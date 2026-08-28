'सबकी जान खतरे में है...', नेपाल की तबाही के बीच भोपाल से आई चिंताजनक खबर, पहाड़ पर छिपे एक परिवार के चार लोग

नेपाल में कुदरत के कहर ने तबाही मचा दी है. सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं. इसी त्रासदी के बीच भोपाल से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है. भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के चार सदस्य उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभी नेपाल हादसे के बाद से संपर्क में नहीं हैं.

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आजतक ने जब देविका अधिकारी से बातचीत की, तो वह भावुक हो गईं. देविका के मुताबिक, 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन चारों से संपर्क नहीं हो पाया है.

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देविका ने बताया कि आखिरी बातचीत में उनके बड़े भाई ने कहा था कि सभी की जान खतरे में है और वे पहाड़ पर जाकर छिपे हुए हैं. परिवार के मुताबिक, उन्होंने बच्चों का ध्यान रखने की बात भी कही थी.

नेपाल में जारी इस त्रासदी के बीच भोपाल के नेपाली समाज और लापता लोगों के परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. मध्य प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों और उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-26772005 और व्हाट्सऐप नंबर 9818963273 जारी किया है.

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बता दें, नेपाल में बाढ़ के बाद आई भारी तबाही में अब तक 392 लोग जान गंवा चुके हैं. 1500 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद 290 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिनकी तलाश अभी भी जारी है.

नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई. बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों का परिवहन और संपर्क ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क बाधित हो गया है.

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