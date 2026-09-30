Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए. वहीं, विराट कोहली आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में 796 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर काबिज हुए. इन खबरों के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. पढ़ें बुधवार शाम की बड़ी खबरें.

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Modi Cabinet Big Decision: मोदी सरकार के 3 बड़े फैसले, MSP Hike समेत ₹2.79 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी



केंद्रीय कैबिनेट ने 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है. इनमें रबी सीजन की 6 फसलों के MSP में बढ़ोतरी शामिल है. कुसुम की MSP में सबसे ज्यादा 675 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, जबकि गेहूं की MSP में 25 रुपये की वृद्धि की गई है. इसके अलावा PM धारा प्रोग्राम और दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम को भी मंजूरी मिली है.

PM मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अहम बातचीत, ट्रेड-डिफेंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर की चर्चा



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर सार्थक बातचीत की. इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी समेत द्विपक्षीय सहयोग के अहम क्षेत्रों की समीक्षा की. साथ ही दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई.

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UPSC के 100 साल पूरे, भारत मंडपम में सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे PM मोदी



UPSC की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं. 1 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे शताब्दी समारोह आयोजित होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और देशभर से आए प्रशासनिक दिग्गजों को संबोधित करेंगे. इस दौरान यूपीएससी शताब्दी स्मारक सिक्का और विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा.

राफेल में लगेंगे भारतीय हथियार, फ्रांस ने कहा- हम तरीका निकालेंगे



भारत 114 अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट खरीदने की योजना पर फ्रांस से बात कर रहा है. इस सौदे में भारत की शर्त ये है कि वो अपने स्वदेशी हथियार और सिस्टम इन विमानों में आसानी से लगा सके. फ्रांस ने अब साफ संकेत दिया है कि सोर्स कोड की पूरी पहुंच दिए बिना भी कोई तरीका निकाला जा सकता है और भरोसा जताया कि इसका तरीका निकालेंगे.

ICC ODI Ranking: बल्ले से कोहराम मचाने का मिला बंपर इनाम, विराट कोहली बने वनडे के नंबर-2 बल्लेबाज, टॉप पर कौन?



विराट कोहली ICC की ताज़ा वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने डेरिल मिशेल को पीछे छोड़ते हुए यह पॉज़िशन हासिल की है. वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की तूफ़ानी पारी के बाद विराट के रेटिंग पॉइंट्स बढ़कर 796 हो गए हैं. भारतीय कप्तान शुभमन गिल 816 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं.

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ChatGPT का खेल खत्म? OpenAI ने लॉन्च किया ऐसा AI जो आपके बिना भी करता रहेगा काम



OpenAI ने Dots नाम के ऐसे AI एजेंट पेश किए हैं, जो एक बार काम समझने के बाद हर कदम पर कमांड दिए बिना उसे आगे बढ़ा सकते हैं. यह सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला AI नहीं है. आप उसे कोई ज़िम्मेदारी दे सकते हैं और वह अगले कदम ख़ुद तय करके काम करता रहेगा. ज़रूरत पड़ने पर आपकी राय या मंज़ूरी लेकर फिर काम जारी रखेगा.

नीतीश राज के आखिरी अफसर की CMO से विदाई, सम्राट सरकार में अब मिला नया रोल



बिहार में रिटायर्ड वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को सीएम के प्रधान सचिव पद की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है. दीपक कुमार अब बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह बदलाव सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में प्रशासनिक टीम के पुनर्गठन के तौर पर देखा जा रहा है. दीपक 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं.

Google ने भारत में लॉन्च किया सस्ता फिटनेस बैंड Fitbit Air, हार्ट से लेकर स्लीप तक पर रखेगा नजर



Google ने भारत में अपना Fitbit Air फिटनेस बैंड लॉन्च कर दिया है. यह भारत में 2 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई स्क्रीन नहीं है. यह आपकी सेहत का डेटा रिकॉर्ड करेगा, लेकिन कलाई पर मैसेज, कॉल या दूसरे नोटिफिकेशन दिखाकर आपका ध्यान नहीं भटकाएगा. इसकी कीमत 13,999 रुपये रखी गई है.

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Honey Singh को महाराष्ट्र साइबर का Final Reminder, 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया



रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हिरदेश सिंह उर्फ यो यो हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर ने 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है. यह नोटिस मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से जुड़ा है. महाराष्ट्र साइबर ने 14 सितंबर को जारी नोटिस में इसे फाइनल रिमाइंडर बताया है और हनी सिंह को जांच अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.

1 अक्टूबर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने का लगेगा चार्ज, GST भी जुड़ेगा, जानिए किसके लिए ये नियम?



व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म की प्राइसिंग पॉलिसी में मेटा 1 अक्टूबर 2026 से बदलाव करेगी. इसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन और डिलीवरी अपडेट जैसे यूटिलिटी मैसेज भेजने पर कंपनियों को चार्ज देना होगा. दरअसल, ऑनलाइन शॉपिंग के ऑर्डर कंफर्मेशन से लेकर डिलीवरी अपडेट और ओटीपी तक, कंपनियां ग्राहकों से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती हैं.

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