जेन जी के सुपर सेलेब्स में से एक सौरव जोशी किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं. कभी लोग उनके व्लॉगिंग के बारे में चर्चा करते हैं, कभी पर्सनल लाइफ के बारे में तो कभी उनके लाइफ स्टाइल के बारे में. हाल ही में सौरव जोशी अपनी वाइफ अवंतिका और भाइयों के साथ ट्रिप पर वियतनाम गए हैं.

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वियतनाम एक्सप्लोर करने के दौरान जोशी फैमिली नाव पर बैठकर कयाकिंग करने पहुंचे. जहां वो खुद नाव को चला रहे थे. जिसके चलते एक नाव दूसरे नाव में बार-बार टकरा रही थी. इसके चलते सौरव जोशी के भाई पीयूष का 2 लाख 20 हजार का फोन पानी में गिर गया और एक 360 कैमरा भी. दोनों चीजों की कुल मिलाकर कीमत लगभग 3 लाख रुपए है.





फोन गुम हो जाने के साथ पासपोर्ट भी पानी में गीला हो गया. इसके बाद फैमिली ने वहां के इस्ट्रक्टर से मदद मांगकर फोन ढूंढने की कोशिश भी की लेकिन वहां किसी डाइवर की सुविधा नहीं थी. कुछ वक्त के लिए सौरव जोशी और पत्नी अवंतिका को लगा को उनके भाई उनके साथ मिलकर प्रैंक कर रहे है. इसके बाद जोशी फैमिली क्रूज पर बैठकर वहां से आगे निकल गया.

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फैमिली का फन के लिए दूसरा स्टॉप एक बीच था, लेकिन फोन खोने के बात सबके चेहरे पर उदासी थी, बीच पर आने के बाद पता चलता है कि जेब में रखें सारे पैसे भी पूरी तरह गीले हो चुके थे. इस बीच समंदर किनारे सौरव जोशी को उनके फैन्स भी मिलते हैं जो उनके साथ फोटोज़ भी खिंचवाते हैं. इसके बाद सौरव अपने फैमिली के साथ पूल पार्टी के लिए क्रूज से निकल जाते हैं.

पूल पार्टी वाली लोकेशन पर पहुंचकर जोशी फैमिली सबसे पहले अपनी गीले पासपोर्ट और पैसे सुखाती हैं. साथ ही उसके वो एक सुंदर सनसेट का व्यू दिखाते हैं. और इसके बाद होटल पहुंचकर पैसे सुखाते हैं और फाइनली अपने दिन का अंत करते हैं.

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