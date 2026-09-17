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सिर्फ ₹6,416 में घर लाएं Samsung का ₹1.80 लाख वाला Galaxy Fold8, ऐसे मिलेगा फोन

सैमसंग ने हाल ही में अपने Fold सीरीज के नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं. Fold 8 का साइज अलग है और इसी साइज का फोन Apple ने iPhone Duo के तौर पर पेश किया है. हालांकि iPhond Duo की बिक्री अक्टूबर के आखिर में शुरू होगी.

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Samsung Galaxy Fold 8 (Photo: ITG)
Samsung Galaxy Fold 8 (Photo: ITG)

Samsung Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Fold8 Ultra खरीदने वालों के लिए कंपनी ने नया Galaxy Forever प्लान पेश किया है. इसके तहत दोनों फोल्डेबल फोन की महीने की EMI 25% तक कम हो जाएगी. हालांकि, कम EMI का मतलब फोन पर 25% की छूट नहीं है. फोन की कीमत का 40% हिस्सा 24 महीने बाद देना होगा. चूंकि ये फोन काफी महंगा है, इसलिए कई लोग चाहते हैं कि कम पैसे देकर फोन चलाया जाए, बाद में पूरा पैसे दे देंगे. इसी को साधते हुए ये स्कीम आई है.

Samsung अपने महंगे फोल्डेबल फोन खरीदने का नया तरीका लेकर आया है. कंपनी ने Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Fold8 Ultra के लिए Galaxy Forever प्रोग्राम में नया 24 महीने का प्लान पेश किया है. इसके तहत ग्राहक हर महीने कम EMI देकर फोन खरीद सकते हैं, लेकिन फोन की कुल कीमत का एक बड़ा हिस्सा बाद में देना होगा. 

यह भी पढ़ें: अब बदल जाएगा WhatsApp, मिलेगा कमाल का शॉर्टकट, ऐसे करेगा काम

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नए प्लान में Galaxy Z Fold8 Ultra की EMI 9,417 रुपये से घटकर 6,997 रुपये हो जाती है. वहीं Galaxy Z Fold8 की EMI 8,584 रुपये से घटकर 6,416 रुपये रह जाती है. यानी महीने की EMI में करीब 25 फीसदी की कमी आती है. यह प्लान 24 महीने के लिए है. 

40 फीसदी पैसा 2 साल बाद देना होगा

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यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सैमसंग ने फोन की कीमत 25 फीसदी कम नहीं की है. कंपनी सिर्फ पेमेंट का तरीका बदल रही है. Galaxy Forever प्लान में फोन की कीमत का 60 फीसदी हिस्सा 24 महीने की EMI के जरिए चुकाया जाता है. इसके साथ Galaxy Forever की प्रोग्राम फीस भी जुड़ी होती है. बाकी 40 फीसदी रकम 24 महीने पूरे होने के बाद देनी होती है. इसे बुलेट पेमेंट कहा जाता है. 

मसलन, Galaxy Z Fold8 की शुरुआती कीमत 1,79,999 रुपये है, जबकि Galaxy Z Fold8 Ultra की कीमत 1,99,999 रुपये से शुरू होती है. ऐसे में कम EMI देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि फोन सस्ता हो गया है. अगर कस्टमर फोन अपने पास रखना चाहता है, तो 24 महीने बाद बची हुई 40 फीसदी रकम का भुगतान करना होगा. 

2 साल बाद तीन विकल्प मिलेंगे

24 महीने पूरे होने के बाद कस्टमर्स के पास तीन विकल्प होंगे. पहला, वह अपना पुराना फोन वापस करके नया Galaxy फोन ले सकता है. दूसरा, 40 फीसदी की बची हुई रकम देकर मौजूदा फोन अपने पास रख सकता है. तीसरा, फोन वापस करके Galaxy Forever प्रोग्राम से बाहर निकल सकता है. ये विकल्प सैमसंग की शर्तों के तहत उपलब्ध होंगे. 

सैमसंग ने 24 महीने पूरे होने से पहले फोन वापस करने या अपग्रेड करने का विकल्प भी दिया है. 10 से 11 महीने के बीच फोन लौटाने पर 55 फीसदी तक, 12 से 13 महीने में 50 फीसदी तक, 14 से 18 महीने में 45 फीसदी तक और 19 से 25 महीने में 40 फीसदी तक अश्योर्ड बायबैक वैल्यू भी मिल सकती है. 

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Samsung Care+ भी मिलेगा

Galaxy Forever प्लान में Samsung Care+ भी शामिल है. इसमें फोन को एक्सिडेंटल और लिक्विड से सुरक्षा मिलती है. इसके लिए ग्राहक को अलग से Care+ खरीदने की जरूरत नहीं होगी. 

 

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