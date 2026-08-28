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How to Restyle Old Suit: अलमारी में रखे पुराने सिंपल सूट को दें नया लुक, रक्षाबंधन पर अपनाएं ये 5 आसान हैक्स

रक्षाबंधन पर नया सूट नहीं खरीद पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपकी अलमारी में रखे पुराने या सिंपल सूट को भी थोड़े से बदलावों के साथ नया और स्टाइलिश लुक दिया जा सकता है. हेवी दुपट्टा, एथनिक जैकेट और सही जूलरी हैक्स की मदद से बिना बजट बढ़ाए परफेक्ट फेस्टिव वाइब पाएं.

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पुराने सूट को स्टाइल कर सकते हैं. (PHOTO:AI)
पुराने सूट को स्टाइल कर सकते हैं. (PHOTO:AI)

How to Restyle Old Suit: रक्षाबंधन का त्योहार आते ही हर किसी की नजर अपने वॉर्डरोब पर जाती है. खासतौर पर महिलाएं चाहती हैं कि भाई की कलाई पर राखी बांधते समय उनका लुक भी थोड़ा खास और खूबसूरत नजर आए. लेकिन अगर किसी वजह से आप अपने के लिए नया सूट नहीं खरीद पाए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर आपकी अलमारी में कोई पुराना या सिंपल सूट रखा है, तो थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से उसे बिल्कुल नया और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं. आपका लुक देखने के बाद कोई भी आपको तारीफ करने से रोक नहीं पाएगा.

इसके लिए आपको न तो ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे और न ही घंटों मेहनत करनी पड़ेगी. बस कुछ छोटे-छोटे बदलाव आपके पुराने सूट को रक्षाबंधन के लिए एकदम फेस्टिव बना सकते हैं. आइए आपको ऐसे ही 5 क्विक हैक्स बताते हैं.

हैवी दुपट्टे से बदलें पूरा लुक

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सिंपल सूट को फेस्टिव लुक देने का सबसे आसान तरीका है दुपट्टा बदलना. अगर आपका सूट प्लेन है, तो उसके साथ बनारसी, ऑर्गेंजा, गोटा-पट्टी, फुलकारी या एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा कैरी कर सकती हैं.  खास बात यह है कि दुपट्टे का रंग सूट से कॉन्ट्रास्ट या मैचिंग दोनों रखा जा सकता है. बस दुपट्टे को थोड़ा अलग तरीके से ड्रेप करें, आपका पुराना सूट भी नया नजर आएगा.

नेकलाइन पर लगाएं लेस या गोटा

अगर सिलाई का थोड़ा काम करवा सकती हैं, तो सूट की नेकलाइन और आस्तीन पर खूबसूरत लेस, गोटा या पतली जरी लगवा लें. इससे प्लेन कुर्ती में तुरंत फेस्टिव टच आ जाता है. बहुत ज्यादा काम करवाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ नेकलाइन, स्लीव बॉर्डर या कुर्ती के नीचे हल्की-सी लेस भी पूरे आउटफिट का लुक बदल सकती है.

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स्टाइलिश जैकेट से पाएं इंडो-वेस्टर्न लुक

पुराने सूट को मॉडर्न बनाने के लिए उसके ऊपर शॉर्ट एथनिक जैकेट पहन सकती हैं. मिरर वर्क, एम्ब्रॉयडरी या प्रिंटेड जैकेट सिंपल सूट को तुरंत पार्टी-रेडी बना सकती है. अगर आपके पास पहले से कोई पुरानी जैकेट है, तो उसे भी इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके साथ छोटे झुमके और मोजड़ी पहनें, लुक और भी खूबसूरत लगेगा.

जूलरी पर दें खास ध्यान

कई बार आउटफिट बदलने की बजाय सिर्फ एक्सेसरीज चेंज करने से भी पूरा लुक नया नजर आने लगता है. सिंपल सूट के साथ ऑक्सीडाइज्ड झुमके, चांदबाली, कुंदन सेट या स्टेटमेंट नेकपीस ट्राई कर सकती हैं. अगर सूट का गला हैवी है, तो नेकलेस की जगह बड़े झुमके पहनें. वहीं, सिंपल नेकलाइन के साथ छोटी-सी चोकर या नेकपीस अच्छी लगेगी.

फुटवियर और हेयरस्टाइल से करें फाइनल टच

पुराने सूट को नया लुक देने में फुटवियर और हेयरस्टाइल भी बड़ा रोल निभाते हैं. रोज पहनने वाली चप्पल की जगह मोजड़ी, जूती या हल्की एम्बेलिश्ड सैंडल पहनें. हेयरस्टाइल में सिंपल बन, ब्रेड या सॉफ्ट कर्ल्स ट्राई कर सकती हैं. चाहें तो बालों में गजरा या छोटा-सा हेयर एक्सेसरी भी लगा सकती हैं. इससे रक्षाबंधन के पूरे लुक में फेस्टिव फील आएगी.

पुराने सूट को फेंकने की जरूरत नहीं

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रक्षाबंधन पर खूबसूरत दिखने के लिए हर बार नया कपड़ा खरीदना जरूरी नहीं है. अलमारी में रखा पुराना सिंपल सूट भी सही दुपट्टे, जूलरी, जैकेट और फुटवियर के साथ बिल्कुल नया लग सकता है. 

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