी का ऑफ़र दिया गया था. कंपनी के CFO, कृष्णा राव को 2024 में $1.30 के एक्सरसाइज प्राइस पर 14 मिलियन ऑप्शन मिले, जो पोटेंशियली लगभग $1 बिलियन की ग्रॉस इंट्रिन्सिक वैल्यू है.

क्‍या तुरंत बेच सकेंगे?

हालांकि शुरुआती स्टॉक ऑप्शन से काफी पैसा मिल सकता है, लेकिन असली रिटर्न वेस्टिंग शेड्यूल, एक्सरसाइज कॉस्ट, टैक्सेशन, शेयर-सेल पर रोक और लिस्टिंग के बाद मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है. एंथ्रोपिक को मिलने वाला फ़ायदा यह दिखाता है कि किसी सफल कंपनी में जल्दी शामिल होना, बाद में सीनियर पद पाने से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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