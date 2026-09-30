550 दिन चलेगी बैटरी, 60 मीटर तक खोजेगा सामान, आया Samsung SmartTag 3

अगर आप अक्सर चाबी, बैग, वॉलेट या सामान रखकर भूल जाते हैं, तो Samsung का नया गैजेट आपके काम का हो सकता है. सैमसंग ने नया Galaxy SmartTag 3 लॉन्च कर दिया है. यह कंपनी का नया छोटा ट्रैकर है, जिसे बैग, चाबी, सूटकेस या पालतू जानवर के कॉलर पर लगाया जा सकता है. लेकिन इस बार कंपनी ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया है, SmartTag 3 अब iPhone के साथ भी काम करेगा.

और पढ़ें

यही बदलाव इसे पिछले Galaxy SmartTag मॉडल से अलग बनाता है. अब तक सैमसंग के SmartTag की सबसे बड़ी सीमा यह थी कि इसका पूरा ट्रैकिंग अनुभव सैमसंग के Galaxy इकोसिस्टम तक था. SmartTag 3 के साथ सैमसंग ने पहली बार iOS डिवाइसेज के लिए भी क्रॉस-प्लेटफॉर्म सपोर्ट जोड़ा है. यानी परिवार में किसी के पास Galaxy फोन और किसी के पास आईफोन है, तो टैग की लोकेशन शेयर करने जैसे काम ज्यादा आसानी से किए जा सकेंगे.

सिर्फ छोटा नहीं हुआ, काफी हल्का भी है

Galaxy SmartTag 3 का डिजाइन पिछले मॉडल के मुकाबले छोटा और हल्का है. सैमसंग के मुताबिक इसका वॉल्यूम करीब 35 फीसदी कम किया गया है, जबकि वजन करीब 33 फीसदी घटा है. इसका मतलब है कि इसे चाबी, छोटे बैग या पालतू जानवर के कॉलर पर लगाना पहले से आसान होगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सिर्फ ₹6,416 में घर लाएं Samsung का ₹1.80 लाख वाला Galaxy Fold8, ऐसे मिलेगा फोन

रिपोर्ट के मुताबिक नए SmartTag 3 में सीधे चाबी लगाने के लिए पहले जैसा बिल्ट-इन की-रिंग होल नहीं है. इसके लिए सैमसंग के अलग केस या एक्सेसरी की जरूरत पड़ सकती है.

बैटरी बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी

SmartTag जैसे छोटे डिवाइस में बैटरी सबसे जरूरी चीजों में से एक होती है. सैमसंग का दावा है कि Galaxy SmartTag 3 सामान्य इस्तेमाल में 550 दिन तक चल सकता है. पावर सेविंग मोड इस्तेमाल करने पर यह आंकड़ा 790 दिन तक पहुंच सकता है. इसमें बदलने वाली CR2032 बैटरी दी गई है.

यानी इसे बैग में लगाने के बाद बार-बार चार्ज करने की चिंता नहीं होगी. यह उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है जो ट्रैकर लगाकर उसके बाद उसे भूल जाना चाहते हैं.

60 मीटर दूर से भी सामान खोजने में मदद

सैमसंग ने SmartTag 3 की लोकेशन खोजने की कैपेसिटी और रेंज में भी बड़ा बदलाव किया है. इसमें Bluetooth 6.0 Channel Sounding दिया गया है, जिसकी मदद से Compass View करीब 60 मीटर तक दूरी और दिशा की जानकारी देता है. सैमसंग के मुताबिक यह पिछले मॉडल की तुलना में लगभग तीन गुना ज्यादा दूरी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Galaxy Fold 8 Review: नए शेप का फोल्ड, बदल सकता है फोल्डेबल का ट्रेंड, देखें परफॉर्मेंस रिपोर्ट

जब आप सामान के करीब पहुंचते हैं, तो UWB यानी Ultra-Wideband तकनीक ज्यादा सटीक तरीके से उसकी दिशा और दूरी पता लगाने में मदद करती है. इसका इस्तेमाल उस समय काम आ सकता है जब आपको पता हो कि सामान आसपास ही है, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा.

मसलन, पार्किंग में कार की चाबी गिर गई या घर में बैग कहीं रखकर भूल गए. ऐसे में SmartTag 3 सिर्फ यह नहीं बताएगा कि टैग किस इलाके में है, बल्कि करीब पहुंचने पर उसे ढूंढने में ज्यादा सटीक मदद कर सकता है.

फोन से कनेक्शन टूट गया तो भी उम्मीद खत्म नहीं

SmartTag 3 की असली ताकत सिर्फ Bluetooth रेंज नहीं है. सैमसंग अपने Galaxy Find Network का इस्तेमाल करता है. कंपनी के मुताबिक दुनिया भर में 90 करोड़ से ज्यादा हिस्सा लेने वाले Galaxy डिवाइस इस नेटवर्क के लोकेशन नोड्स की तरह काम कर सकते हैं.

इसका मतलब है कि अगर आपका टैग आपके फोन की सीधी रेंज से बाहर चला जाता है, तो आसपास मौजूद नेटवर्क से जुड़े Galaxy डिवाइस उसे पहचानकर उसकी लोकेशन अपडेट करने में मदद कर सकते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: धूप हो, बारिश हो या वर्कआउट... Galaxy Watch Ultra 2 को हर जगह इस्तेमाल किया, कैसा रहा एक्सपीरिएंस?

उदाहरण के लिए, अगर सूटकेस एयरपोर्ट पर आपसे अलग हो जाता है, तो सिर्फ आपके फोन की Bluetooth रेंज पर निर्भर रहने के बजाय Galaxy Find Network उसकी नई लोकेशन पता करने में मदद कर सकता है. हालांकि यह नेटवर्क की उपलब्धता और आसपास मौजूद कंपैटिबल डिवाइसेज पर निर्भर करेगा.

अब टैग खुद भी अलर्ट देगा

Samsung ने SmartTag 3 को सिर्फ 'सामान खो जाने के बाद खोजने' वाला डिवाइस नहीं रखा है. इसमें प्लेस नोटिफिकेशन नाम का फीचर है. इसमें आप एक एरिया तय कर सकते हैं और टैग उस एरिया से बाहर निकलता है तो आपको अलर्ट मिल सकता है.

मान लीजिए आपने साइकिल हमेशा घर के एक तय हिस्से में रखी है. अगर वह वहां से हटती है, तो आपको इसकी जानकारी मिल सकती है. इसी तरह इसे पालतू जानवर के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि वह तय जगह से बाहर जाए तो आपको अलर्ट मिले.

यह भी पढ़ें: iPhone 18 Pro Max: बड़ा Upgrade या बस नया iPhone? देखें क्विक रिव्यू

इसके अलावा Movement Detection Alert और Location History जैसे फीचर भी दिए गए हैं, जिससे टैग की गतिविधि पर नजर रखना आसान होगा.

Advertisement

सबसे बड़ा बदलाव iPhone यूजर्स के लिए

सैमसंग के मुताबिक SmartTag 3 पहली बार Galaxy और iOS डिवाइसेज के बीच क्रॉस-OS सपोर्ट देता है. इससे परिवार या दोस्तों के बीच किसी सामान की लोकेशन शेयर करना आसान हो सकता है, खासकर तब जब सभी लोग सैमसंग फोन इस्तेमाल नहीं करते.

लेकिन यहां एक बात साफ समझना जरूरी है. यह Apple AirTag की तरह Apple के Find My नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन रहा. SmartTag 3 अपनी लोकेशन के लिए Samsung के Galaxy Find Network पर निर्भर करता है.

कीमत कितनी है और भारत में कब आएगा?

अमेरिका में Galaxy SmartTag 3 की कीमत एक टैग के लिए $29.99 और चार के पैक के लिए $99.99 बताई गई है. दक्षिण कोरिया में इसकी बिक्री 7 अक्टूबर से शुरू होगी और अमेरिका में नवंबर की शुरुआत में उपलब्ध होने की जानकारी सामने आई है. भारत के लिए फिलहाल सैमसंग ने आधिकारिक कीमत या लॉन्च तारीख की घोषणा नहीं की है.

---- समाप्त ----