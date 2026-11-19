Dev Uthani Ekadashi Puja Samagri: देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के लिए खास मानी जाती है. यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं. इसके साथ ही चातुर्मास खत्म हो जाता है और शादी-विवाह जैसे शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं.

और पढ़ें

पंचांग के अनुसार, इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी. इस दिन भक्त भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रीहरि की पूजा करने से घर में सुख-शांति और खुशहाली आती है. अगर आप भी देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो पूजा की तैयारी पहले से कर लें. इसके लिए जरूरी सामान जुटा लें. साथ ही यह भी जान लें कि भगवान विष्णु को कौन-से फूल और किस तरह का भोग चढ़ाना चाहिए. आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट.

देवउठनी एकादशी की पूजा सामग्री लिस्ट

भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर

तुलसी का पौधा और पीला वस्त्र

पूजा की चौकी और आसन

रोली, कुमकुम, हल्दी और अक्षत

गंगाजल और पंचामृत

तुलसी की माला और तुलसी के पत्ते

ताजे फूल और फूलों की माला

धूपबत्ती, अगरबत्ती और कपूर

घी, दीपक और रुई की बत्ती

फल और मिठाई

पूजा का कलश और थाली

नारियल, सुपारी और पान

आम के पत्ते

Advertisement

श्रीहरि को चढ़ाएं ये भोग

पंचामृत

खीर

माखन-मिश्री

बेसन के लड्डू

पेड़ा

पंचमेवा

केला, सेब और अनार

अंगूर

सिंघाड़ा

गन्ना

तुलसी दल

देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी को कौन-से फूल चढ़ाएं?

गेंदे का फूल

कमल का फूल

चंपा और चमेली

शंखपुष्पी

पीला कनेर

जूही

पारिजात

केतकी

गुलाब

पीला गुड़हल

मोगरा

पूजा के समय भगवान विष्णु को फूल अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना कहें. साथ ही तुलसी दल चढ़ाने की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है.

---- समाप्त ----