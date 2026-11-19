सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है. ट्रेलर को दर्शकों से जो प्यार मिला, उसने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट पहले ही बढ़ा दी थी. अब मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'मदिरापान' रिलीज कर दिया है, जिसमें फौजियों के बीच जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है.

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इस गाने में सलमान खान अपने खास स्वैग और किलर मूव्स से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं और चित्रांगदा सिंह के साथ भी उनकी झलक दिख रही है. 'मदिरापान' गाने की शुरुआत सलमान के इस आदेश से होती है- 'जश्न हो जाए', जिसके बाद सेना के अधिकारी नाचने लगते हैं. उनके साथ उनकी पत्नियां और साथी भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन यह सब सिर्फ उनकी कल्पना (नशे) में होता है, क्योंकि वे अपने परिवार वालों से दूर हैं.



हिमेश के बीट्स और सलमान की एनर्जी

इस गाने की सबसे बड़ी खासियत सलमान खान की फुर्ती और उनका जोश है, जो बीते कुछ वक्त से उनके गानों में कम नजर आ रहा था. चित्रांगदा सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री जमती दिखती है और कोरियोग्राफी भी ऐसी है कि पैर खुद-ब-खुद थिरकने लगें.

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हिमेश रेशमिया ने जो बीट्स और म्यूजिक दिया है, वह काफी दमदार है और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि यह गाना पार्टियों में खूब बजने वाला है. हुक स्टेप भी पकड़ में आने वाला है और फौजी के अवतार में सलमान काफी जंच रहे हैं.



गाने को लेकर मेकर्स का क्या कहना है

यूट्यूब पर इस गाने को शेयर करते हुए मेकर्स ने इसके पीछे का मूड समझाया है. उनके मुताबिक, 'मदिरापान' में सलमान खान अपने जाने-पहचाने अंदाज, ताकतवर एनर्जी और डांस के साथ नजर आते हैं. यह गाना फौजी जिंदगी के उस हिस्से को दिखाता है, जहां सैनिक ड्यूटी और तनाव से दूर दोस्तों के साथ बैठते हैं, हंसी-मजाक करते हैं और जश्न मनाते हैं. सलमान और चित्रांगदा पर फिल्माया गया यह नंबर मस्ती, म्यूजिक और भाईचारे के इर्द-गिर्द घूमता है.





विवादों में घिरा 'तेरी सेक्सी ब्यूटी'

यह नया गाना ऐसे समय में आया है जब फिल्म का एक और गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' विवादों के घेरे में है. सिंगर सोना महापात्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर इस गाने और सलमान खान पर सीधा तंज कसा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जो फिल्म सैनिकों के बलिदान से प्रेरित बताई जा रही है, उसमें ऐसे बोल कैसे हो सकते हैं, जहां शराब पीने और हवाई जहाज की तरह उड़ने की बातें हैं. सोना ने कहा कि एक तरफ फिल्म को सैनिकों के बलिदान से जोड़कर दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ सुपरस्टार दो पेग लगाकर हवाई जहाज बनने का गाना गा रहे हैं. ऐसे में 'मदिरापान' का आना भी टाइमिंग के लिहाज से काफी चर्चा में है, क्योंकि इसका पूरा फोकस ही शराब पर है.



कब आ रही है फिल्म

सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है और सलमा खान इसकी प्रोड्यूसर हैं. यह फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. बॉक्स ऑफिस पर इसका सीधा मुकाबला 'ईठा' से होने जा रहा है.

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