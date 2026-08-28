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लॉन्च हुआ Galaxy S26 सीरीज का सबसे सस्ता फोन, बस इतनी है कीमत

Samsung Galaxy S26 FE लॉन्च हो गया है और यह सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज Samsung Galaxy S26 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन है. Samsung Galaxy S26 5G की कीमत 80 हजार रुपये है और Galaxy S26 FE की कीमत बेहद कम है. आइए इसके स्पेसिफिकेशन्स, कैमरा और बैटरी आदि के बारे में बताते हैं.

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Samsung Galaxy S26 FE में ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है. (Photo: Samsung)
Samsung Galaxy S26 FE में ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है. (Photo: Samsung)

Samsung ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Samsung Galaxy S26 FE है. यह स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 सीरीज का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है, जो सैमसंग की एक फ्लैगशिप सीरीज है, जिसमें कमाल के फीचर्स, दमदार कैमरा सेटअप मिलता है. अभी यह ग्लोबल लॉन्च है. 

सैमसंग का यह पहला ऐसा डिवाइस है, जो One UI 9 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आएगा. इस हैंडसेट में भी बेहतर कैमरा प्रोसेसिंग, गैलेक्सी AI Tool और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट मिलेगा. 

Samsung Galaxy S26 FE में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्क्रीन मिलेगा. इसमे फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा. साथ ही इसमें Galaxy AI Tools मिलेगा और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलेगा. 

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Samsung Galaxy S26 FE के स्पेसिफिकेशन्स 

Samsung Galaxy S26 FE में 6.7-inch इंच का FHD+ इनफिनिटी ओ डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले दी है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स और 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. 

सैमसंग के इस लेटेस्ट हैंडसेट में Samsung Exynos 2500 3nm चिपसेट के साथ  Samsung Xclipse 950 GPU दिया गया है. इसमें 8GB Ram के साथ तीन स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं. इसमें  128GB / 256GB / 512GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेंगे. 

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यह भी पढ़ें: Samsung-Xiaomi को टक्कर देगा Philips? 20,000 रुपये वाले नए 5G स्मार्टफोन से हो सकती है एंट्री!

Samsung Galaxy S26 FE की बैटरी 

Samsung Galaxy S26 FE में 4,900mAh की बैटरी दी है, जिसके साथ 45W का फास्ट चार्जर मिलेगा और 15W वायरेलस चार्जर मिलता है. इसमें वायरलेस पावर शेयर का भी फीचर मिलता है. 

Samsung Galaxy S26 FE का कैमरा 

Samsung Galaxy S26 FE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो  f/1.8 अपर्चर के साथ आता है. 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, जो 123 डिग्री फील्ड व्यू को कैप्चर कर सकता है. साथ ही 8 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा मिलता है. 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: पुराना स्मार्टफोन करेगा 8,000 रुपये वाले डिवाइस का काम! ऐसे करें इस्तेमाल

Samsung Galaxy S26 FE की कीमत 

Samsung Galaxy S26 FE की शुरुआती कीमत 699 अमेरिकी डॉलर (करीब 66 हजार रुपये) रखी है. यह 4 सितंबर से सेल के लिए चुनिंदा देशों के लिए उपलब्ध होगा. भारत में भी जल्द ही लॉन्च होगा और कीमत का भी खुलासा होगा. 

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