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Glass Jars Reuse: अचार-जैम के खाली कांच के जार को दें नया अवतार, फेंकें नहीं; इन 5 आसान तरीकों से चमकाएं घर

Glass Jars Reuse: अचार या जैम खत्म होने के बाद क्या आप भी कांच के जार को फेंक देते हैं? जानिए कैसे इन खाली जार को किचन स्टोरेज, सेल्फ-वॉटरिंग प्लांटर और बाथरूम ऑर्गनाइजर की तरह इस्तेमाल करके घर को सजाया और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है.

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कांच के जार्स का इस्तेमाल करके आप अपने बाथरूम में चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. (Photo: ITG)
कांच के जार्स का इस्तेमाल करके आप अपने बाथरूम में चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. (Photo: ITG)

घर में जब भी अचार, सॉस या जैम जैसी चीजें कांच के जार में आती हैं. जब तक ये चीजें उनमें भरी होती हैं, तब तक लोग इन कांच के जार को संभालकर रखते हैं. लेकिन अक्सर जब ये खत्म हो जाती हैं, तो कांच के जार को सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं. अगली बार ऐसा करने से पहले जरा रुकिए. ये पुराने जार आपके घर को ऑर्गेनाइज करने से लेकर बालकनी में छोटा सा गार्डन बनाने तक, कई काम आ सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने या कोई खास सामान खरीदने की जरूरत भी नहीं है.

थोड़ी सी सफाई और क्रिएटिविटी से पुराने कांच के जार को खूबसूरत और काम की चीज में बदला जा सकता है. तो अगली बार खाली जार मिले तो उसे फेंकने के बजाय आप उन्हें इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. 

1. रसोई में सामान स्टोर करने के लिए करें इस्तेमाल: पुराने कांच के जार को आप रसोई में मसाले, चावल, दाल, चीनी, आटा, पास्ता या चाय जैसी चीजें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जार ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए डिब्बा खोले बिना ही पता चल जाता है कि अंदर क्या रखा है और सामान कितना बचा है.

2. उगाएं पौधे: अगर आपको घर में हरी-भरी चीजें पसंद हैं, तो पुराने जार को छोटा प्लांटर बना सकते हैं. इसमें पुदीना, धनिया, तुलसी या थाइम जैसी छोटी जड़ी-बूटियां उगाई जा सकती हैं. जार के नीचे छोटे कंकड़ की एक लेयर डालें और उसके ऊपर मिट्टी भर दें. पौधा लगाने के बाद इसे ऐसी खिड़की के पास रखें जहां अच्छी रोशनी आती हो. हालांकि, कांच के जार में पानी निकलने के लिए छेद नहीं होता, इसलिए जरूरत से ज्यादा पानी न डालें.

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3. बार-बार पानी देना भूल जाते हैं तो बनाएं सेल्फ-वॉटरिंग प्लांटर: पौधों को पानी देना याद नहीं रहता तो पुराना जार आपके काफी काम आ सकता है. आप इनसे सेल्फ-वॉटरिंग प्लांटर बना सकते हैं. इसके लिए एक मोटी सूती डोरी या कपड़े की पट्टी लें. इसका एक सिरा पानी में और दूसरा सिरा पौधे की मिट्टी में रखें.

ये डोरी धीरे-धीरे पानी को मिट्टी तक पहुंचाती रहेगी, जिससे पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहती है. ये तरीका छोटे पौधों और हर्ब्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

4. पौधे की नई जड़ें निकलते हुए देखें: आप कांच के जार को प्लांट प्रोपेगेशन स्टेशन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. किसी पौधे की छोटी कटिंग लेकर उसे पानी से भरे जार में रखें और खिड़की के पास रख दें.

कांच ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जड़ें निकलने की पूरी प्रोसेस आसानी से दिखाई देगी. जब जड़ें अच्छी तरह डेवलप हो जाएं तो कटिंग को मिट्टी में लगाया जा सकता है. यानी बिना ज्यादा खर्च किए आप एक पौधे से कई नए पौधे तैयार कर सकते हैं.

5. बाथरूम का सामान रहेगा ऑर्गेनाइज्ड
पुराने जार सिर्फ किचन या गार्डन के लिए ही नहीं हैं. इन्हें बाथरूम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कॉटन बॉल, कॉटन स्वैब, मेकअप ब्रश और दूसरी छोटी चीजें इनमें रखी जा सकती हैं.

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अगर जार पर थोड़ा पेंट, रिबन या जूट की रस्सी लगा दें तो इसका लुक और भी खूबसूरत हो जाएगा. चाहें तो किसी पुराने जार पर पंप लगाकर उसे साबुन या लोशन डिस्पेंसर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

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