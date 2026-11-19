आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब दफ्तर के रोजमर्रा के काम से आगे बढ़कर कंपनियों के बोर्डरूम तक पहुंच रही है. आने वाले समय में एआई एजेंट सीईओ को कर्मचारियों से जुड़ी रणनीति बनाने, छंटनी की सिफारिश करने और बड़े कारोबारी फैसले लेने में मदद कर सकते हैं.

और पढ़ें

अमेरिका की एआई स्टार्टअप एरिस्ट के सह-संस्थापक और सीईओ माइकल आयोफ का मानना है कि ये एजेंट कर्मचारियों की संख्या घटाने से लेकर नए उत्पाद पेश करने और कंपनी में बदलाव करने तक के फैसलों पर अधिकारियों को सलाह देंगे. हालांकि, उनका कहना है कि अंतिम फैसला कंपनी के अधिकारियों का ही होगा और एआई केवल फैसला लेने में मदद करने वाले साधन के तौर पर काम करेगी.

बड़े कारोबारी बदलावों पर एआई की सलाह.

डेट्रॉइट में हुए फॉर्च्यून 500 इनोवेशन फोरम में आयोफ ने कहा, "हमें उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में कंपनियों के ज्यादातर बड़े बदलावों की सिफारिश एजेंट करेंगे. इनमें नए उत्पाद पेश करने, छंटनी करने और दूसरे बदलावों से जुड़े फैसले शामिल होंगे."

आयोफ ने साफ किया कि एआई एजेंट अहम फैसलों पर सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़े अंतिम अधिकार कंपनी के अधिकारियों के पास ही रहेंगे.

Advertisement

एरिस्ट के एआई एजेंट काम की चुनौतियां ऐसे परखते हैं.

फॉर्च्यून के मुताबिक, एरिस्ट ने फॉर्च्यून 500 में शामिल 15 फीसदी से ज्यादा कंपनियों के साथ साझेदारी कर ली है. कंपनी के एआई एजेंट कर्मचारियों की राय जुटाकर, कंपनी की अंदरूनी जानकारी की जांच करके और कारोबारी प्रदर्शन पर असर डालने वाले रुझानों की पहचान करके संगठन की चुनौतियों का पता लगाते हैं.

यह तकनीक केवल सामान्य सर्वे या प्रबंधन की समीक्षा पर निर्भर नहीं रहती. एआई प्रणाली खुद कर्मचारियों को चुनती है और उनसे बातचीत करती है. एजेंट तय करते हैं कि किस कर्मचारी से बात करनी है, कौन से सवाल पूछने हैं और जवाब के आधार पर आगे के सवाल क्या होंगे.

इसके बाद कर्मचारियों की राय की तुलना उनके अनुभव, काम के रिकॉर्ड और जुड़ाव के स्तर जैसे दूसरे संकेतकों से की जाती है. कर्मचारियों के नजरिए और कंपनी की अंदरूनी जानकारी को एक साथ देखकर यह मंच कारोबारी अधिकारियों को संगठन की समस्याओं की साफ तस्वीर देने और जरूरी बदलावों की पहचान करने की कोशिश करता है.

72 घंटे में पूरी जांच का दावा.

एरिस्ट का कहना है कि उसकी प्रणाली यह पूरी जांच 72 घंटे में कर सकती है. कंपनी के मुताबिक, पारंपरिक सलाहकार कंपनियों को यही काम पूरा करने में कई महीने लग सकते हैं.

Advertisement

एरिस्ट का मानना है कि एआई की मदद से कंपनियां अपनी अंदरूनी समस्याओं को जल्दी पहचान सकती हैं और लंबी सलाहकार प्रक्रिया से गुजरे बिना फैसले ले सकती हैं.

इंसानों से बेहतर सुनने पर आयोफ का भरोसा.

आयोफ का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के अंदर की समस्याओं को पहचानने और उनसे निपटने का तरीका बदल सकती है. उनके मुताबिक, इंसानों की अगुवाई में होने वाली पारंपरिक जांच की अपनी सीमाएं हैं, खासकर कर्मचारियों की बात ध्यान से सुनने और उनकी चिंताओं को निष्पक्ष तरीके से समझने के मामले में.

आयोफ ने कहा कि इंसानों की अगुवाई वाली समीक्षा की बुनियादी कमजोरी यह है कि लोग हमेशा ध्यान से नहीं सुन पाते और सामने वाला वास्तव में क्या कह रहा है, इसे ठीक से नहीं समझ पाते.

उन्होंने पारंपरिक प्रबंधन सलाह के असर पर भी सवाल उठाया. उनका कहना है कि कंपनियां संगठन की समस्याओं की जांच में काफी समय और पैसा खर्च करती हैं, लेकिन इसके बाद भी जरूरी नहीं कि वे सही नतीजे पर पहुंचें.

फॉर्च्यून से बातचीत में आयोफ ने अनुमान लगाया कि सलाहकार करीब 90 फीसदी मामलों में समस्या की गलत पहचान करते हैं. यह आयोफ का अपना आकलन है और इसे स्वतंत्र रूप से साबित हुआ उद्योग का आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए.

Advertisement

आयोफ की बड़ी योजना विशाल कंपनियों को भी छोटी कंपनियों जैसी तेजी से काम करने में मदद करना है. उनका तर्क है कि भरोसेमंद जानकारी जल्दी मिलने से दसियों हजार कर्मचारियों वाली कंपनियां भी चुनौतियों का ज्यादा तेजी से जवाब दे सकती हैं.

नौकरियों, जवाबदेही और निष्पक्षता से जुड़े सवाल.

कारोबार में एआई एजेंट का बढ़ता इस्तेमाल कंपनियों के फैसलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर नई चर्चा शुरू कर रहा है. रोजमर्रा के काम खुद करने और जानकारी को परखने के अलावा अब इन प्रणालियों को जटिल कारोबारी हालात की जांच और रणनीतिक योजना में मदद के लिए भी आजमाया जा रहा है.

इस बदलाव का बड़ा असर कर्मचारियों के प्रबंधन पर पड़ सकता है. अगर कंपनियां कर्मचारियों के योगदान का आकलन करने, गैरजरूरी काम की पहचान करने या किसी विभाग में बदलाव की जरूरत तय करने के लिए एआई से मिली जानकारी का इस्तेमाल करती हैं, तो नौकरियों से जुड़े फैसलों में इसकी अहम भूमिका हो सकती है.

इसके साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और एल्गोरिदम में संभावित पक्षपात को लेकर चिंताएं भी सामने आती हैं. कर्मचारियों के प्रदर्शन और कंपनी के लिए उनकी अहमियत को हमेशा आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता. एआई का आकलन किसी कर्मचारी की निजी परिस्थितियों या कर्मचारियों से जुड़े फैसलों के बड़े असर को समझने में चूक सकता है.

Advertisement

आयोफ का कहना है कि अंतिम अधिकार कंपनी के अधिकारियों के पास रहेगा. फिर भी एआई एजेंट की बढ़ती क्षमता कंपनियों के प्रबंधन और संगठन की रणनीति बनाने के तरीके में बदलाव ला सकती है. कंपनियों के लिए चुनौती यह होगी कि तेज और आंकड़ों पर आधारित फैसलों के कारण इंसानी समझ, निष्पक्षता और जवाबदेही से समझौता न हो.

---- समाप्त ----